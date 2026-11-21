दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 70 इंस्पेक्टरों के तबादले; यमुनापार के कई थानों के SHO भी बदले
दिल्ली पुलिस में जारी आदेश के तहत 70 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की गई है. यमुनापार के थानों में भी फेरबदल किया गया है.
Published : November 21, 2026 at 8:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में जारी तबादला आदेश के तहत 70 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की गई है. इस फेरबदल में शाहदरा और उत्तर-पूर्वी जिले के कई थानों के थाना प्रभारियों (SHO) को भी बदला गया है. नंद नगरी, सीमापुरी, आनंद विहार, जगतपुरी, शास्त्री पार्क, दयालपुर, भजनपुरा, गोकलपुरी और विवेक विहार समेत कई थानों में नए इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है.
जारी आदेश के अनुसार, राम नारायण को सिक्योरिटी की मेन लाइन से मधु विहार थाने का SHO बनाया गया है. सतविंदर सिंह राणा को सीमापुरी थाने से प्रोविजन एंड लॉजिस्टिक्स भेजा गया है. चंदर भान को DAP चौथी बटालियन से रंजीत नगर थाने का SHO बनाया गया है. वहीं, विनोद कुमार अहलावत को प्रोविजन एंड लॉजिस्टिक्स से रेलवे के सब्जी मंडी थाने में तैनात किया गया है.
यमुनापार के थानों में ये बदलाव
शाहदरा और उत्तर-पूर्वी जिले में कई अहम बदलाव हुए हैं. इंस्पेक्टर मनीष कुमार को आनंद विहार थाने से हटाकर शास्त्री पार्क थाने का SHO बनाया गया है. अभिषेक कुमार सिंह को जगतपुरी थाने से EOW भेजा गया है. इंस्पेक्टर मंजीत तोमर को शास्त्री पार्क थाने से सिक्योरिटी में तैनात किया गया है.
इंस्पेक्टर दीपक कुमार को दिल्ली पुलिस अकादमी से जगतपुरी थाने का SHO बनाया गया है. परमवीर दहिया को दयालपुर थाने से दिल्ली पुलिस अकादमी भेजा गया है. सत्यावन को भजनपुरा थाने से पुलिस मुख्यालय के PM एवं मीडिया सेल में तैनाती मिली है. वहीं, सत्यबीर सिंह को EOW से भजनपुरा थाने का SHO बनाया गया है.
इंस्पेक्टर राजेश विजय वर्गिया को मधु विहार थाने से DAP चौथी बटालियन भेजा गया है. नरेश मलिक को दक्षिण-पश्चिम जिले से आनंद विहार थाने का SHO बनाया गया है. इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार को स्पेशल ब्रांच के पॉलिटिकल सेक्शन से शाहदरा थाने का SHO बनाया गया है. कुमारकांत मिश्रा को PCR से सीमापुरी थाने का SHO बनाया गया है. वहीं, विपिन कुमार को नॉर्थ-वेस्ट जिले से GTB एन्क्लेव थाने का SHO बनाया गया है.
अन्य जिलों और यूनिटों में भी बड़े स्तर पर तबादले
तबादला सूची में कई अन्य महत्वपूर्ण थानों के SHO भी बदले गए हैं. इंस्पेक्टर शरद कुमार बिश्नोई को सब्जी मंडी रेलवे थाने से अलीपुर थाने का SHO बनाया गया है. रणधीर सिंह को D.B.G. रोड थाने से शाहदरा जिले में भेजा गया है. जगदीश कुमार जाटव को गुलाबी बाग थाने से दक्षिण-पश्चिम जिले में तैनाती मिली है. बिनीत कुमार पांडे को तिलक नगर थाने से नई दिल्ली भेजा गया है.
इंस्पेक्टर गुलशन कुमार गुप्ता को मुंडका थाने से विजिलेंस, बिजेंद्र सिंह को द्वारका सेक्टर-23 थाने से नॉर्थ-वेस्ट जिले और राजीव रंजन को बेगमपुर थाने से पुलिस मुख्यालय के लैंड एंड बिल्डिंग सेल में भेजा गया है.
साकेत को मुखर्जी नगर थाने का SHO बनाया गया
साकेत को पुलिस मुख्यालय से मुखर्जी नगर थाने का SHO बनाया गया है. सतीश कुमार को दिल्ली पुलिस अकादमी से द्वारका सेक्टर-23 थाने का SHO बनाया गया है. शंभू नाथ को हजरत निजामुद्दीन रेलवे थाने से दक्षिण जिले में भेजा गया है. महेंद्र सिंह को दक्षिण जिले की डिस्ट्रिक्ट लाइन से नॉर्थ जिले के रूप नगर थाने का SHO बनाया गया है. अफाक अहमद को रेलवे DRP लाइन से हजरत निजामुद्दीन रेलवे थाने का SHO बनाया गया है.
संजय कुमार गाडे को DAP तृतीय बटालियन से कश्मीरी गेट मेट्रो थाने का SHO बनाया गया है. राजेश कुमार साह को द्वारका साउथ थाने से दिल्ली पुलिस अकादमी भेजा गया है. गुरनाम सिंह को नई दिल्ली की RI यूनिट से तिलक नगर थाने का SHO बनाया गया है. बलजीत सिंह को स्पेशल सेल से नांगलोई मेट्रो थाने का SHO बनाया गया है. विक्रम सिंह को आउटर जिले की MACT सेल से गुलाबी बाग थाने का SHO बनाया गया है.
सुधीर कुमार शर्मा को DAP सातवीं बटालियन में तैनाती
बृजेश कुमार को GTB एन्क्लेव थाने से सिक्योरिटी, प्रताप सिंह मीणा को सिक्योरिटी से जनकपुरी मेट्रो थाने का SHO और सत्य प्रकाश को नांगलोई थाने से दक्षिण-पश्चिम जिले में भेजा गया है. सुधीर कुमार शर्मा को नांगलोई मेट्रो थाने से DAP सातवीं बटालियन में तैनाती मिली है. राजेश कुमार मौर्य को वेस्ट जिले में ACP ऑपरेशन की जिम्मेदारी से मुंडका थाने का SHO बनाया गया है. प्रमोद चौहान को PCR ईस्ट जोन से साकेत थाने का SHO बनाया गया है.
देवेंद्र सिंह ओबेरॉय को मौरिस नगर थाने से ट्रैफिक, दिनेश कुमार मुद्गल को साकेत थाने से वेस्ट जिला और बिशंबर दयाल मीणा को DAP सातवीं बटालियन से आजादपुर मेट्रो थाने का SHO बनाया गया है. राजीव शाह को मुखर्जी नगर थाने से PCR और सुखबीर सिंह मलिक को कनॉट प्लेस थाने से स्पेशल ब्रांच भेजा गया है.
अशोक कुमार को बदरपुर थाने से दिल्ली पुलिस अकादमी, सतबीर सिंह को दक्षिण-पश्चिम जिले की डिस्ट्रिक्ट लाइन से नेहरू प्लेस मेट्रो थाने का SHO और संजीव कुमार वर्मा को रोहिणी कोर्ट सिक्योरिटी से डीबीजी रोड थाने का SHO बनाया गया है. प्रदीप रावत को विजिलेंस से बदरपुर थाने का SHO बनाया गया है.
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