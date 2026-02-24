असम के काजीरंगा पार्क में 57 फिशिंग कैट का पता चला, हेल्दी इकोसिस्टम का प्रतीक
अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में दुर्लभ फिशिंग कैट की मौजूदगी ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदान के भूदृश्य की मजबूती को दिखाती है.
Published : February 24, 2026 at 5:03 PM IST
तेजपुर (असम): दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडे और बाघों की बढ़ती आबादी के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क को वन्यजीव संरक्षण में बड़ी उपलब्धि मिली है. हाल ही में वैज्ञानिक मूल्यांकन में काजीरंगा टाइगर रिजर्व में लगभग 57 फिशिंग कैट (मछली पकड़ने वाली बिल्ली) का पता चला है, जो फ्लडप्लेन इकोसिस्टम (नदी के किनारे का समतल क्षेत्र है जो मौसमी बाढ़ में डूब जाता है) में इस प्रजाति की सबसे अधिक मौजूदगी में से एक है.
यह खोज काजीरंगा के आर्द्रभूमि (wetlands) की बेहतर होती हालत को दिखाती है और मीठे पानी के प्राकृतिक वास (Habitat) पर निर्भर दुर्लभ और खास जंगली जानवरों के लिए एक पनाहगाह के तौर पर इसकी बढ़ती अहमियत को दिखाती है. वन्यजीव संरक्षण अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में दुर्लभ फिशिंग कैट की मौजूदगी ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ वाले मैदान के भूदृश्य की मजबूती और पारिस्थितिक अखंडता को दिखाती है.
काजीरंगा लंबे समय से यहां पाए जाने वाले जानवरों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन अब यह इस कम जानी-मानी जंगली बिल्ली के लिए अनुकूल आवास के लिए ध्यान खींच रहा है, जो खास तौर पर पानी में शिकार करने के लिए बनी है. यह प्रजाति काफी हद तक आर्द्रभूमि पर निर्भर है—जैसे कम गहरी बील, दलदल, गीले घास के मैदान और जंगली ऊंचे मैदान—जो पार्क में हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान जरूरी पनाहगाह का भी काम करते हैं.
जंगल और पर्यावरण अधिकारियों ने बताया कि फिशिंग कैट, जिसे असमिया लोककथाओं में "मेसेका" (Meseka) के नाम से जाना जाता है, का सांस्कृतिक महत्व है और इसे आम तौर पर स्वस्थ आर्द्रभूमि का प्रतीक माना जाता है. हालांकि, अपनी अधिकांश रेंज में, इस प्रजाति को वेटलैंड्स के नुकसान, शिकार और इंसानों की दखलअंदाजी से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है. वियतनाम और जावा द्वीप (इंडोनेशिया) सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में इसके खत्म होने की खबरें हैं. इस वजह से, दक्षिण एशिया के नदी के किनारे के बाढ़ के मैदान इसके लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं.
काजीरंगा में इनकी मौजूदगी का अनुमान पूरे भारत में इस प्रजाति के बड़े वैज्ञानिक मूल्यांकन का हिस्सा है और भविष्य में निगरानी के लिए एक जरूरी संदर्भ बिंदु देता है. अध्ययन में शामिल विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि, जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन और नदी की धारा में परिवर्तन से फ्लडप्लेन सिस्टम में बदलाव हो रहा है, फिशिंग कैट मीठे पानी के इकोसिस्टम की हेल्थ का एक भरोसेमंद संकेतक बनकर उभर रही है.
असम के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने इस खोज पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि यह राज्य में वेटलैंड संरक्षण की कोशिशों के लिए एक बड़ा बढ़ावा है. उन्होंने कहा कि इस प्रजाति की अच्छी खासी मौजूदगी काजीरंगा में लगातार रहने योग्य जगह के संरक्षण की सफलता को दिखाती है.
काजीरंगा टाइगर रिजर्व की निदेशक डॉ सोनाली घोष ने कहा, "हमारी खोजों के अनुसार, ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में इस वेटलैंड स्पेशलिस्ट के लिए काजीरंगा एक जरूरी 'आर्क' है." उन्होंने आगे कहा कि यह स्टडी बाढ़ के मैदान की पारिस्थितिकी में भविष्य में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने के लिए एक आधार रेखा स्थापित करती है.
फिशिंग कैट प्रोजेक्ट की तियासा आध्या ने कहा, "बड़ी संख्या में फिशिंग कैट की लगातार मौजूदगी इसे काजीरंगा के लिए एक पारिस्थितिकी प्रहरी बनाती है." उन्होंने आबादी को बनाए रखने के लिए वेटलैंड की सुरक्षा और बाढ़ के सावधानीपूर्वक प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया.
इन चिंताओं को दोहराते हुए, IUCN SSC फ्रेशवॉटर कंजर्वेशन कमेटी के को-चेयर डॉ. इयान हैरिसन ने कहा कि फिशिंग कैट जैसे वेटलैंड मांसाहारी जानवरों की निगरानी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और नदियों में बदलाव की वजह से मीठे पानी की जैव विविधता पर दबाव बढ़ रहा है.
यह भी पढ़ें- Assam Recruitment: 1508 पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, जानें डिटेल