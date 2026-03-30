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दिल्ली में बड़ा आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त! कुख्यात आतंकी शब्बीर अहमद लोन गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के अनुसार इस मामले की मेट्रो पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसके बाद मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया गया.

दिल्ली में बड़ा आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त
दिल्ली में बड़ा आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 30, 2026 at 3:52 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. स्पेशल सेल की न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने एक वांछित व बेहद प्रशिक्षित आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली के गाजीपुर इलाके से गिरफ्तार किया है. इस ऑपरेशन का नेतृत्व डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी कर रहे थे, जबकि इंस्पेक्टर सुनील व इंस्पेक्टर धीरज मेलावत की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शब्बीर अहमद लोन उसी मॉड्यूल का हैंडलर था, जिसका खुलासा पिछले महीने हुआ था. उस दौरान पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें सात बांग्लादेशी नागरिक व एक भारतीय शामिल था. इस मॉड्यूल के प्रमुख सदस्य ओमर फारूक और रबीउल इस्लाम को कोलकाता के माझरपारा इलाके से पकड़ा गया था, जबकि अन्य आरोपियों को त्रिपुरा व तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया था. इनके तार लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं.

प्रमोद कुमार कुशवाहा, स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी दिल्ली (ETV Bharat)

कई देशों की करेंसी व संदिग्ध सामान बरामद: गिरफ्तार आरोपी के पास से विभिन्न देशों की मुद्रा बरामद हुई है, जिसमें करीब 2300 बांग्लादेशी टका, 1400 नेपाली करेंसी, 5000 पाकिस्तानी रुपये और 3000 भारतीय रुपये हैं. इसके अतिरिक्त एक नेपाली सिम कार्ड भी मिला है, जो उसकी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों की ओर इशारा करता है. इस दिशा में भी दिल्ली पुलिस जांच करने में जुटी है.

पहले भी कई बार हो चुका है गिरफ्तार: शब्बीर अहमद लोन का आपराधिक व आतंकी इतिहास काफी लंबा रहा है. उसे पहली बार 2007 में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, जब उसके पास से AK-47 व हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे. उस वक्त वह टारगेट किलिंग के इरादे से आया था. इसके बाद 2015 में भी उसे श्रीनगर के परिमपोरा थाना क्षेत्र से AK-47 के साथ पकड़ा गया था. उस दौरान उसका संबंध सज्जाद गुल से था, जो बाद में पाकिस्तान जाकर The Resistance Front (TRF) नामक संगठन का संस्थापक बन गया.

पाकिस्तान व बांग्लादेश से जुड़ा नेटवर्क: दिल्ली पुलीस की जांच में सामने आया है कि शब्बीर पाकिस्तान में ‘दौरा-ए-आम’ और ‘दौरा-ए-खास’ जैसी आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है. वह मुजफ्फराबाद में प्रशिक्षित हुआ था. जेल से छूटने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था, जहां पर उसने नया मॉड्यूल तैयार करना शुरू कर दिया. वहां उसने स्थानीय आबादी में घुलने-मिलने के लिए शादी भी कर ली थी. स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा के मुताबिक उसके नए हैंडलर ‘अबू हुजैफा’ और ‘सुमामा बाबर’ कोड नेम से काम करते थे, जो लश्कर-ए-तैयबा व पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे हैं. इनके निर्देश पर ही भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी.

कोलकाता बना लॉन्चिंग पैड, दिल्ली में रेकी: आतंकी मॉड्यूल ने कोलकाता के माझरपारा इलाके में एक ठिकाना बनाया था, जिसे लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था. यहां से टीम ने दिल्ली व कोलकाता के कई संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी की. मंदिरों व व्यावसायिक क्षेत्रों को भी निशाने पर लिया गया था. रेकी के वीडियो पाकिस्तान भेजे गए थे. दिल्ली पुलिस के अनुसार शुरुआत में मॉड्यूल की क्षमता जांचने के लिए दिल्ली मेट्रो व अन्य जगहों पर पोस्टर लगवाए गए थे. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेट्रो पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसके बाद मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया गया.

स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकी भीड़भाड़ वाले इलाकों में आईईडी विस्फोट करने की योजना बना रहे थे. हालांकि, समय रहते कार्रवाई कर इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है. फिलहाल आरोपी को पुलिस कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. उसके अन्य नेटवर्क व सहयोगियों की तलाश जारी है.


स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा का मानना है कि इस गिरफ्तारी से लश्कर-ए-तैयबा के भारत में आतंकी गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है और एक बड़ी साजिश को समय रहते विफल कर दिया गया है.

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