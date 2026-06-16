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तेलंगाना: प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक, CM रेड्डी ने SIR को लेकर सचेत रहने को कहा

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि वोटर्स लिस्ट (SIR) में स्पेशल अमेंडमेंट के तहत राज्य के कुल वोटों में से ज्यादातर वोट किसी वजह से अलग कर दिए गए थे. प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को आयोजित एक ऑनलाइन जूम मीटिंग में उन्होंने एसआईआर पर कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, 'एसआईआर के मामले में सभी को सावधान रहना चाहिए. शक के नाम पर वोट हटाने की कोशिश की जा रही है. अगर ऐसा हुआ तो हमें राजनीतिक रूप से बहुत खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा. मुख्य नेताओं को सभी 119 चुनाव क्षेत्रों में पोलिंग बूथ एजेंटों से संपर्क करना चाहिए.'

हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग गांव में नहीं हैं, उनके वोट इसलिए न कटें क्योंकि वे गांव से चले गए हैं. इस महीने की 20 तारीख तक, जिलों के इंचार्ज मंत्रियों को संबंधित संसद और विधानसभा के इंचार्जों के साथ रिव्यू करना चाहिए. मंत्रियों को जिला लेवल पर कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाना चाहिए. अगर कहीं कोई समस्या है, तो उस चुनाव क्षेत्र का इंचार्ज जिम्मेदार है.

उन्होंने कहा, 'एसआईआर को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. गांधी भवन में एक वॉर रूम बनाया जाना चाहिए और पोलिंग स्टेशन लेवल पर हो रहे काम की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए. रोजाना एक रिपोर्ट दी जानी चाहिए. जो भी लापरवाही करेगा, उसे नुकसान होगा.'