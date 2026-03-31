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नक्सलवाद खात्मे के आखिरी दिन बड़ा सरेंडर और ऐतिहासिक रिकवरी, 25 नक्सलियों का पुनर्वास, 14 करोड़ की संपत्ति बरामद

25 नक्सलियों के सरेंडर के साथ कैश-सोना समेत 14 करोड़ की संपत्ति बरामद की गई है. सीएम साय ने इस पर खुशी जताई है.

historic naxal recovery
नक्सलवाद खात्मे के आखिरी दिन बड़ा सरेंडर और ऐतिहासिक रिकवरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : March 31, 2026 at 7:55 PM IST

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बीजापुर: नक्सल खात्मे के आखिरी दिन बीजापुर में बड़ा सरेंडर हुआ है. पूना मारगेम अभियान के तहत 25 नक्सली कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं. इसके साथ ही नक्सल इतिहास का सबसे बड़ी रिकवरी हुई है. करीब 14 करोड़ रुपए का कुल सामान की बरामदगी की गई.

1.47 करोड़ के इनामी नक्सली पुनर्वासित

31 मार्च को सरेंडर हुए 25 नक्सली दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) से जुड़े हुए थे. इन सभी कैडरों पर कुल 1.47 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. ये नक्सल संगठन के CyPC, DVCM, ACM, PPCM, बटालियन/कंपनी सदस्य जैसे पदों पर थे.

25 नक्सलियों के सरेंडर के साथ 14 करोड़ की संपत्ति की रिकवरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐतिहासिक रिकवरी: 14.06 करोड़ की संपत्ति बरामद

नक्सलियों के सरेंडर के साथ ही बीजापुर से 31 मार्च को इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी भी हुई है. इसमें 2.90 करोड़ रुपए कैश और करीब 11.16 करोड़ रुपए का 7.20 किलो सोना बरामद हुआ है. दोनों की कुल कीमत रूपये 14.06 करोड़ रुपए है. इसके पहले हाल ही में 5.37 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई थी जिसमें 1.64 करोड रु मूल्य का 1 किलो सोना और 3.73 करोड़ रूपए कैश थे.

93 घातक हथियार जब्त

सुरक्षा बलों ने सरेंडर नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं. इनमें AK-47 समेत कुल 93 हथियार शामिल है.

  • AK-47- 04
  • SLR- 09
  • INSAS LMG- 01
  • INSAS रायफल- 07
  • .303 रायफल- 12
  • BGL लॉन्चर- 23

1000 से ज्यादा माओवादी कर चुके हैं वापसी

बीजापुर जिले में 01 जनवरी 2024 से अब तक 1003 माओवादी कैडर पुनर्वास के जरिए मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जो इस अभियान की बड़ी सफलता को दर्शाता है.

आत्मसमर्पण करने वालों में कई टॉप कैडर शामिल हैं

  • मंगल कोरसा उर्फ मोटू (CyPC)
  • आकाश उर्फ फागु उईका (CyPC)
  • शंकर मुचाकी (DVCM)
  • राजू रैयाम उर्फ मुन्ना (ACM)
  • पाले कुरसम

“पुनर्वास से पुनर्जीवन” पहल का उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य लक्ष्य हिंसा छोड़ने वालों को सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना है. साथ ही रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना, बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास स्थापित करना है. इन सभी नक्सलियों को पुनर्वास का लाभ मिलेगा.आत्मसमर्पण कार्यक्रम में आईजी बस्तर रेंज सुन्दरराज पी, डीआईजी CRPF बी.एस. नेगी, SP बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव समेत DRG, STF, CRPF, कोबरा जैसे सुरक्षाबलों का हाथ रहा.

सीएम साय ने बीजापुर नक्सल सरेंडर पर जताई खुशी

बीजापुर में 25 नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम साय ने खुशी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने लिखा कि

दण्डकारण्य क्षेत्र आज वामपंथी उग्रवाद के अंत के ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण का साक्षी बन रहा है.“पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन” पहल के तहत आज 25 माओवादी कैडरों (12 महिला सहित) ने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की. इन पर कुल ₹1.47 करोड़ का इनाम घोषित था.

माओवादी तंत्र को कमजोर करते हुए 93 घातक हथियारों के साथ ₹14.06 करोड़ की बड़ी बरामदगी भी हुई है.यह सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, यह विश्वास की वापसी है.यह बस्तर में शांति, विकास और नई जिंदगी की शुरुआत है.

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Last Updated : March 31, 2026 at 7:55 PM IST

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