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बलरामपुर में तेज रफ्तार वाहन ने 7 को कुचला, 3 की मौत; 4 घायल

बलरामपुर में तेज रफ्तार वाहन ने 7 को कुचला, 3 की मौत; 4 घायल. ( etv bharat )

बलरामपुर: जिले में रविवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार वाहन ने 7 लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है. वहीं, 4 लोग घायल हुए हैं. घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने वाहन समेत चालक को हिरासत में ले लिया है. वहीं, पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि घायलों का इलाज जारी है. 2 की हालत गम्भीर होने पर उन्हें बहराइच के लिए रेफर किया गया है. सीएम योगी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है.



हादसा बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के चरनगहिया बेलहा गांव में हुआ है. पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि देहात थाना क्षेत्र के चरनगहिया बेलहा गांव के पास कुछ भक्त दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर वीडियो देख रहे थे तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने 7 लोगों को कुचल दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, 4 घायलों का इलाज जारी है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.