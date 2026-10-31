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बीजापुर में बड़ा सड़क हादसा, यात्री बस पलटी, पांच लोग घायल

बीजापुर में बड़ा बस हादसा ( ETV BHARAT )

बीजापुर: बीजापुर से रायपुर और दुर्ग जा रही यात्री बस शनिवार को भैरमगढ़ के पास बांगापाल में अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना में पांच लोग घायल हैं. हादसा नेलसनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाण्डेमुर्गा मोड़ के पास रात्रि करीब 10 बजे हुआ. दुर्घटनाग्रस्त बस का क्रमांक CG 07-9655 बताया गया है. हादसे में बस में सवार पांच यात्री घायल हुए हैं, जिनमें तीन महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं.



बीजापुर एएसपी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनीष ट्रेवल्स की बस बीजापुर से यात्रियों को लेकर दुर्ग की ओर रवाना हुई थी. इसी दौरान पाण्डेमुर्गा मोड़ के पास बस दुर्घटना का शिकार हो गई. घटना के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में घायल पांच यात्रियों को तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेलसनार लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. हादसे के बाद मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच गई है. पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य मुहैया करवा रहे हैं. बस किस वजह से पलटी इसके कारण का अब तक खुलासा नहीं हो सका है.