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पंजाब में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 6 की दर्दनाक मौत, 15 घायल

पंजाब में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई ( ETV Bharat )

एसएसपी फतेहगढ़ साहिब शुभम अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, 'यह बस बैसाखी के दिन श्री आनंदपुर साहिब से माथा टेकने के बाद गाँव मेनमाजरा लौट रही थी. बस में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे. इस हादसे में करीब 15 श्रद्धालुओं को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए मोरिंडा और श्री फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.'

फतेहगढ़ साहिब: हलका बस्सी पठाना के गांव मेनमाजरा के पास श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई. बैसाखी के त्योहार के मौके पर श्रद्धालुओं से भरी यह बस श्री आनंदपुर साहिब में माथा टेकने गई थी, जहाँ से लौटते समय बीती रात यह दर्दनाक हादसा हुआ. पुलिस, स्थानीय सरपंच और विधायक मौके पर पहुँचे और राहत बचाव में जुटे. स्थानीय लोगों की मदद से बस हादसे के शिकार लोगों को बचाया गया.

बैसाखी के दिन सुबह (14 अप्रैल, मंगलवार) करीब 40 श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब में माथा टेकने गए थे. जब वे रात को लौट रहे थे, तो वे गांव से लगभग 2-3 km दूर ही थे कि बस का एक अंदरूनी हिस्सा, जिसे प्राइमरी एसी कहते हैं, खराब हो गया और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

घायलों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. शुभम अग्रवाल ने कहा कि कुल 6 मौतें हुई. श्री फतेहगढ़ साहिब के एक डॉक्टर ने बताया, 'चुन्नी मोरिंडा रोड पर बस एक्सीडेंट हुआ. अभी तक इस एक्सीडेंट में हमारे पास 9 मरीज आए हैं, जिनमें से 2 को पीजीआई रेफर किया गया है, बाकी का यहीं इलाज चल रहा है. उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं आई है.

अभी तक कुल 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से 3 बॉडी बस्सी पठाना में और 3 बॉडी मोरिंडा में हैं. एक्सीडेंट के कुछ पीड़ित बस्सी, मोरिंडा में हैं और यहां एडमिट हैं.'

हरसिमरत कौर बादल ने दुख जताया

सांसद हरसिमरत कौर बादल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बस एक्सीडेंट पर दुख जताया. उन्होंने लिखा यह दुखद खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. गुरु साहिब दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में शांति दें और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना कीं.