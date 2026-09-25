सिक्किम के रिंबी गांव में भूस्खलन से भारी नुकसान, कई घर तबाह, पहाड़ी से गांव की तरफ तेजी से आया मलबा
लैंडस्लाइड की घटना वेस्ट सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के युक्सम-ताशिदिंग क्षेत्र के रिम्बी गांव में हुआ.
Published : September 25, 2026 at 1:58 PM IST
गंगटोक: सिक्किम में लगातार बारिश के बाद एक बार फिर लैंडस्लाइड (भूस्खलन) की घटना हुई है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक वेस्ट सिक्किम के ग्यालशिंग जिले में स्थित रिंबी गांव में भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई है.
सिक्किम के इस इलाके में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है. भूस्खलन की वजह से पहाड़ से मिट्टी, पत्थर और मलबा तेजी से नीचे की ओर आया और एक पल में बस्ती को अपने साथ बहा ले गया.
शुरुआती जानकारी से पता चला है कि बारिश और भूस्खलन की वजह से कम से कम 50 परिवार बेघर हो गए हैं. वहीं इलाके में स्थित कई सरकारी आवास और अन्य घरों को भारी नुकसान पहुंचा है. हालांकि भूस्खलन की इस घटना में किसे के मरने या घायल होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कीचड़ और मलबा गिरने से पूरे गांव में एक प्रकार से दहशत का माहौल है. पीड़ितों में स्थानीय पत्रकार सूरज सुब्बा भी शामिल हैं. भूस्खलन के कारण सुब्बा का नया मकान तबाह हो गया. इस दौरान कई लोग भावुक हो गए. वह इसलिए क्योंकि भूस्खलन के कारण उनके बनाए सपनों के घर तबाह और बर्बाद हो चुके थे. बेरहम मौसम के कारण तबाह हो चुके उनके घरों में उनकी प्यारी यादें और उनकी जिंदगी भर की जमा-पूंजी कुछ ही पलों में मलबे में तब्दील हो गईं.
अभी हाल ही में नॉर्थ सिक्किम के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल लाचेन पर्यटकों और आम वाहनों के लिए फिर से खोला गया है. यहां अक्टूबर 2023 की शुरुआत में दक्षिण ल्होनक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में भीषण बाढ़ आ गई थी. उस भयानक बाढ़ ने चुंगथांग डैम समेत नॉर्थ सिक्किम के बड़े इलाकों में सड़कों, पुलों और संचार नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया था. हालांकि लंबा इंतजार के बाद फिर से इस पर्यटन स्थल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है.
सुरक्षा कारणों और भारी नुकसान की वजह से लाचेन कई सालों तक पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहा. इस वजह से वहां के लोगों और पर्यटन से जुड़े व्यापार को काफी धक्का पहुंचा. इस मुश्किल के बीच, आर्मी, बीआरओ (ग्रीफ), और सिक्किम प्रशासन ने इस साल फरवरी तक सामान्य ट्रैफिक फ्लो को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया. इसके बाद 5 अप्रैल को भूस्खलन की वजह से 'तारम चू' रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इसे ठीक करने का काम फिर से युद्ध स्तर पर किया गया. 29 अगस्त तक रोड ठीक कर दिया गया.
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