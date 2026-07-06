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सिंधी समुदाय का डीएनए 5000 साल पुरानी सभ्यता से जुड़ा; बीएचयू के रिसर्च में खुलासा, सिंधु घाटी से जुड़ा है मामला

पूरे विश्व मे फैले सिंधी समुदाय का डीएनए 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी से जुड़ा. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: दुनिया में कुछ समुदाय ऐसे हैं, जो सदियों पहले अपनी ज़मीन से बिखर गए, लेकिन आज भी उनका डीएनए उन्हें एक सूत्र में बांधे हुए है. यहूदी समुदाय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. पूरी दुनिया में फैले यहूदी आज भी अपने प्राचीन डीएनए को पहचानते हैं. ठीक ऐसी ही कहानी सिंधी समुदाय की भी है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्ञान लैब की वैज्ञानिक चंचल देवनानी, जीन विज्ञानी प्रो ज्ञानेश्वर चौबे ने गुजरात विश्वविद्यालय के डॉ खुशबू गौतम और प्रोफेसर राकेश रावल के साथ मिलकर 113 सिंधियों के डीएनए की गहराई से जांच की. नतीजा बेहद महत्वपूर्ण है, भारत और पाकिस्तान में बसे सिंधी समुदाय न केवल सांस्कृतिक और भाषाई रूप से, बल्कि अपने जीनोम में भी एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं. उनकी साझा विरासत प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती है. वैज्ञानिक भाषा में इसे सिंधी डायस्पोरा कहते हैं. यानी एक ऐसा समुदाय, जो अपनी मूल भूमि से बिखर कर दुनिया भर में फैल गया, फिर भी अपनी आनुवंशिक पहचान को बचाए रखा. यह शोध आज विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ह्यूमन जेनेटिक्स में प्रकाशित हुई. सिंधु घाटी सभ्यता के काल में सिंध क्षेत्र में एक जातीय समूह फला-फूला, जिसे आज भी सिंधी के नाम से जाना जाता है. यह समुदाय सिंधु नदी के तट पर विकसित हुआ. इसकी सभ्यता और संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता जितनी ही प्राचीन हैं. इस सांस्कृतिक निरंतरता का सबसे जीवंत प्रमाण अज्रक है. अज्रक एक विशेष प्रकार का पारंपरिक ब्लॉक-प्रिंट वाला सूती कपड़ा है, जो सिंधी पहचान, सम्मान और आतिथ्य का प्रतीक है. हड़प्पा और मोहनजोदरो की खुदाई में मिली पुरोहित राजा की मूर्ति के कंधे पर लिपटी शॉल पर वही त्रिफोली पैटर्न दिखता है, जो आज के अज्रक में भी देखने को मिलता है, यानी न सिर्फ डीएनए, बल्कि पहनावा भी 5000 साल पुरानी विरासत को आज तक संजोए हुए है.