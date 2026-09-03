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'गटर जनरेशन' मामला: आगरा की विशेष अदालत से BJP सांसद कंगना रनौत को बड़ी राहत, परिवाद खारिज

राजीव गांधी बार के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने 11 अगस्त को कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था

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कंगना रनौत, भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 8:27 PM IST

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आगरा : गटर जनरेशन वाले बयान पर भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट अनुज कुमार सिंह ने गुरुवार को कंगना रनौत के खिलाफ संबंधित बयान पर दर्ज केस को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि शिकायत करने वाला व्यक्ति खुद इस मामले से सीधे पीड़ित या जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कानूनन कोई अपराध नहीं बनता. इधर शिकायतकर्ता के वकील अब इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करेंगे.

दरअसल, राजीव गांधी बार के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 अगस्त 2026 को कोर्ट में परिवाद दायर किया. उनका आरोप था कि 20 जुलाई 2026 को लेकर जंतर मंतर पर धरना देने वाले छात्रों पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने 27 जुलाई को बयान दिया था कि एक साथ मैंने इतनी बड़ी गंदगी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी. वहां के वीडियो देखकर मुझे उबकाई आती है. छात्रों को गटर जेनरेशन बताया था. कहा था कि आखिर उनकी परवरिश कौन कर रहा है. विवादित बयान से हर देशवासी आहत है.

भाजपा सांसद के बयान से मेरी और मेरे साथियों की भावनाएं आहत हुई हैं. इसको लेकर मैंने पुलिस में शिकायत की, मगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिसमें भाजपा सांसद कगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया टिप्पणी समेत अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाए. 21 अगस्त की सुनवाई में दोनों ओर से अधिवक्ताओं की बहस के बाद स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि तीन सितंबर दी थी.

परिवादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट अनुज कुमार सिंह ने गुरुवार को भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध दायर वाद को खारिज कर दिया है. स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट अनुज कुमार सिंह ने आदेश में लिखा है कि परिवादी ने जो घटना वर्णित की है. उसमें ना तो परिवादी पीड़ित है और न ही व्यथित व्यक्ति है. परिवादी के प्रस्तुत परिवाद विधिक अधिकार के अभाव से ग्रस्त है. इसलिए, परिवाद पत्र में वर्णित तथ्य पूर्ण रूप से सत्य मानकर भी किसी भी अपराध के आवश्यक घटक तत्वों को गठित नहीं करती है.

कोर्ट ने कहा कि कथित टिप्पणी किसी निश्चित एवं पहचान योग्य निकाय के विरुद्ध ना होकर एक अनिश्चित एवं विशाल जन समुदाय के प्रति है, जो मानहानि का आधार नहीं बनती है. ऐसी स्थिति में वादी के दायर परिवाद दर्ज किया जाना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और विधि व्यवस्था के प्रतिकूल होगा. अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय ना होने के कारण निरस्त किया जाता है. इधर शिकायतकर्ता के वकील अब इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करेंगे.

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