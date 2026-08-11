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पुणे-सतारा हाईवे पर कार ट्रक से टकराई, चार युवकों की दर्दनाक मौत, दो गंभीर रूप से घायल

कार पुणे से सतारा की ओर जा रही थी. यह घटना शिरवल में होटल शिवालय के सामने सुबह करीब 1:10 बजे हुई. मरने वालों में तलेगांव दाभाड़े के वेदांत अर्जुन वारिंगे (19), कामशेत के सोनलिंग धीरेंद्र ठाकुर (19), तकवे के आदित्य बालासाहेब गरुड़ (19) और कामशेत के निखिल बालू राउत (20) शामिल हैं.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि, पलटी हुई कार दूसरे लेन में चली गई और सामने से आ रहे ट्रक से सीधे टकरा गई. टक्कर में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि, कार में बैठे चार लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं ,दो अन्य घायल हो गए.

शिरवल (पुणे): महाराष्ट्र में शिरवल के पास पुणे-सतारा हाईवे पर हुए एक भयानक सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि, यह भयानक हादसा तब हुआ जब ड्राइवर ने कार पर से अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन हाइवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गई.

इस सड़क हादसे में कामशेत के रहने वाले दीक्षित दयानंद पुजारी (20) और बहुर (कामशेत) के रहने वाले मयूर हनुमंत शिंदे (20) घायल हो गए. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत के बारे में आगे के मेडिकल अपडेट का इंतजार है.

ट्रैफिक को ठीक करने के लिए पुलिस ने कदम उठाए

हादसे की खबर मिलने पर, सारोला हाईवे पुलिस सहायता केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे. दुर्घटना की वजह से हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम रहा. पुलिस ने राहत अभियान शुरू किया और घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से निकालने का काम किया. इसके बाद, दुर्घटनाग्रस्त कार और ट्रक को क्रेन की मदद से एक तरफ किया गया. पुलिस ने ट्रैफिक को ठीक से चलाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं.

पुलिस जांच जारी है

इस सड़क हादसे ने एक बार फिर पुणे-सतारा हाईवे पर रात में सफर करने में सेफ्टी का मुद्दा सामने ला दिया है. गाड़ी चलाने वालों से कहा जा रहा है कि वे तेज गाड़ी चलाने, गाड़ी पर कंट्रोल खोने और हाईवे पर बार-बार होने वाले एक्सीडेंट जैसी वजहों से ज्यादा सावधानी बरतें. इस बीच, शिरवल पुलिस स्टेशन इस गंभीर दुर्घटना के बारे में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहा है. पुलिस दुर्घटना की सही वजह, गाड़ी की स्पीड और ड्राइवर के कंट्रोल खोने के कारणों की जांच कर रही है.

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