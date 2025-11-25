ETV Bharat / bharat

बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 7 घायल

मंगलवार को बिहार में भीषण हादसा हुआ. शेखपुरा में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई. पढ़ें खबर

SHEIKHPURA ROAD ACCIDENT
शेखपुर में ट्रक और ऑटो में टक्कर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 25, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. मामले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इधर गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर दिया है.

शेखपुर में ट्रक और ऑटो में टक्कर : राष्ट्रीय राजमार्ग 33 ए परमीशन सड़क पर हादसा हुआ. सीएनजी ऑटो और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई. 6 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है. घटना में सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना इतना भयानक था कि जेसीबी की मदद से वाहन में फंसे शव को निकाला गया.

SHEIKHPURA ROAD ACCIDENT
घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा (ETV Bharat)

तेज रफ्तार ने ली जान : स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑटो में 13 यात्री सवार थे. चालक तेज गति से ऑटो चला रहा था. तभी अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक में टक्कर मार दिया. जिससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 7 लोग जख्मी हैं. जिन्हें विम्स अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है. मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंचकर जांच करने में जुट गई है.

मृतकों की हुई शिनाख्त : शेखपुरा हादसे में मृतकों की पहचान हो गई है. बेंगूचा गांव निवासी टुनटुन यादव की 56 वर्षीय पत्नी आशा देवी उर्फ सीमा देवी, उनका पुत्र राहुल कुमार मारा गया है. मृतका आशा देवी के पति की मानें तो पत्नी कैंसर रोग से पीड़ित थी. 22 साल का बेटा राहुल कुमार उन्हीं के इलाज के लिए पटना के IGIMS लेकर जा रहा था.

इसके साथ ही करांडे थाना क्षेत्र का धमसेना गांव निवासी राजकुमार साव की भी मौत हो गई है. करंडे थाना क्षेत्र के ही महेशपुर गांव निवासी महेंद्र मांझी की पत्नी 62 वर्षीय अहिल्या देवी अपनी दो पोती 17 वर्षीय निशा और 15 वर्षीय प्रिया कुमारी के साथ शेखपुरा बाजार के लिए जा रही थी. इसमें दादी और पोती निशा की मौत हो गई है. अन्य एक की पहचान के लिए पुलिस जुटी हुई है.

SHEIKHPURA ROAD ACCIDENT
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा : सभी 7 घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालात को देखते हुए हायर सेंटर विम्स पावापुरी भेजा गया है. इसमें मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है.

''पुलिस घटनास्थल पर वरीय अधिकारियों के साथ पहुंची. ट्रक को जब्त कर फंसे लोगों को निकाला गया. जिसके बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया है. मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- धर्मेंद्र कुमार, शेखपुरा थानाध्यक्ष

SHEIKHPURA ROAD ACCIDENT
लोगों ने किया सड़क जाम (ETV Bharat)

लोगों ने किया सड़क जाम : शेखपुरा सिकंदरा रोड पर मनिंडा गांव के पास हादसा हुआ. घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद से लोग काफी आक्रोशित हैं. उनका कहना है कि आए दिन इस तरह की घटना का डर बना रहता है. प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है.

ये भी पढ़ें :-

शेखपुरा में ब्रेक फेल होने से ट्रक बेकाबू, तीन बाइक को रौंदा, एक शख्स की दर्दनाक मौत

शेखपुरा में दर्दनाक हादसा, बाइक पेड़ से टकराई, पिता और मासूम बच्चे की मौत, पत्नी व बेटी घायल

TAGGED:

SIX PEOPLE DIED IN SHEIKHPURA
BIHAR ROAD ACCIDENT
शेखपुर में ट्रक और ऑटो में टक्कर
शेखपुरा में 6 लोगों की मौत
SHEIKHPURA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.