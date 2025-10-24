ETV Bharat / bharat

आग का तांडव! जानिए कैसे बस अग्निकांडों में राख में हो गईं आंध्र, कर्नाटक, यूपी, एमपी में सैकड़ों जिंदगियां

बस हादसों में लगी आग में तबाह हो जाते हैं कई परिवार. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को तड़के आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक बाइक से टकराने के बाद बेंगलुरु जा रही एक बस में आग लगने से 20 से अधिक सवारियों की अकाल मौत हो गई. इसके अलावा कई यात्रियों की गहरे जख्म हो गए हैं. इस हादसे के वक्त बस में 41 यात्री सवार थे. अब हम एक नजर डालते हैं भारत में बसों में आग लगने की प्रमुख घटनाओं पर. 24.10.2025: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बेंगलुरु जा रही बस में आग लगने से 20 से अधिक सवारियों की अकाल मौत हो गई. इसमें कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए. 14.10.2025: राजस्थान के थईयात गांव के पास जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर 14 अक्टूबर, 2025 को एक बस में आग लगने की दर्दनाक घटना हुई. इसमें तीन बच्चों सहित 22 लोगों की मौत हो गई. शुरुआत में मृतकों की संख्या 20 बताई गई थी, लेकिन बाद में कुछ पीड़ितों के अस्पताल में दम तोड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 22 हो गई. 15.05.2025: लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर किसान पथ फ्लाईओवर पर लगभग 80 यात्रियों को ले जा रही एक निजी बस में आग लगने से दो बच्चों सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई. 11.03.2024: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक शादी समारोह में 38 यात्रियों को ले जा रही एक बस में 11 केवी हाईटेंशन बिजली की लाइन से टकराने के बाद आग लग गई. इससे 5 लोगों की जलकर मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. 12.01.2024: तेलंगाना के जोगुलम्बा-गडवाल जिले में देर रात एक निजी ट्रैवल्स बस के पलट जाने से उसमें आग लग गई. इससे एक महिला जिंदा जल गई. बस हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के चित्तूर जा रही थी कि रास्ते में गवदल जिले में पलट गई. 27.12.2023: मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक डंपर, ट्रक से टकराने के बाद बस में आग लग जाने से कम से कम 13 लोगों की जलकर मौत हो गई. इस हादसे में 16 अन्य घायल हो गए थे. 04.12.2023: हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के चिराला जा रही एक निजी बस में नलगोंडा के अरजाला बावी गाँव में आग लग जाने से एक यात्री जिंदा जल गया. इस दुर्घटना में38 अन्य बाल-बाल बच गए. एसी स्लीपर बस कुकटपल्ली से 39 यात्रियों को लेकर निकली थी और रात लगभग 2.30 बजे ड्राइवर ने एसी से आग और धुआं निकलते देखा और यात्रियों को सूचित किया था. 08.11.2023: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जा रही एक बस एनएच-8 पर सेक्टर 31 फ्लाईओवर पर पहुंचते ही आग की चपेट में आ गई. इसमें दो यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 12 अन्य घायल हो गए थे. 22.09.2023: चेन्नई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूनमल्ली के पास चेम्बरमबक्कम में एक अन्य वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मारने के बाद चेन्नई से बेंगलुरु जा रही एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई. बस में सवार 10 यात्री सुरक्षित बच गए, क्योंकि बस चालक द्वारा वाहन से धुआं निकलने की सूचना मिलने पर वे बस से उतर गए थे. 01.07.2023: महाराष्ट्र के बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर नागपुर से पुणे जा रही विदर्भ ट्रैवल्स की एक बस में दुर्घटना के बाद आग लग जाने से 10 महिलाओं सहित 25 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 8 अन्य यात्री घायल हो गए. 15.04.2023: ओवीआर ट्रैवल्स बस के 20 यात्री चमत्कारिक रूप से बाल-बाल बच गए. जब आंध्र प्रदेश के अनंतपुर-गुंटूर राष्ट्रीय राजमार्ग 544-डी पर सिंगनमाला चौराहे पर बस का पिछला दाहिना टायर फट गया और वाहन के स्टील के निचले हिस्से से निकली चिंगारियों के कारण आग लग गई.