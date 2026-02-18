नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नो-फ्लाई जोन में अवैध ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियों की शिकायत पर जांच शुरू
Published : February 18, 2026 at 8:03 AM IST
नोएडा: एशिया के सबसे बड़े आगामी एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को भारत सरकार द्वारा 'नो ड्रोन फ्लाई जोन' यानी रेड जोन घोषित किया गया है. वहां पिछले कुछ दिनों से अवैध ड्रोन उड़ने की घटनाएं सामने आई हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात एजेंसी SIS के सिक्योरिटी ऑफिसर कृष्णकांत पांडेय ने जेवर कोतवाली में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.
जेवर थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो-तीन दिनों से रात के समय अवैध ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र में देखे जा रहे हैं. ये ड्रोन रात के अंधेरे में रन्हेरा और कुरैब गांव की तरफ से आते हैं और झाझर रोड होते हुए एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करते हैं. कुछ समय तक मंडराने के बाद ये ड्रोन वापस उसी दिशा में चले जाते हैं.
वही, पूरी घटना के संबंध मे एडिसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार नें बताया कि पूरे मामले कि जांच कि जा रही हैं. ड्रोन मामले मे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाई जल्द की जाएगी. टीम लगी हुई जल्द पुरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी.
पुलिस का कहना है कि एयरपोर्ट से सटे गांवों में शादियों का सीजन चल रहा है, और आशंका है कि वीडियो शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन अनजाने में प्रतिबंधित सीमा में घुस रहे हैं. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां इसे केवल एक इत्तेफाक मानकर नहीं चल रही हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे घटनाक्रम से नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) को अवगत करा दिया है. पुलिस ने एयरपोर्ट के आसपास गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी है.
