सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, नासिक की अदालत ने खत्म किया मामला

अदालत ने सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. उसने पूरी कार्यवाही खत्म कर दी है.

राहुल गांधी, कांग्रेस नेता (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 11, 2026 at 3:10 PM IST

नासिक: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सावरकर की कथित मानहानि मामले में नासिक में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस केस पूरी कार्यवाही आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी. इसके साथ ही अब यह मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है.

सीनियर वकील जयंत जयभावे ने इसकी पुष्टि करतेह हुए बताया कि, इस मामले से जुड़ी पूरी कार्रवाई अब खत्म हो गई है. शुरू में, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया था. इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, राहुल गांधी के कानूनी वकील ने नासिक सेशन कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल की.

उस रिवीजन एप्लीकेशन पर सुनवाई के बाद, सेशन कोर्ट ने याचिका को कुछ हद तक मंजूरी दे दी और प्रक्रिया शुरू करने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया. इसके अलावा, सेशन कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट को मूल आपराधिक शिकायत के अंदर कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के सवाल पर नए सिरे से दोबारा सोचने का निर्देश दिया.

इसके बाद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटट की कोर्ट द्वारा शुरू की गई नई कार्रवाई के दौरान, सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन ने सीआरपीसी की धारा 202 के अनुसार अदालत में एक रिपोर्ट पेश की.

इसके बाद, शिकायत करने वाले ने अपनी मर्ज़ी से शिकायत वापस ले ली। इसलिए, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नरवाडिया ने यह कहते हुए केस का निपटारा कर दिया कि शिकायत करने वाले ने शिकायत वापस ले ली है. नासिक सिटी कांग्रेस कमेटी के आकाश आकाश छाजेड ने कहा, "ऐसे केस अलग-अलग इलाकों में सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बेवजह बदनाम करने के इरादे से दाखिल किए जाते हैं. हालांकि, यह देश अपने संविधान से चलता है, इसलिए ऐसे लोगों को कोर्ट में कोई जगह नहीं मिलती."

एडवोकेट जयंत जयभावे ने कहा कि चूंकि इस केस का कोई कानूनी आधार या असलियत नहीं थी और यह देखते हुए कि कोर्ट ने पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान इस मामले पर पहले ही फैसला सुना दिया था. शिकायत करने वाले ने शायद तब शिकायत वापस ले ली जब यह साफ हो गया कि औपचारिक जांच के लिए कोई आधार या सच्चाई नहीं मिली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि सावरकर ने ब्रिटिश अधिकारियों से माफी मांगी थी.

यह बयान कांग्रेस पार्टी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान दिया गया था. इसलिए, सावरकर के समर्थकों ने देश भर में अलग-अलग जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराये थे.नासिक में, निर्भया फाउंडेशन के ज़रिए राहुल गांधी के खिलाफ केस फाइल किया गया. इस केस से जुड़ी सुनवाई के लिए राहुल गांधी को दो बार कोर्ट में पेश होना पड़ा. राहुल गांधी ने खुद कहा था कि उन्हें ऐसे केस का सामना करना पड़ेगा.

