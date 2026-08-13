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लाल किला कार बम विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा: UN सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट ने अल-कायदा (AQIS) को बताया मुख्य साजिशकर्ता

यह रिपोर्ट 16 दिसंबर 2025 से 9 जून 2026 के मध्य की आतंकी गतिविधियों व सुरक्षा परिदृश्य के गहन विश्लेषण पर आधारित है.

लाल किला कार बम विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा
लाल किला कार बम विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 1:31 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 1:46 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के सामने नवंबर 2025 में हुए भीषण कार बम विस्फोट मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई ताजा रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इस आतंकवादी हमले का मुख्य सूत्रधार 'अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट' (AQIS) था.

अगस्त 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष रखी गई यह रिपोर्ट 16 दिसंबर 2025 से 9 जून 2026 के मध्य की आतंकी गतिविधियों व सुरक्षा परिदृश्य के गहन विश्लेषण पर आधारित है. यह रिपोर्ट इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे पूर्व फरवरी में सामने आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस विस्फोट को जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ने वाली शुरुआती जानकारियों का भी उल्लेख किया गया था.

खबर एजेंसी एएनआई के अनुसार, UN सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है, "अल-कायदा (AQIS) एक बिखरे हुए समूह से बदलकर एक क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है. इसने लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क बनाए हैं और बड़ी यूनिट्स के बजाय विकेंद्रीकृत, छोटे और बिखरे हुए सेल्स के तौर पर काम कर रहा है. दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 2025 में हुए हमले के लिए आधिकारिक तौर पर AQIS को जिम्मेदार ठहराया गया है."

एनआईए की जांच और 7,500 पन्नों की चार्जशीट के तथ्य

भारत की प्रमुख जांच एजेंसी 'नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी' (NIA) इस लाल किला विस्फोट मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है. एनआईए ने मई 2026 में अदालत में इस मामले के संबंध में 10 मुख्य आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी.

  • स्थानीय मॉड्यूल से जुड़ाव: मामले के सभी आरोपी 'अंसार गजवत-उल-हिंद' (AGuH) नामक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे. एनआईए ने इस संगठन को अल-कायदा (AQIS) का ही एक क्षेत्रीय और सक्रिय घटक बताया है.
  • घातक तकनीकों का प्रयोग: आरोपी केवल पार पारंपरिक विस्फोटकों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे आईईडी (IED), रॉकेट-आधारित विस्फोटक प्रणालियों और हमलावर ड्रोन तकनीक से जुड़े कई प्रयोग व परीक्षण कर रहे थे.
  • एआई और चैटजीपीटी का दुरुपयोग: जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि गिरफ्तार आरोपी जसिर बिलाल वानी ने विस्फोटकों और रॉकेट निर्माण की तकनीकी जानकारी जुटाने के लिए यूट्यूब तथा चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल किया था. यानी इस मॉड्यूल में तकनीकी विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहा था.

छोटे सेल्स में बंट रहा अल-कायदा, बांग्लादेश में नए ठिकाने की कोशिश

संयुक्त राष्ट्र की निगरानी रिपोर्ट में अल-कायदा की बदलती कार्यशैली व नई रणनीतियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, संगठन अब बड़े और आसानी से पहचान में आने वाले समूहों के बजाय छोटे-छोटे गुप्त 'स्मॉल सेल्स' व बिखरे हुए नेटवर्क के जरिये अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की रडार से बचा जा सके. इसके साथ ही वह अपने फंडिंग व लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी मजबूत कर रहा है.

रिपोर्ट में इस बात की ओर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है कि अल-कायदा बांग्लादेश में अपने नए ऑपरेशनल ठिकाने तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है. यदि यह प्रयास सफल होता है, तो इससे भारत सहित पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है.

पाक-अफगान सीमा पर तनाव व वैश्विक प्रतिबंध सूची में संशोधन

यूएन की रिपोर्ट में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते तनाव और वहां सक्रिय 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) की आतंकी गतिविधियों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट में AQIS और अन्य सीमा पार आतंकी समूहों के बीच साठगांठ पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता बताई गई है.

आतंकी संगठनों की बदलती रणनीतियों के बीच संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में हुए संशोधनों का भी जिक्र किया गया है. 27 फरवरी 2026 को निगरानी समिति द्वारा 'अल-नुसरा फ्रंट फॉर द पीपल ऑफ द लेवांत' (जिसे हयात तहरीर अल-शाम या HTS भी कहा जाता है) को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक प्रतिबंध सूची से हटा दिया गया था. यूएन की यह रिपोर्ट और एनआईए के जांच निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि आधुनिक तकनीक, एआई व नई संगठनात्मक रणनीतियों के दम पर आतंकी संगठन क्षेत्र में पैर पसारने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी.

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Last Updated : August 13, 2026 at 1:46 PM IST

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