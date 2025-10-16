BIG BREAKING: छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सल सरेंडर जल्द, आत्मसमर्पण करने माड़ डिवीजन के नक्सली जंगल से रवाना, ग्राउंड जीरो पर ईटीवी भारत

BIG BREAKING: छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सल सरेंडर जल्द, आत्मसमर्पण करने माड़ डिवीजन के नक्सली जंगल से रवाना, ग्राउंड जीरो पर ईटीवी भारत
आत्मसमर्पण करने के लिए माड़ डिवीजन के 120 से ज्यादा नक्सली जंगल से रवाना हुए है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2025 at 12:20 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 12:26 PM IST
रायपुर\बस्तर: छत्तीसगढ़ में नक्सली समाप्ति को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. जिसमें माड़ डिवीजन के 120 से ज्यादा नक्सल आत्मसमर्पण करने के लिए जंगल से निकले हैं. इसे लेकर पूरे बस्तर डिवीजन में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं.
ग्राउंड जीरो पर ETV भारत: सरेंडर करने वाले नक्सलियों में स्पेशल जोनल कमेटी के के रुपेश के अलावा कई ऐसे नक्सली है, जिन पर लाखों के इनाम घोषित हैं. वहीं नक्सलियों के इस आत्मसमर्पण को लेकर ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और जंगल से नक्सलियों के साथ ही शहर की तरफ आ रहे हैं.
माड़ डिवीजन के 120 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर: ईटीवी भारत नक्सलियों के साथ ग्राउंड जीरो पर है. माड़ डिवीजन के 120 नक्सली समर्पण के लिए जंगल से निकल रहे हैं. इस बाबत ईटीवी भारत के बस्तर संवाददाता सुनील कश्यप ने बताया कि 120 से ज्यादा नक्सली जिसमें स्पेशल जोनल कमेटी के कमांडर रूपेश के अलावा जोनल कमेटियों की दूसरे बड़े नक्सली भी शामिल हैं. ईटीवी भारत संवाददाता नक्सलियों के कैंप के भीतर मौजूद हैं और वहां से अब नक्सली शहर के लिए रवाना हो रहे हैं.
हथियारों के साथ नक्सली पहुंचे रहे सरेंडर करने: ईटीवी भारत संवाददाता ने बताया कि जंगल से बाहर निकलने वाले नक्सलियों के लिए एक सब कॉरिडोर की व्यवस्था पुलिस ने किया है, जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं जिसमें एक-47, इंसास राइफल के अलावा एसएलआर भी शामिल है.
मिली जानकारी के अनुसार सभी 120 नक्सली जो माड़ डिवीजन के स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर हैं और उसके कमांडर रूपेश सभी लोग बस्तर में बस्तर के आईजी के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे. कांकेर में भी नक्सलियों का आत्म समर्पण हुआ है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार इसमें 50 से ज्यादा नक्सली है जो कांकेर में आत्मसमर्पण किए हैं.
ग्राउंड जीरो पर पहुंचे ईटीवी भारत के संवाददाता के साथ नक्सलियों ने बातचीत की. उन्होंने कहा कि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के लिए सेवा का काम करेंगे.