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पूर्व DGP आर श्रीलेखा के इस्तीफा देने से संकट में BJP, मनाने की कोशिशें जारी

केरल की पहली महिला DGP और पार्षद आर. श्रीलेखा ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक (DGP) और तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सस्थमंगलम वार्ड की पार्षद आर. श्रीलेखा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलेखा ने सस्थमंगलम वार्ड व्हाट्सएप ग्रुप के जरिये अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया. हालांकि उनका कहना है कि वह निजी कारणों से इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन उनके इस्तीफे की घोषणा ने बीजेपी लीडरशिप को संकट में डाल दिया है.

ग्रुप को भेजे गए नोट में, श्रीलेखा ने कहा कि उन्होंने 30 सितंबर को मेयर वी.वी. राजेश को अपना त्याग-पत्र सौंप दिया था, जिससे पता चलता है कि वह पार्षद पद से इस्तीफा दे रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि पत्र की एक कॉपी जिला कलेक्टर को दी जाएगी. मेयर वी.वी. राजेश ने की इस्तीफे की पुष्टि

तिरुवनंतपुरम के मेयर वी.वी. राजेश ने पार्षद आर. श्रीलेखा के इस्तीफे की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि श्रीलेखा ने निजी कारणों से अपना इस्तीफा दिया. उन्होंने कहा कि जब सदस्य परेशानियों की ओर इशारा करते हैं, तो वे उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, और वे इसे उसी तरह से हल करने की कोशिश कर रहे हैं. केरल की पूर्व DGP आर. श्रीलेखा (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि इस्तीफा वास्तव में नगर निगम के सचिव को दिया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि BJP लोगों को पद का वादा करके चुनाव नहीं लड़ती, BJP लीडरशिप को ठीक-ठीक पता है कि हर व्यक्ति को कहां बैठना चाहिए, अगर कार्यकर्ताओं को कोई समस्या है तो पार्टी लीडरशिप दखल देगी, किसी ने भी पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश नहीं की है, और उन्हें नहीं लगता कि इस्तीफे के पीछे दूसरी राजनीतिक पार्टियों का कोई दबाव है. नगर निगम में BJP को 50 सदस्यों का समर्थन

केरल में पहली बार, तिरुवनंतपुरम नगर निगम की सत्ता में आई BJP को 50 सदस्यों का समर्थन हासिल है. श्रीलेखा के इस्तीफे के बाद यह संख्या घटकर 49 हो जाएगी. हालांकि, बीजेपी को दो निर्दलीय पार्षदों का समर्थन मिला हुआ है, इसलिए पार्टी निगम का शासन बरकरार रख सकती है.