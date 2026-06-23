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Manipur: सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन में हथियारों का जखीरा बरामद किया

Manipur: सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, जॉइंट ऑपरेशन में हथियारों का जखीरा बरामद ( X / @manipur_police )

तेजपुर: सुरक्षा बलों ने मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में तीन दिनों तक उग्रवाद विरोधी अभियान चलाया. जॉइंट ऑपरेशन के बाद हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया.

मणिपुर पुलिस ने एक्स पोस्ट में बताया कि हथियारबंद उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, 20 जून को मणिपुर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), COBRA यूनिट्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर कांगपोकपी जिले के लीलोन वैफेई, लीलोन मुनलुई, मोल्होई, पी. मोल्डिंग, लीलोन खुनौ और आस-पास के इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया. ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाकर्मियों पर संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलियां चलाईं, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई. जॉइंट फोर्स ने 21 और 22 जून तक बड़े पैमाने पर तलाशी और इलाके पर नियंत्रण करने का ऑपरेशन जारी रखा.

पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसमें 17 सिंगल और डबल-बैरल बंदूकें, दो AK-47 असॉल्ट राइफल, एक M4 कार्बाइन, दो सेल्फ-लोडिंग राइफल (SLRs), एक SKS राइफल और एक इम्प्रोवाइज्ड स्नाइपर .303 राइफल शामिल हैं. सुरक्षा बलों ने 11 सिंगल बैरल लोडिंग (SBL) राइफले, साथ ही कई तरह के गोला-बारूद, संचार उपकरण और युद्ध जैसे दूसरे सामान भी जब्त किए.

अधिकारियों ने कहा कि यह रिकवरी उग्रवादी गतिविधियों को रोकने और राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने की चल रही कोशिशों में एक बड़ी कामयाबी है.