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जम्मू-कश्मीर: दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक शख्स की मौत, BSF के पांच जवान समेत 10 लोग घायल

जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग सड़क हादसों में बीएसएफ के पांच जवान समेत 10 लोग घायल हो गए.

Four BSF personnel injured, one civilian killed in two separate road accidents in Ramban and Doda districts
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 8:39 PM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर के रामबन और डोडा जिले में शनिवार को दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक आम नागरिक की मौत हो गई, जबकि सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 5 जवान और अन्य पांच आम नागरिक घायल हो गए.

अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर से जम्मू जा रहे बीएसएफ के काफिले का एक ट्रक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर रामबन जिले के सेरी के पास पलट गया. हादसे के तुरंत बाद, बीएसएफ, सीआरपीएफ और स्थानीय लोगों की एक संयुक्त बचाव टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन ले जाया गया. जवानों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

घायल बीएसएफ जवानों में कॉन्स्टेबल सुनील कुमार, कॉन्स्टेबल पुरुषोत्तम कुमार, कॉन्स्टेबल चंदन यादव, ड्राइवर शमीम अहमद और सब-इंस्पेक्टर घर सिंह शामिल हैं. रामबन जिला अस्पताल के इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. मोहम्मद रफी ने बताया कि सभी घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटर भेजा जा सकता है.

दूसरी तरफ डोडा जिले के मरमत इलाके में हुई एक और दुर्घटना में वाहन के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान कलहोता मरमत के रहने वाले गुलज़ार अहमद के तौर पर हुई है. घायलों में पवन कुमार, अश्विन सिंह, बलबीर सिंह, कल्याण सिंह और पिंकू कुमार शामिल हैं. पुलिस ने दोनों घटनाओं के मामले दर्ज कर लिए हैं और इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

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बीएसएफ के पांच जवान घायल
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JAMMU KASHMIR ROAD ACCIDENT

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