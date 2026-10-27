अमृतसर में हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ 7 लोग गिरफ्तार, 14 पिस्तौल और 20 किलो हेरोइन जब्त
पुलिस इस पूरे नेटवर्क के कामकाज, हथियारों की आपूर्ति के स्रोतों और संदिग्धों के अन्य संभावित संपर्कों की जांच कर रही है.
Published : October 27, 2026 at 8:38 PM IST
अमृतसर: पंजाब में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से 14 अत्याधुनिक पिस्तौलें तथा 20 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है.
पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी विदेश में बैठे एक हैंडलर के संपर्क में थे. वे एक संगठित नेटवर्क के जरिए अवैध हथियारों की खेप मंगवाते थे, ताकि उन्हें आगे आपराधिक तत्वों के बीच बांटा जा सके. इस मामले के संबंध में घरिंडा और कथूनंगल पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई हैं.
पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, "पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इससे जुड़े सभी संपर्कों (आगे और पीछे की कड़ियों) का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है. पंजाब पुलिस, राज्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है."
पुलिस इस पूरे नेटवर्क के कामकाज, हथियारों की आपूर्ति के स्रोतों और संदिग्धों के अन्य संभावित संपर्कों की जांच कर रही है. इसके अलावा, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए और सबूतों की जांच कर रही है. इस जांच का मुख्य उद्देश्य हथियारों और हेरोइन की सप्लाई के पीछे के लोगों तक पहुंचना और इस नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाना है.
In a major breakthrough, Amritsar Rural Police busts illegal arms and narcotics supply networks, apprehends 7 accused and recovers 14 sophisticated pistols & 20 Kg heroin. Preliminary investigation reveals that the accused were allegedly in contact with a foreign-based handler facilitating illegal arms consignments for further distribution among criminal elements through an organised network. FIRs have been registered at PS Gharinda & Kathunangal. Further investigation is underway to uncover the complete network and establish backward and forward linkages. @PunjabPoliceInd remains committed to dismantling illegal arms, drug trafficking and organised criminal networks to ensure a safer and more secure Punjab.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 27, 2026
पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह राज्य भर में अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराधों में शामिल नेटवर्क को खत्म करने के लिए अपना अभियान जारी रखेगी. अमृतसर ग्रामीण पुलिस की इस कार्रवाई से सीमावर्ती इलाकों में अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क की जांच को काफी गति मिलने की उम्मीद है. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे की जांच कर रही है.
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