बिहार में भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत, बस और पिकअप में भिड़ंत
कटिहार के कोढ़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ. बस-पिकअप की आमने-सामने टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई. दो दर्जन लोग घायल हैं.
Published : April 11, 2026 at 8:17 PM IST
कटिहार : बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ है. शनिवार शाम को बस और पिकअप में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है. सभी पूर्णिया के रहने वाले थे. वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
कटिहार में भीषण सड़क हादसा : राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर, कोढ़ा थाना क्षेत्र के बसगाड़ा चौक के समीप यह घटना घटी है. बताया जा रहा है कि पिकअप में आदिवासी समुदाय के लोग थे, जो मेला देखकर लौट रहे थे. तभी तेज आवाज के साथ यह हादसा हो गया. देखते-ही-देखते लोगों की मौत हो गई.
बस ने पिकअप में मारी टक्कर : स्थानीय लोगों के अनुसार, पिकअप वैन में सवार लोग किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार बस ने सामने से आकर पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई.
घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल : प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया. इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय कोढ़ा थाना की पुलिस को दी गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
बस चालक के नशे में होने का आरोप : स्थानीय दिलीप कुमार ने बताया कि बस चालक नशे में था. काफी तेज गति से वह बस चला रहा था. उसी की गलती की वजह से यह हादसा हुआ. घटना के लिए बस चालक ही जिम्मेदार है.
लोगों में गुस्सा : इधर, हादसे के बाद से लोगों का गुस्सा देखा गया. उनका कहना था कि आए दिन यहां पर हादसे होते हैं, पर पुलिस द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती है. अगर प्रशासन सजग रहे तो ऐसे हादसे यहां नहीं होंगे. कुछ देर के लिए मौके पर गहमा-गहमी का माहौल रहा.
''पिकअप में 35-40 लोग सवार थे, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है. 25 लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है. ये सभी पूर्णिया के रहने वाले थे, जो झारखंड से अपना घर लौट रहे थे.''- रंजन कुमार सिंह, डीएसपी, कोढ़ा
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