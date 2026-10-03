पूर्व DGP आर श्रीलेखा के इस्तीफा देने से संकट में BJP, मनाने की कोशिशें जारी
केरल की पूर्व DGP आर. श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है. इससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है.
Published : October 3, 2026 at 3:33 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक (DGP) और तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सस्थमंगलम वार्ड की पार्षद आर. श्रीलेखा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलेखा ने सस्थमंगलम वार्ड व्हाट्सएप ग्रुप के जरिये अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया. हालांकि उनका कहना है कि वह निजी कारणों से इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन उनके इस्तीफे की घोषणा ने बीजेपी लीडरशिप को संकट में डाल दिया है.
ग्रुप को भेजे गए नोट में, श्रीलेखा ने कहा कि उन्होंने 30 सितंबर को मेयर वी.वी. राजेश को अपना त्याग-पत्र सौंप दिया था, जिससे पता चलता है कि वह पार्षद पद से इस्तीफा दे रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि पत्र की एक कॉपी जिला कलेक्टर को दी जाएगी.
मेयर वी.वी. राजेश ने की इस्तीफे की पुष्टि
तिरुवनंतपुरम के मेयर वी.वी. राजेश ने पार्षद आर. श्रीलेखा के इस्तीफे की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि श्रीलेखा ने निजी कारणों से अपना इस्तीफा दिया. उन्होंने कहा कि जब सदस्य परेशानियों की ओर इशारा करते हैं, तो वे उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, और वे इसे उसी तरह से हल करने की कोशिश कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इस्तीफा वास्तव में नगर निगम के सचिव को दिया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि BJP लोगों को पद का वादा करके चुनाव नहीं लड़ती, BJP लीडरशिप को ठीक-ठीक पता है कि हर व्यक्ति को कहां बैठना चाहिए, अगर कार्यकर्ताओं को कोई समस्या है तो पार्टी लीडरशिप दखल देगी, किसी ने भी पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश नहीं की है, और उन्हें नहीं लगता कि इस्तीफे के पीछे दूसरी राजनीतिक पार्टियों का कोई दबाव है.
नगर निगम में BJP को 50 सदस्यों का समर्थन
केरल में पहली बार, तिरुवनंतपुरम नगर निगम की सत्ता में आई BJP को 50 सदस्यों का समर्थन हासिल है. श्रीलेखा के इस्तीफे के बाद यह संख्या घटकर 49 हो जाएगी. हालांकि, बीजेपी को दो निर्दलीय पार्षदों का समर्थन मिला हुआ है, इसलिए पार्टी निगम का शासन बरकरार रख सकती है.
हालांकि, एक पार्षद, सुगातन, कप्पा केस में जेल में हैं, और सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. इस वजह से, 101 सदस्यों वाले नगर निगम में BJP के लिए श्रीलेखा का पार्षद पद बहुत महत्वपूर्ण है. अगर श्रीलेखा का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, तो यह भविष्य में BJP के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा.
श्रीलेखा के पद छोड़ने से तिरुवनंतपुरम नगर निगम में संवैधानिक संतुलन पर असर पड़ेगा. पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के नाते, श्रीलेखा एक जानी-मानी हस्ती हैं. BJP ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी. अब उनका पार्षद पद छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा.
श्रीलेखा के इस्तीफे से एक भी पार्षद कम होने से शासी निकाय (Governing Body) में BJP के प्रभाव और फैसले लेने की क्षमता पर असर पड़ेगा. संख्या में थोड़ा सा भी अंतर होने पर विरोधी पार्टियां प्रशासन के खिलाफ कदम उठा सकती हैं. इसलिए, अगर श्रीलेखा इस्तीफा देती हैं, तो आने वाला कोई भी उपचुनाव BJP के लिए बड़ी लड़ाई बन जाएगा.
अगर बीजेपी सस्थमंगलम वार्ड में उपचुनाव में अपनी जीत नहीं दोहरा पाती है, तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और नगर निगम का प्रशासन ही संकट में पड़ जाए. इसलिए, श्रीलेखा से अपना इस्तीफा वापस लेने की भी कोशिशें चल रही हैं.
चर्चा है हि जब से श्रीलेखा BJP में शामिल हुईं और पार्षद बनीं, तब से पार्टी के भीतर स्थानीय नेतृत्व के साथ कुछ अनबन चल रही थी. उन्होंने इस उम्मीद से चुनाव लड़ा था कि उन्हें मेयर बनाया जाएगा, और ऐसा न होने पर यह एक विवाद बन गया था.
पुलिस महानिदेशक (DGP) पद से रिटायरमेंट के बाद सक्रिय राजनीतिक में आने पर श्रीलेखा की काफी चर्चा हुई थी.
यह भी पढ़ें- विधानसभा चुनाव 2026: 4 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में कांग्रेस ने उम्मीदवारों पर खर्च किए 95.52 करोड़ रुपये