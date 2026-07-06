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यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र को बड़ी सौगात, टनकपुर-नांदेड़ और टनकपुर-पीलीभीत-शाहजहांपुर सवारी गाड़ी को दिखाई गई हरी झंडी

सेंट्रल मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने पीलीभीत और तराई क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी. टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी.

Tanakpur Nanded Express
पीलीभीत में सेंट्रल मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 4:32 PM IST

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पीलीभीत: सोमवार का दिन पीलीभीत और तराई क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक सौगात लेकर आया. पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री व स्थानीय सांसद जितिन प्रसाद ने टनकपुर-नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस और सेवा-विस्तारित टनकपुर-पीलीभीत-शाहजहांपुर सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

​इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के श्रद्धालुओं को महाराष्ट्र स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, नांदेड़ के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा मिल गई है.

टनकपुर-नांदेड़ और टनकपुर-पीलीभीत-शाहजहांपुर सवारी गाड़ी को दिखाई गई हरी झंडी. (ईटीवी भारत)
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यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र को बड़ी सौगात. (ETV Bharat)
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पीलीभीत में सेंट्रल मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी. (ईटीवी भारत)

​वर्चुअल माध्यम से जुड़े दिग्गज

​पीलीभीत जंक्शन पर केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में भौतिक रूप से मौजूद रहे. वहीं, टनकपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा वर्चुअल माध्यम से जुड़े.

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पीलीभीत में सेंट्रल मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी. (ईटीवी भारत)

​केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, "यह ट्रेन केवल दो शहरों को नहीं, बल्कि आस्था और विकास को आपस में जोड़ रही है. टनकपुर-पीलीभीत सवारी गाड़ी का शाहजहांपुर तक विस्तार होने से स्थानीय दैनिक यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी."

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पीलीभीत में सेंट्रल मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी. (ईटीवी भारत)

​स्टेशन पर रहा उत्सव का माहौल

​इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही भारी उत्साह देखा गया. कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, संजीव प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुरभाग सिंह और बडेपुरा गुरुद्वारा के बाबा मोहन सिंह सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

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पीलीभीत में सेंट्रल मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी. (ईटीवी भारत)

रेलवे प्रशासन की ओर से एडीआरएम मनोज कुमार समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्थाओं को संभालते नजर आए। ट्रेन के रवाना होते ही पूरा स्टेशन परिसर जयकारों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

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