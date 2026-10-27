ETV Bharat / bharat

अमृतसर में हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ 7 लोग गिरफ्तार, 14 पिस्तौल और 20 किलो हेरोइन जब्त

अमृतसर में हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ 7 लोग गिरफ्तार, डीजीपी गौरव यादव की फाइल फोटो ( @DGPPunjabPolice And ANI )

अमृतसर: पंजाब में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से 14 अत्याधुनिक पिस्तौलें तथा 20 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी विदेश में बैठे एक हैंडलर के संपर्क में थे. वे एक संगठित नेटवर्क के जरिए अवैध हथियारों की खेप मंगवाते थे, ताकि उन्हें आगे आपराधिक तत्वों के बीच बांटा जा सके. इस मामले के संबंध में घरिंडा और कथूनंगल पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई हैं.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, "पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इससे जुड़े सभी संपर्कों (आगे और पीछे की कड़ियों) का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है. पंजाब पुलिस, राज्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है."