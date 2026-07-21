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बागपत में टला बड़ा रेल हादसा: मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बंटी ट्रेन, दिल्ली-शामली रूट प्रभावित

दिल्ली- शामली रेलमार्ग पर डेढ़ घंटे बाधित रहा संचालन, यात्री रहे परेशान

टल गया बड़ा रेल हादसा
टल गया बड़ा रेल हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 11:48 AM IST

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बागपत: दिल्ली- शामली रेलमार्ग पर बड़ा रेल हादसा टल गया. चलती मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई. इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. घंटों तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा.

मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बंटी ट्रेन
मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बंटी ट्रेन (Photo Credit: ETV Bharat)

कहां हुआ हादसा: मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब अहेड़ा रेलवे हॉल्ट के पास चलती मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई. घटना सुबह करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच हुई. अचानक हुई मालगाड़ी पार्टिंग से रेल अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई तथा रेल संचालन प्रभावित हो गया.घटना में किसी प्रकार की जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है.

दिल्ली की ओर से आने वाली मालगाड़ी बड़ौत रेलवे स्टेशन पर तकरीबन एक से डेढ़ घंटे तक देरी से पहुंची. बागपत में कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी.- सुरेश कुमार, स्टेशन अधीक्षक, बड़ौत

हादसे की वजह: दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जा रही मालगाड़ी अहेड़ा रेलवे हॉल्ट के पास जंगो में कपलिंग फेल होने से कई वैगन इंजन से अलग हो गए. चालक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को नियंत्रित किया. जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कपलिंग को दुरुस्त कर अलग हुए वैगनों को दोबारा जोड़ा गया. इसके बाद मालगाड़ी को सुरक्षित रूप से बागपत की ओर रवाना किया गया.

दिल्ली- शामली रेलमार्ग पर डेढ़ घंटे बाधित रहा संचालन
दिल्ली- शामली रेलमार्ग पर डेढ़ घंटे बाधित रहा संचालन (Photo Credit: ETV Bharat)

ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा: इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए ट्रेनों परिचालन प्रभावित रहा. हालांकि रेलवे अधिकारियों ने स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाते हुए परिचालन को सामान्य कर दिया. शामली से दिल्ली जाने वाली 74022 पैसेंजर ट्रेन एक घंटे तक बड़ौत रेलवे स्टेशन पर जबकि ट्रेन संख्या 64022 (सहारनपुर से दिल्ली) एक घंटे तक बागपत रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रही.

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