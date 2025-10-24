ETV Bharat / bharat

आग का तांडव! जानिए कैसे बस अग्निकांडों में राख में हो गईं आंध्र, कर्नाटक, यूपी, एमपी में सैकड़ों जिंदगियां

देशभर में बस हादसों में सैकड़ों लोग काल के शिकार हो जाते हैं. आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए हादसे में 20 लोग मारे गए.

बस हादसों में लगी आग में तबाह हो जाते हैं कई परिवार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025

Updated : October 24, 2025

हैदराबाद: शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को तड़के आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक बाइक से टकराने के बाद बेंगलुरु जा रही एक बस में आग लगने से 20 से अधिक सवारियों की अकाल मौत हो गई. इसके अलावा कई यात्रियों की गहरे जख्म हो गए हैं. इस हादसे के वक्त बस में 41 यात्री सवार थे. अब हम एक नजर डालते हैं भारत में बसों में आग लगने की प्रमुख घटनाओं पर.

24.10.2025: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बेंगलुरु जा रही बस में आग लगने से 20 से अधिक सवारियों की अकाल मौत हो गई. इसमें कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए.

14.10.2025: राजस्थान के थईयात गांव के पास जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर 14 अक्टूबर, 2025 को एक बस में आग लगने की दर्दनाक घटना हुई. इसमें तीन बच्चों सहित 22 लोगों की मौत हो गई. शुरुआत में मृतकों की संख्या 20 बताई गई थी, लेकिन बाद में कुछ पीड़ितों के अस्पताल में दम तोड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 22 हो गई.

15.05.2025: लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर किसान पथ फ्लाईओवर पर लगभग 80 यात्रियों को ले जा रही एक निजी बस में आग लगने से दो बच्चों सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई.

11.03.2024: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक शादी समारोह में 38 यात्रियों को ले जा रही एक बस में 11 केवी हाईटेंशन बिजली की लाइन से टकराने के बाद आग लग गई. इससे 5 लोगों की जलकर मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

12.01.2024: तेलंगाना के जोगुलम्बा-गडवाल जिले में देर रात एक निजी ट्रैवल्स बस के पलट जाने से उसमें आग लग गई. इससे एक महिला जिंदा जल गई. बस हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के चित्तूर जा रही थी कि रास्ते में गवदल जिले में पलट गई.

27.12.2023: मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक डंपर, ट्रक से टकराने के बाद बस में आग लग जाने से कम से कम 13 लोगों की जलकर मौत हो गई. इस हादसे में 16 अन्य घायल हो गए थे.

04.12.2023: हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के चिराला जा रही एक निजी बस में नलगोंडा के अरजाला बावी गाँव में आग लग जाने से एक यात्री जिंदा जल गया. इस दुर्घटना में38 अन्य बाल-बाल बच गए. एसी स्लीपर बस कुकटपल्ली से 39 यात्रियों को लेकर निकली थी और रात लगभग 2.30 बजे ड्राइवर ने एसी से आग और धुआं निकलते देखा और यात्रियों को सूचित किया था.

08.11.2023: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जा रही एक बस एनएच-8 पर सेक्टर 31 फ्लाईओवर पर पहुंचते ही आग की चपेट में आ गई. इसमें दो यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 12 अन्य घायल हो गए थे.

22.09.2023: चेन्नई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूनमल्ली के पास चेम्बरमबक्कम में एक अन्य वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मारने के बाद चेन्नई से बेंगलुरु जा रही एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई. बस में सवार 10 यात्री सुरक्षित बच गए, क्योंकि बस चालक द्वारा वाहन से धुआं निकलने की सूचना मिलने पर वे बस से उतर गए थे.

01.07.2023: महाराष्ट्र के बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर नागपुर से पुणे जा रही विदर्भ ट्रैवल्स की एक बस में दुर्घटना के बाद आग लग जाने से 10 महिलाओं सहित 25 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 8 अन्य यात्री घायल हो गए.

15.04.2023: ओवीआर ट्रैवल्स बस के 20 यात्री चमत्कारिक रूप से बाल-बाल बच गए. जब आंध्र प्रदेश के अनंतपुर-गुंटूर राष्ट्रीय राजमार्ग 544-डी पर सिंगनमाला चौराहे पर बस का पिछला दाहिना टायर फट गया और वाहन के स्टील के निचले हिस्से से निकली चिंगारियों के कारण आग लग गई.

08.10.2022: महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार को एक ट्रेलर ट्रक से टकराने के बाद मुंबई जा रही एक निजी बस में आग लग गई. इसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए. यवतमाल से मुंबई जा रही एक लग्जरी बस नासिक-औरंगाबाद राजमार्ग पर मिर्ची होटल के पास एक चौराहे पर पुणे जा रहे एक ट्रेलर ट्रक से टकरा गई. ट्रक से टकराने के तुरंत बाद, बस में आग लग गई. इसमें 11 यात्रियों की मौत हो गई.

03.06.2022: यहां से 35 किलोमीटर दूर कमलापुर में एक मालवाहक वैन से टकराने के बाद बस के पलट जाने और उसमें आग लग जाने से दो बच्चों समेत एक ही परिवार के सात सदस्यों की जलकर मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए. मृतक हैदराबाद के रहने वाले हैं और गोवा से छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे.

14.02.2022: यूपी के मथुरा के पुराने बस अड्डे पर खड़ी कम से कम 60 यात्रियों से भरी यूपी रोडवेज की एक बस में आग लगने से एक अज्ञात व्यक्ति की जलकर मौत हो गई. ये बस शाम 6:45 बजे मथुरा पहुंची और अलीगढ़ के लिए रवाना होने वाली थी. यात्री जैसे ही बस में सवार हुए. कुछ ही मिनटों बाद बस में आग लग गई और यात्री अपना सामान लेकर बस से कूदने लगे.

10.11.21: राजस्थान के बाड़मेर जिले में जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टैंकर से टकराने के बाद लगभग 25 यात्रियों को ले जा रही एक बस में आग लग गई. इसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए.

05.11.2021: मध्य प्रदेश के गुना जिले के बरखेड़ा क्षेत्र में एक खड़े कंटेनर ट्रक से टकराने के बाद मिनी बस में आग लग गई. इससे एक लड़की और दो अन्य लोगों की जलकर मौत हो गई. जबकि उनके चार सह-यात्री झुलस गए.

10.01.2020: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जीटी रोड पर एक बस में आग लगने से कम से कम 20 यात्रियों की जलकर मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए.

25.03.2019: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक एसी बस में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई.

16.04.2014: कर्नाटक में एक निजी बस में आग लगने से कम से कम छह यात्रियों की मौत हो गई और लगभग 12 घायल हो गए. यह दुर्घटना बेंगलुरु से लगभग 160 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग जिले के हिरियुर (कस्बे) में हुई थी.

15.11.2013: बेंगलुरु से लगभग 330 किलोमीटर दूर हावेरी के पास एक गाँव में तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग (NH4) पर एक पुल की रेलिंग से टकराने के बाद एक निजी लग्जरी बस में आग लग गई. इसमें 7 लोगों की मौत हो गई.

30.10.2013: बेंगलुरु-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निजी ट्रैवल एजेंसी द्वारा संचालित एक लग्जरी बस में एक पुलिया से टकराने के बाद आग लग गई. इसमें एक शिशु सहित 45 लोग जलकर मर गए. यह दुर्घटना हैदराबाद से लगभग 130 किलोमीटर दूर हुई, जब एक कार को ओवरटेक करते समय बस फिसल गई और एक पुलिया से टकरा गई. इस हादसे में बस के ईंधन टैंक में आग लग गई और सो रहे कई यात्री जिंदा जल गए.

09.12.2008: उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में बस में आग लगने से 63 लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना शाम लगभग 5 बजे आगरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में हुई. बस मथुरा से सुल्तानपुर जा रही थी. यात्री संभवतः तीर्थयात्रा से लौट रहे थे और सभी सुल्तानपुर के रहने वाले थे.

