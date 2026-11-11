भाई दूज पर छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, कवर्धा में चार लोगों की मौत, पसर गया मातम
छत्तीसगढ़ में त्यौहार के दिन मातम पसर गया. कवर्धा सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 9:33 PM IST
कवर्धा: भाई दूज के त्योहार के दिन एक दर्दनाक सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं. कवर्धा के रणवीरपुर चौकी क्षेत्र में हुए हादसे के बाद चार लोगों की मौत हो गई. ग्राम बनिया के पास दो बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस भीषण दुर्घटना में भाई-बहन समेत चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है.
भाई दूज मनाकर लौटते वक्त हादसा
हादसा उस वक्त हुआ जब भाई-बहन अपने पिता के साथ मामा के घर भाईदूज का त्योहार मनाकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान ग्राम बनिया के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और पिता और भाई-बहन समेत चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
हादसे में मृतकों की हुई पहचान
मृतकों की पहचान भूपेंद्र कश्यप, पंकज कश्यप और रितू कश्यप निवासी बनंकारा तथा भावेश सिंह निवासी नवघटा के रूप में हुई है. इस हादसे में तोमन मेरावी और भानू प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए थान खम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई जिसमें चार लोग की मौके पर ही मौत हो गई है. दो अन्य बुरी तरह जख्मी है. घायलों को थान खम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, दुर्घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. मृतकों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है- सिकंदर कुर्रे, रणवीर पुर चौकी प्रभारी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.