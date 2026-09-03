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'गटर जनरेशन' मामला: आगरा की विशेष अदालत से BJP सांसद कंगना रनौत को बड़ी राहत, परिवाद खारिज

आगरा : गटर जनरेशन वाले बयान पर भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट अनुज कुमार सिंह ने गुरुवार को कंगना रनौत के खिलाफ संबंधित बयान पर दर्ज केस को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि शिकायत करने वाला व्यक्ति खुद इस मामले से सीधे पीड़ित या जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कानूनन कोई अपराध नहीं बनता. इधर शिकायतकर्ता के वकील अब इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करेंगे.

दरअसल, राजीव गांधी बार के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 अगस्त 2026 को कोर्ट में परिवाद दायर किया. उनका आरोप था कि 20 जुलाई 2026 को लेकर जंतर मंतर पर धरना देने वाले छात्रों पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने 27 जुलाई को बयान दिया था कि एक साथ मैंने इतनी बड़ी गंदगी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी. वहां के वीडियो देखकर मुझे उबकाई आती है. छात्रों को गटर जेनरेशन बताया था. कहा था कि आखिर उनकी परवरिश कौन कर रहा है. विवादित बयान से हर देशवासी आहत है.

भाजपा सांसद के बयान से मेरी और मेरे साथियों की भावनाएं आहत हुई हैं. इसको लेकर मैंने पुलिस में शिकायत की, मगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिसमें भाजपा सांसद कगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया टिप्पणी समेत अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाए. 21 अगस्त की सुनवाई में दोनों ओर से अधिवक्ताओं की बहस के बाद स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि तीन सितंबर दी थी.