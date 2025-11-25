ETV Bharat / bharat

बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 7 घायल

शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. मामले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इधर गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर दिया है.

शेखपुर में ट्रक और ऑटो में टक्कर : राष्ट्रीय राजमार्ग 33 ए परमीशन सड़क पर हादसा हुआ. सीएनजी ऑटो और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई. 6 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है. घटना में सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना इतना भयानक था कि जेसीबी की मदद से वाहन में फंसे शव को निकाला गया.

घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा (ETV Bharat)

तेज रफ्तार ने ली जान : स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑटो में 13 यात्री सवार थे. चालक तेज गति से ऑटो चला रहा था. तभी अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक में टक्कर मार दिया. जिससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 7 लोग जख्मी हैं. जिन्हें विम्स अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है. मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंचकर जांच करने में जुट गई है.

मृतकों की हुई शिनाख्त : शेखपुरा हादसे में मृतकों की पहचान हो गई है. बेंगूचा गांव निवासी टुनटुन यादव की 56 वर्षीय पत्नी आशा देवी उर्फ सीमा देवी, उनका पुत्र राहुल कुमार मारा गया है. मृतका आशा देवी के पति की मानें तो पत्नी कैंसर रोग से पीड़ित थी. 22 साल का बेटा राहुल कुमार उन्हीं के इलाज के लिए पटना के IGIMS लेकर जा रहा था.

इसके साथ ही करांडे थाना क्षेत्र का धमसेना गांव निवासी राजकुमार साव की भी मौत हो गई है. करंडे थाना क्षेत्र के ही महेशपुर गांव निवासी महेंद्र मांझी की पत्नी 62 वर्षीय अहिल्या देवी अपनी दो पोती 17 वर्षीय निशा और 15 वर्षीय प्रिया कुमारी के साथ शेखपुरा बाजार के लिए जा रही थी. इसमें दादी और पोती निशा की मौत हो गई है. अन्य एक की पहचान के लिए पुलिस जुटी हुई है.