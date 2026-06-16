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दिल्ली में आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार; पाकिस्तान से जुड़े तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से संचालित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंक-आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकवादी बने शाहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर के इशारों पर काम कर रहा था. गिरोह का नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक फैला हुआ था और इसका इस्तेमाल अवैध हथियारों, गोला-बारूद और मादक पदार्थों की तस्करी के साथ-साथ संभावित आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था.

स्पेशल सेल के डीसीपी नारा चैतन्य ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनस उर्फ अनस त्यागी, मोहित उर्फ योगी, दीपक उर्फ दीपक अगरोला, आरिफ उर्फ प्रधान, करणवीर सिंह, जतन और साबिर के रूप में हुई है. इनमें से कई आरोपी हत्या, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर मामलों में पहले भी शामिल रह चुके हैं. जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपी नवंबर 2025 से लगातार शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर के सीधे संपर्क में थे.

डिजिटल साक्ष्य मिले: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच अत्याधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो बरामद किया है. मोबाइल फोन की जांच में शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर से जुड़े चैट, वॉयस नोट्स और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले हैं. इसके अलावा कई बैंक खातों का भी पता चला है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की बिक्री से मिले धन के लेनदेन में किया जा रहा था.

सोशल मीडिया के जरिए कर रहे थे भर्ती: स्पेशल सेल को मई 2026 में खुफिया सूचना मिली थी कि शाहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर, आईएसआई के इशारे पर सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं की भर्ती कर दिल्ली-एनसीआर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोनी निवासी मोहित को यमुना विहार स्थित भागीरथ जल शोधन संयंत्र के पास से गिरफ्तार किया. उसके पास से एक अवैध पिस्टल, चार कारतूस और पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से जुड़ी चैट वाला मोबाइल फोन बरामद हुआ.

रेकी का जिम्मा सौंपा: पूछताछ और आगे की जांच में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब में पहुंचाए गए हथियार और मादक पदार्थ दिल्ली-एनसीआर तक पहुंचाए जा रहे थे. इस नेटवर्क में शामिल आरोपी डेड-ड्रॉप सिस्टम के जरिए खेप प्राप्त करते और आगे सप्लाई करते थे. जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपियों को दिल्ली, लोनी और हरियाणा के संवेदनशील स्थानों और एक मशहूर भोजनालय की रेकी करने का जिम्मा सौंपा गया था. रेकी के दौरान ली गई तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को भेजे गए थे. पुलिस का दावा है कि समय रहते की गई कार्रवाई से दिल्ली-एनसीआर में कई संभावित आतंकी घटनाओं को टाल दिया गया.