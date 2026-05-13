बड़े पेपर लीक कांड जिसने युवाओं को झकझोर कर रख दिया, जानें कब और कहां हुआ
देश में पिछले कुछ दशकों में पेपर लीक की घटनाएं गंभीर समस्या बनकर उभरी है. युवाओं के करियर और शिक्षा विभाग को बट्टा लगा.
Published : May 13, 2026 at 2:03 PM IST
हैदराबाद: देश के प्रतिष्ठित नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में कथित धांधली से जहां एक ओर शिक्षा मंत्रालय की साख को धक्का लगा है वहीं दूसरी ओर इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को कई तरह का नुकसान हुआ है. सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. ये कोई पहला मामला नहीं है, देश में इससे पहले कई प्रतिष्ठित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई. आइए एक नजर डालते हैं उन मामलों पर जिसने इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों समेत अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया.
देश के चर्चित क्वेश्चन पेपर लीक मामला
तत्कालीन आंध्र प्रदेश EAMCET लीक 1996: इंजीनियरिंग, कृषि और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (EAMCET) प्रश्न पत्र 1996 में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में लीक हुए थे. तत्कालीन एन चंद्रबाबू नायडू सरकार ने एक आदेश जारी कर परीक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से जेएनटूयू - हैदराबाद को सौंप दी थी.
IIT-JEE पेपर लीक : मई 1997: वर्ष 1997 में लखनऊ में आईआईटी- जेईई (इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन) के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे. यह हर साल इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होता था. मैथ टेस्ट पेपर की एक कॉपी एग्जाम से एक घंटे पहले किसी अनजान आदमी ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर के ऑफिस में फैक्स कर दी थी.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE), जो उस समय आईआईटी जेईई कराने के लिए जिम्मेदार था, ने एग्जाम कैंसिल करने और दो महीने बाद दोबारा एग्जाम कराने का फैसला किया.
24.11.2003: पेपर लीक होने के बाद छह आईआईएम और 50 बिजनेस स्कूलों के लिए कैट (द कॉमन एडमिशन टेस्ट) कैंसिल कर दिया गया. कथित मास्टरमाइंड रंजीत सिंह गिरफ्तार हो गया.
11 अप्रैल, 2004: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक हो गया.
मई 2009: नेशनल लॉ स्कूलों में एडमिशन तय करने वाला कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पेपर लीक होने के बाद कैंसिल कर दिया गया. हैदराबाद से लखनऊ कूरियर से जाते समय मटीरियल के साथ साफ तौर पर छेड़छाड़ की गई थी.
01.05.2011: अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (ए.आई. ई.ई.ई.) के क्वेश्चन पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो गए और कहा जाता है कि उन्हें 6 लाख रुपये में बेचा गया, जिससे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को देश भर के 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का टेस्ट दो घंटे से ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ा और उन्हें नए क्वेश्चन देने पड़े.
2013: व्यापम स्कैम, मध्य प्रदेश: व्यापम स्कैम, जिसे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) स्कैम के नाम से भी जाना जाता है. व्यापम (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) बॉडी के इर्द-गिर्द घूमता है, जो मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल कोर्स के लिए अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम और सरकारी नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम कराने के लिए जिम्मेदार है. यह स्कैम 2013 में तब सामने आया जब व्यापम द्वारा किए गए रिक्रूटमेंट और एडमिशन प्रोसेस में गड़बड़ियां और गलत काम सामने आए.
व्यापम स्कैम में मेडिकल कॉलेजों के एंट्रेंस एग्जाम में धांधली से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट में हेरफेर तक का करप्शन शामिल था. कुछ खास कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए किसी और की जगह नकल करना, आंसर शीट से छेड़छाड़ करना और क्वेश्चन पेपर लीक करना आम तरीके थे. 2019 में सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया.
2014: आंध्र प्रदेश पीजी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर कुछ बदमाशों ने लीक कर दिए. सीआईडी ने नौ ब्रोकर्स और 11 कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया. पेपर मणिपाल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से लीक हुआ था, जो मणिपाल में एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है.
15.06.2015: देश भर के छह लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर असर डालने वाले एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई, 2015 को हुए ऑल-इंडिया प्री-मेडिकल और प्री-डेंटल एंट्रेंस टेस्ट को कैंसिल कर दिया. इसे एग्जाम में धोखाधड़ी और चल रही जांच की वजह से कैंसिल कर दिया गया. इसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को चार हफ़्ते के अंदर नई परीक्षा कराने का निर्देश दिया.
तेलंगाना EAMCET लीकेज: जुलाई 2016: तेलंगाना सरकार ने क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद एक स्टेट-लेवल मेडिकल और डेंटल एंट्रेंस परीक्षा कैंसिल कर दी. इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (Eamcet) के मेडिकल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के दो सेट स्टूडेंट्स को लीक हुए पाए गए, जिन्होंने ब्रोकर्स को 30-40 लाख रुपये दिए थे. पुलिस जांच में पता चला कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 200 स्टूडेंट्स के पास एग्जाम से 48-72 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर थे, जिसके बाद दोबारा एग्जाम कराना जरूरी हो गया.
2021: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) 2021: एग्जाम के दौरान एग्जाम शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले सोशल मीडिया पर नीट (NEET) 2021 का क्वेश्चन पेपर वायरल होता मिला. पुलिस ने इस मामले में एक 18 साल के कैंडिडेट, एग्जाम सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के इंचार्ज और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया.
2024: NEET-UG विवाद से पूरे देश में गुस्सा: 5 मई, 2024 को हुई एग्जाम के बाद पेपर लीक, ऑर्गनाइज्ड चीटिंग और गड़बड़ियों के आरोप सामने आने के बाद 2024 में यह विवाद शुरू हुआ.
पटना पुलिस ने एग्जाम वाले दिन एक संभावित पेपर लीक रैकेट के बारे में जानकारी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की. अधिकारियों ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कथित तौर पर नेटवर्क से जुड़े कैंडिडेट भी शामिल थे. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर पाने के लिए कुछ कैंडिडेट से कथित तौर पर 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच पैसे लिए गए थे.
भारत में कुछ रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले 7 सालों में देश के अलग-अलग राज्यों में 70 से ज़्यादा एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, जिससे 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं के करियर पर असर पड़ा है. मार्च 2023 में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर लीक से एग्जाम में शामिल हुए 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पर असर पड़ा.
2015 से 2023 के बीच, राजस्थान में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक के 14 मामले सामने आए.
गुजरात में भी 2015 से अब तक कई एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक के 14 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2022 में फॉरेस्ट गार्ड के पदों के लिए हुआ एग्जाम भी शामिल है. पेपर लीक की कुछ और घटनाओं में 2014 में जीपीएससी चीफ ऑफिसर, 2015 में तलाटी एग्जाम, तलाटी सुरेंद्रनगर और गांधीनगर एग्जाम (2016) शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश में भी 2017 और 2022 के बीच पेपर लीक की छह घटनाएं हुई, जिनमें से कुछ इंस्पेक्टर्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट (2017), यूपीटीईटी (2021), प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (2021) शामिल हैं.
2024 में उत्तर प्रदेश ने पेपर लीक होने की वजह से यूपीपीएससी रिव्यू ऑफिसर/असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (RO/ARO) एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस एग्जाम कैंसिल कर दिए थे.
उत्तराखंड में 2019 से पेपर लीक के चार मामले सामने आए.
2023 : एम्स (AIIMS) नर्स रिक्रूटमेंट पेपर लीक : ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) द्वारा 3,055 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे. एग्जाम जून 2023 में होना था.