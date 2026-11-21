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दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 70 इंस्पेक्टरों के तबादले; यमुनापार के कई थानों के SHO भी बदले

दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टरों के तबादले. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में जारी तबादला आदेश के तहत 70 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की गई है. इस फेरबदल में शाहदरा और उत्तर-पूर्वी जिले के कई थानों के थाना प्रभारियों (SHO) को भी बदला गया है. नंद नगरी, सीमापुरी, आनंद विहार, जगतपुरी, शास्त्री पार्क, दयालपुर, भजनपुरा, गोकलपुरी और विवेक विहार समेत कई थानों में नए इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है.

जारी आदेश के अनुसार, राम नारायण को सिक्योरिटी की मेन लाइन से मधु विहार थाने का SHO बनाया गया है. सतविंदर सिंह राणा को सीमापुरी थाने से प्रोविजन एंड लॉजिस्टिक्स भेजा गया है. चंदर भान को DAP चौथी बटालियन से रंजीत नगर थाने का SHO बनाया गया है. वहीं, विनोद कुमार अहलावत को प्रोविजन एंड लॉजिस्टिक्स से रेलवे के सब्जी मंडी थाने में तैनात किया गया है.

यमुनापार के थानों में ये बदलाव शाहदरा और उत्तर-पूर्वी जिले में कई अहम बदलाव हुए हैं. इंस्पेक्टर मनीष कुमार को आनंद विहार थाने से हटाकर शास्त्री पार्क थाने का SHO बनाया गया है. अभिषेक कुमार सिंह को जगतपुरी थाने से EOW भेजा गया है. इंस्पेक्टर मंजीत तोमर को शास्त्री पार्क थाने से सिक्योरिटी में तैनात किया गया है. इंस्पेक्टर दीपक कुमार को दिल्ली पुलिस अकादमी से जगतपुरी थाने का SHO बनाया गया है. परमवीर दहिया को दयालपुर थाने से दिल्ली पुलिस अकादमी भेजा गया है. सत्‍यावन को भजनपुरा थाने से पुलिस मुख्यालय के PM एवं मीडिया सेल में तैनाती मिली है. वहीं, सत्‍यबीर सिंह को EOW से भजनपुरा थाने का SHO बनाया गया है. इंस्पेक्टर राजेश विजय वर्गिया को मधु विहार थाने से DAP चौथी बटालियन भेजा गया है. नरेश मलिक को दक्षिण-पश्चिम जिले से आनंद विहार थाने का SHO बनाया गया है. इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार को स्पेशल ब्रांच के पॉलिटिकल सेक्शन से शाहदरा थाने का SHO बनाया गया है. कुमारकांत मिश्रा को PCR से सीमापुरी थाने का SHO बनाया गया है. वहीं, विपिन कुमार को नॉर्थ-वेस्ट जिले से GTB एन्क्लेव थाने का SHO बनाया गया है. अन्य जिलों और यूनिटों में भी बड़े स्तर पर तबादले तबादला सूची में कई अन्य महत्वपूर्ण थानों के SHO भी बदले गए हैं. इंस्पेक्टर शरद कुमार बिश्नोई को सब्जी मंडी रेलवे थाने से अलीपुर थाने का SHO बनाया गया है. रणधीर सिंह को D.B.G. रोड थाने से शाहदरा जिले में भेजा गया है. जगदीश कुमार जाटव को गुलाबी बाग थाने से दक्षिण-पश्चिम जिले में तैनाती मिली है. बिनीत कुमार पांडे को तिलक नगर थाने से नई दिल्ली भेजा गया है. इंस्पेक्टर गुलशन कुमार गुप्ता को मुंडका थाने से विजिलेंस, बिजेंद्र सिंह को द्वारका सेक्टर-23 थाने से नॉर्थ-वेस्ट जिले और राजीव रंजन को बेगमपुर थाने से पुलिस मुख्यालय के लैंड एंड बिल्डिंग सेल में भेजा गया है.