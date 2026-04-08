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पंजाब में तेज रफ्तार का कहर, प्राइवेट बस पलटने से 30 से ज्यादा यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर

ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की. लेकिन उसका बस से कंट्रोल खो गया और बस बेकाबू होकर सड़क के दूसरी तरफ पलट गई.

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पंजाब में तेज रफ्तार का कहर, 30 यात्री घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 10:42 PM IST

2 Min Read
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गुरदासपुर: पंजाब में गुरदासपुर-अमृतसर नेशनल हाईवे पर बुधवार शाम को एक भयानक सड़क हादसा हुआ. एक प्राइवेट कंपनी की तेज रफ्तार बस पलट गई, जिससे एक कार बस के नीचे दब गई. हादसे में करीब 35 यात्री घायल हो गए. इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

यह भीषण सड़क हादसा बाबरी सिविल अस्पताल के पास हुई. जानकारी के मुताबिक, प्राइवेट कंपनी ABTC की बस पठानकोट से अमृतसर जा रही थी. यात्रियों ने बताया कि "बस ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार से बस चला रहा था.

जब बस बाबरी के पास पहुंची, तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की. लेकिन उसका बस से कंट्रोल खो गया और बस बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़कर सड़क के दूसरी तरफ पलट गई. पलटते समय बस एक कार पर गिर गई, जिससे कार बस के नीचे दब गई. कार में सिर्फ ड्राइवर था, जिसे गंभीर चोटें आई हैं.

हादसा इतना भयानक था कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. घायलों को तुरंत सिविल हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि, 17 से 18 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. घायलों में 3 से 4 बच्चे हैं और बाकी महिलाएं और पुरुष हैं. इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें निगरानी में रखा गया है.

डॉक्टरों ने बताया कि, बाकी सभी मरीजों का इलाज चल रहा है. उनकी चोटें कितनी गंभीर हैं, यह एक्स-रे या सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा. हादसे के करीब 15 मिनट बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची. वहीं इस सड़क हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन बुलाकर बस को सीधा किया और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया. बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी डीएसपी तरजिंदर सिंह ने कहा कि, बस बहुत तेज गति से आ रही थी. बाबरी के पास ब्रेक लगाने पर वह कंट्रोल खो बैठी और दूसरी तरफ पलट गई, जिसके कारण करीब 30 से 35 यात्री घायल हुए हैं. डीएसपी ने कहा कि, इस सड़क हादसे की पूरी जांच और सही कार्रवाई की जाएगी. जांच के बाद ही हादसे की सही वजह पता चलेगी.

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