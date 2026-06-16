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तेलंगाना: प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक, CM रेड्डी ने SIR को लेकर सचेत रहने को कहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर के मामले में सभी को सावधान रहना चाहिए. शक के नाम पर वोट हटाने की कोशिश की जा रही है.

CM Revanth Reddy SIR
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 10:04 AM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि वोटर्स लिस्ट (SIR) में स्पेशल अमेंडमेंट के तहत राज्य के कुल वोटों में से ज्यादातर वोट किसी वजह से अलग कर दिए गए थे. प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को आयोजित एक ऑनलाइन जूम मीटिंग में उन्होंने एसआईआर पर कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, 'एसआईआर के मामले में सभी को सावधान रहना चाहिए. शक के नाम पर वोट हटाने की कोशिश की जा रही है. अगर ऐसा हुआ तो हमें राजनीतिक रूप से बहुत खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा. मुख्य नेताओं को सभी 119 चुनाव क्षेत्रों में पोलिंग बूथ एजेंटों से संपर्क करना चाहिए.'

हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग गांव में नहीं हैं, उनके वोट इसलिए न कटें क्योंकि वे गांव से चले गए हैं. इस महीने की 20 तारीख तक, जिलों के इंचार्ज मंत्रियों को संबंधित संसद और विधानसभा के इंचार्जों के साथ रिव्यू करना चाहिए. मंत्रियों को जिला लेवल पर कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाना चाहिए. अगर कहीं कोई समस्या है, तो उस चुनाव क्षेत्र का इंचार्ज जिम्मेदार है.

उन्होंने कहा, 'एसआईआर को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. गांधी भवन में एक वॉर रूम बनाया जाना चाहिए और पोलिंग स्टेशन लेवल पर हो रहे काम की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए. रोजाना एक रिपोर्ट दी जानी चाहिए. जो भी लापरवाही करेगा, उसे नुकसान होगा.'

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा, 'हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधान सभा चुनाव में टीएमसी सिर्फ एसआईआर द्वारा वोटरों को हटाने की वजह से हारी थी. राज्य के कार्यकर्ता को अलर्ट रहना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि एक भी वोट न जाए.'

डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने कांग्रेस नेताओं को वोट के अधिकार की रक्षा के मकसद से काम करने की सलाह दी. उन्होंने कहा, 'अगर पोलिंग बूथ लेवल के कांग्रेस एजेंट (BLA) फील्ड लेवल पर अलर्ट होकर काम नहीं करते हैं, तो बड़े पैमाने पर वोट खोने का खतरा है.

एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कहा, 'बीएलए को वोटर लिस्ट में गलतियों को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए. वोटरों से जुड़े सही सर्टिफिकेट समय पर इकट्ठा करके अधिकारियों को जमा करने चाहिए.' उन्होंने कहा, 'बीजेपी और चुनाव आयोग ने वोट में धांधली को अपना धंधा बना लिया है. छोटी-मोटी गलतियां होने पर भी वोट कैंसिल हो जाएंगे. मुख्य रूप से अनपढ़ और गरीब लोगों को वोट खोने का खतरा है. हमें सावधान रहना चाहिए.'

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