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पंजाब में तेज रफ्तार का कहर, प्राइवेट बस पलटने से 30 से ज्यादा यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर

गुरदासपुर: पंजाब में गुरदासपुर-अमृतसर नेशनल हाईवे पर बुधवार शाम को एक भयानक सड़क हादसा हुआ. एक प्राइवेट कंपनी की तेज रफ्तार बस पलट गई, जिससे एक कार बस के नीचे दब गई. हादसे में करीब 35 यात्री घायल हो गए. इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

यह भीषण सड़क हादसा बाबरी सिविल अस्पताल के पास हुई. जानकारी के मुताबिक, प्राइवेट कंपनी ABTC की बस पठानकोट से अमृतसर जा रही थी. यात्रियों ने बताया कि "बस ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार से बस चला रहा था.

जब बस बाबरी के पास पहुंची, तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की. लेकिन उसका बस से कंट्रोल खो गया और बस बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़कर सड़क के दूसरी तरफ पलट गई. पलटते समय बस एक कार पर गिर गई, जिससे कार बस के नीचे दब गई. कार में सिर्फ ड्राइवर था, जिसे गंभीर चोटें आई हैं.

हादसा इतना भयानक था कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. घायलों को तुरंत सिविल हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि, 17 से 18 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. घायलों में 3 से 4 बच्चे हैं और बाकी महिलाएं और पुरुष हैं. इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें निगरानी में रखा गया है.