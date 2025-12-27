ETV Bharat / bharat

EPFO ​​सेवाओं में होंगे कई बड़े सुधार, क्षेत्रीय कार्यालय में मिलेंगी सारी सुविधाएं

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 26 दिसंबर को गुजरात के वटवा में ईपीएफओ के नए भविष्य निधि भवन का उद्घाटन किया. ( ANI )

अहमदाबाद: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि देश भर में EPFO ​​सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े सुधार किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "सभी आने वाले और कई मौजूदा ईपीएफओ कार्यालयों को आधुनिक, तकनीक से लैस, पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसे सिंगल-विंडो सर्विस सेंटर में फिर से विकसित किया जा रहा है, जिससे नागरिक देश भर में किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में EPF से जुड़ी किसी भी समस्या को हल कर सकेंगे."

मनसुख मांडविया ने गुजरात के वटवा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के रीजनल ऑफिस के नए भविष्य निधि भवन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है. आगे चलकर, कोई भी लाभार्थी किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेगा, जिससे उसे पहले से जुड़े किसी खास ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारियों, खासकर पहली बार इस्तेमाल करने वालों और डिजिटल सिस्टम से अनजान लोगों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार जल्द ही EPF सुविधा प्रदाताओं का सिस्टम शुरू करेगी.

उन्होंने कहा, "ये सुविधा प्रदाता प्राधिकृत सुगमकर्ता होंगे जो सदस्यों को बेनिफिट्स पाने और उनकी दिक्कतों को हल करने में गाइड करेंगे, जिससे वे नागरिकों और EPFO ​​के बीच एक पुल का काम करेंगे."

इनऑपरेटिव अकाउंट्स को लेकर श्रम मंत्री मांडविया ने बताया कि EPFO ​​अब ऐसे अकाउंट्स के लिए मिशन-मोड KYC वेरिफिकेशन करेगा. उन्होंने कहा कि साथ ही एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा ताकि दावा करना आसान हो सके और सही क्लेम करने वाले को बिना किसी परेशानी के सेटलमेंट मिल सके.