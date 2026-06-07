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सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका: पुलिस विभाग में निकली सीधी भर्ती, 76 हजार तक होगी सैलरी!

कर्नाटक में पुलिस विभाग ने 3,395 सिविल पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं.

Police Constable Recruitment
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 8:03 PM IST

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बेंगलुरुः कर्नाटक पुलिस विभाग ने राज्य के अलग-अलग जिलों में खाली पड़े 3,395 सिविल पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. इसकी घोषणा कर्नाटक के गृह, सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस मंत्री प्रियंक खड़गे ने की. मंत्री के अनुसार, यह भर्ती सीधे चयन के जरिए होगी और इसकी लिखित परीक्षा कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) द्वारा आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा ऑफलाइन होगी.

कुल पदों में से 2,266 पद पुरुषों के लिए, 755 पद महिलाओं के लिए, 257 पद नौकरी कर रहे पुरुष कर्मियों के लिए, 82 पद नौकरी कर रही महिला कर्मियों के लिए और 35 पद ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आरक्षित (रिजर्व) हैं. चुने गए उम्मीदवारों को 37,500 से 76,100 रुपये के बीच सैलरी मिलेगी और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का लाभ भी दिया जाएगा.

खड़गे ने कहा, "कर्नाटक राज्य पुलिस विभाग के अलग-अलग जिलों, शहरों और यूनिट्स में 3,395 सिविल पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं." ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून 2026 से शुरू होगी और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई 2026 है.

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का पीयूसी (PUC - 12वीं) पास होना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके बराबर की कोई योग्यता होना जरूरी है. जिसमें सीबीएसई, आईएससी, एनआईओएस (NIOS) या तीन साल का डिप्लोमा कोर्स शामिल है. तय तारीख तक आवेदकों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.

खड़गे ने बताया कि सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 5 साल की छूट दी है. इसके अनुसार, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 33 वर्ष, एससी/एसटी (SC/ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष और आदिवासी (Tribal) उम्मीदवारों के लिए 38 वर्ष तय की गई है.

खड़गे ने आगे कहा, "उम्मीदवारों को अपने आवेदन केवल केईए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही जमा करने होंगे. जो लोग अतिरिक्त जानकारी या तकनीकी सहायता चाहते हैं, वे केईए सूचना केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या अपडेट के लिए इसके आधिकारिक एक्स (ट्विटर) अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं." उम्मीदवार सहायता के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 080-23460460 पर संपर्क कर सकते हैं.

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