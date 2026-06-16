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दिल्ली में आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार; पाकिस्तान से जुड़े तार

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच अत्याधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन और एक कार बरामद की. पढ़ें पूरी खबर..

पाकिस्तान से जुड़े मॉड्यूल के सात सदस्य गिरफ्तार
पाकिस्तान से जुड़े मॉड्यूल के सात सदस्य गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 8:48 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से संचालित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंक-आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकवादी बने शाहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर के इशारों पर काम कर रहा था. गिरोह का नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक फैला हुआ था और इसका इस्तेमाल अवैध हथियारों, गोला-बारूद और मादक पदार्थों की तस्करी के साथ-साथ संभावित आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था.

स्पेशल सेल के डीसीपी नारा चैतन्य ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनस उर्फ अनस त्यागी, मोहित उर्फ योगी, दीपक उर्फ दीपक अगरोला, आरिफ उर्फ प्रधान, करणवीर सिंह, जतन और साबिर के रूप में हुई है. इनमें से कई आरोपी हत्या, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर मामलों में पहले भी शामिल रह चुके हैं. जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपी नवंबर 2025 से लगातार शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर के सीधे संपर्क में थे.

डिजिटल साक्ष्य मिले: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच अत्याधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो बरामद किया है. मोबाइल फोन की जांच में शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर से जुड़े चैट, वॉयस नोट्स और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले हैं. इसके अलावा कई बैंक खातों का भी पता चला है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की बिक्री से मिले धन के लेनदेन में किया जा रहा था.

सोशल मीडिया के जरिए कर रहे थे भर्ती: स्पेशल सेल को मई 2026 में खुफिया सूचना मिली थी कि शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर, आईएसआई के इशारे पर सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं की भर्ती कर दिल्ली-एनसीआर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोनी निवासी मोहित को यमुना विहार स्थित भागीरथ जल शोधन संयंत्र के पास से गिरफ्तार किया. उसके पास से एक अवैध पिस्टल, चार कारतूस और पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से जुड़ी चैट वाला मोबाइल फोन बरामद हुआ.

रेकी का जिम्मा सौंपा: पूछताछ और आगे की जांच में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब में पहुंचाए गए हथियार और मादक पदार्थ दिल्ली-एनसीआर तक पहुंचाए जा रहे थे. इस नेटवर्क में शामिल आरोपी डेड-ड्रॉप सिस्टम के जरिए खेप प्राप्त करते और आगे सप्लाई करते थे. जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपियों को दिल्ली, लोनी और हरियाणा के संवेदनशील स्थानों और एक मशहूर भोजनालय की रेकी करने का जिम्मा सौंपा गया था. रेकी के दौरान ली गई तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को भेजे गए थे. पुलिस का दावा है कि समय रहते की गई कार्रवाई से दिल्ली-एनसीआर में कई संभावित आतंकी घटनाओं को टाल दिया गया.

ऐसे लगाया जाता था अन्य गतिविधियों में: जांच एजेंसियों के अनुसार शाहजाद भट्टी और उसके सहयोगी सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करते थे. उन्हें मोटी कमाई और आपराधिक जीवनशैली का लालच देकर भर्ती किया जाता था. इसके बाद उन्हें हथियारों की खरीद-फरोख्त, मादक पदार्थों की तस्करी, रेकी और अन्य गतिविधियों में लगाया जाता था. नेटवर्क के संचालन के लिए हवाला चैनल, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, अस्थायी मोबाइल नंबर और स्कैनर आधारित वित्तीय लेनदेन का इस्तेमाल किया जाता था.

कुख्यात गैंगस्टर की भी भूमिका: जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी आरिफ ने अजमल गुज्जर से एक जिगाना पिस्टल एक लाख रुपये में खरीदी थी. भुगतान विभिन्न बैंक खातों और यूपीआई माध्यमों से किया गया. इसके बाद आरोपी पंजाब से हेरोइन और चिट्टा लाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करने लगे. फरवरी 2026 में आरिफ की ओर से सप्लाई किए गए मादक पदार्थों के मामले में पंजाब पुलिस ने उसके सहयोगी हैप्पी को गिरफ्तार भी किया था. स्पेशल सेल ने बताया कि मंडोली जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर दीपक अगरोला की भी इस नेटवर्क में सक्रिय भूमिका सामने आई है. आरोप है कि दीपक ने जेल के भीतर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अजमल गुज्जर के साथ संपर्क बनाए रखा और अपने सहयोगियों के जरिए अवैध हथियारों की खेप मंगवाई. जांच के दौरान जेल से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था.

गहन जांच शुरू: पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फरार आरोपियों की तलाश जारी है. साथ ही पाकिस्तान से संचालित इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बिचौलियों, सप्लायरों और प्राप्तकर्ताओं की पहचान की जा रही है. स्पेशल सेल का कहना है कि पूरे मॉड्यूल की फंडिंग, आतंकी साजिश और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की गहन जांच जारी है.

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