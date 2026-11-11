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भाई दूज पर छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, कवर्धा में चार लोगों की मौत, पसर गया मातम

कवर्धा सड़क हादसा ( ETV BHARAT )

कवर्धा: भाई दूज के त्योहार के दिन एक दर्दनाक सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं. कवर्धा के रणवीरपुर चौकी क्षेत्र में हुए हादसे के बाद चार लोगों की मौत हो गई. ग्राम बनिया के पास दो बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस भीषण दुर्घटना में भाई-बहन समेत चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

भाई दूज मनाकर लौटते वक्त हादसा हादसा उस वक्त हुआ जब भाई-बहन अपने पिता के साथ मामा के घर भाईदूज का त्योहार मनाकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान ग्राम बनिया के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और पिता और भाई-बहन समेत चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.