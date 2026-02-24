ETV Bharat / bharat

असम के काजीरंगा पार्क में 57 फिशिंग कैट का पता चला, हेल्दी इकोसिस्टम का प्रतीक

तेजपुर (असम): दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडे और बाघों की बढ़ती आबादी के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क को वन्यजीव संरक्षण में बड़ी उपलब्धि मिली है. हाल ही में वैज्ञानिक मूल्यांकन में काजीरंगा टाइगर रिजर्व में लगभग 57 फिशिंग कैट (मछली पकड़ने वाली बिल्ली) का पता चला है, जो फ्लडप्लेन इकोसिस्टम (नदी के किनारे का समतल क्षेत्र है जो मौसमी बाढ़ में डूब जाता है) में इस प्रजाति की सबसे अधिक मौजूदगी में से एक है.

यह खोज काजीरंगा के आर्द्रभूमि (wetlands) की बेहतर होती हालत को दिखाती है और मीठे पानी के प्राकृतिक वास (Habitat) पर निर्भर दुर्लभ और खास जंगली जानवरों के लिए एक पनाहगाह के तौर पर इसकी बढ़ती अहमियत को दिखाती है. वन्यजीव संरक्षण अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में दुर्लभ फिशिंग कैट की मौजूदगी ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ वाले मैदान के भूदृश्य की मजबूती और पारिस्थितिक अखंडता को दिखाती है.

असम के काजीरंगा पार्क में कैमरे में कैद हुईं फिशिंग कैट (ETV Bharat)

काजीरंगा लंबे समय से यहां पाए जाने वाले जानवरों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन अब यह इस कम जानी-मानी जंगली बिल्ली के लिए अनुकूल आवास के लिए ध्यान खींच रहा है, जो खास तौर पर पानी में शिकार करने के लिए बनी है. यह प्रजाति काफी हद तक आर्द्रभूमि पर निर्भर है—जैसे कम गहरी बील, दलदल, गीले घास के मैदान और जंगली ऊंचे मैदान—जो पार्क में हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान जरूरी पनाहगाह का भी काम करते हैं.

जंगल और पर्यावरण अधिकारियों ने बताया कि फिशिंग कैट, जिसे असमिया लोककथाओं में "मेसेका" (Meseka) के नाम से जाना जाता है, का सांस्कृतिक महत्व है और इसे आम तौर पर स्वस्थ आर्द्रभूमि का प्रतीक माना जाता है. हालांकि, अपनी अधिकांश रेंज में, इस प्रजाति को वेटलैंड्स के नुकसान, शिकार और इंसानों की दखलअंदाजी से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है. वियतनाम और जावा द्वीप (इंडोनेशिया) सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में इसके खत्म होने की खबरें हैं. इस वजह से, दक्षिण एशिया के नदी के किनारे के बाढ़ के मैदान इसके लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं.