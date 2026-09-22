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"हर घर तिरंगा" के बाद नई पहल: IIT दिल्ली के सहयोग से इस्तेमाल हो चुके तिरंगों को रीसायकल कर अब बनेगी ये चीजें

नई दिल्ली: 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस हो या 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस, हर भारतीय नागरिक पूरे गर्व, स्वाभिमान और आन-बान-शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराता है. पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन के बाद से देश के कोने-कोने में करोड़ों घरों पर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है. लेकिन, इस भव्य राष्ट्रीय उत्सव व उल्लास के समापन के बाद एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील व व्यावहारिक सवाल देश के सामने खड़ा होता है. उत्सव के दौरान फहराए गए लाखों-करोड़ों तिरंगे जब समय के साथ पुराने, क्षतिग्रस्त या इस्तेमाल के अयोग्य हो जाते हैं, तो उनका सम्मानजनक, गरिमापूर्ण व पर्यावरण-अनुकूल निस्तारण कैसे किया जाए?

इसी प्रश्न का एक बेहद अनूठा, वैज्ञानिक समाधान लेकर आए हैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली. उनकी 'वर्दी व तिरंगे का सम्मान' पहल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi) के साथ मिलकर पुराने तिरंगों और आर्मी के जवानों की वर्दियों को रीसायकल और अपसायकल करने की एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी शुरुआत की है. इस अत्यंत महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा ने मेजर जनरल (रिटायर्ड) असीम कोहली से विशेष बातचीत की.

पूर्व मेजर जनरल असीम कोहली से खास बात (ETV Bharat)

तिरंगे के निस्तारण के वर्तमान नियम और 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002'

जब मेजर जनरल असीम कोहली से तिरंगे के निस्तारण के संबंध में मौजूदा सरकारी नियमों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि "भारत सरकार द्वारा जारी 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002' में ये प्रावधान निहित है कि जब कोई राष्ट्रीय ध्वज पुराना, फालतू या इस्तेमाल करने लायक न रहे, तो उसे किसी भी सम्मानीय ढंग से एकांत में पूर्णतः नष्ट कर दिया जाना चाहिए. हालांकि, इस संहिता में यह स्पष्ट रूप से स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इसे नष्ट करने की सटीक विधि क्या होनी चाहिए. इसके स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण लोगों ने अपने-अपने अनुमान लगाए. कुछ लोगों ने इसे पवित्र नदियों में प्रवाहित करना शुरू कर दिया, कुछ ने अग्नि में समर्पित किया, तो कुछ ने जमीन में दफना दिया. लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ये तरीके पूरी तरह कारगर व पर्यावरण-अनुकूल नहीं हैं."

IIT दिल्ली के साथ विश्व का पहला अनूठा तकनीकी नवाचार: इस जटिल पर्यावरणीय व संवेदनशील समस्या पर असीम कोहली आईआईटी दिल्ली के साथ वैज्ञानिक समाधान कर रहे हैं.

• अटल सेंटर फॉर रीसायकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी: आईआईटी दिल्ली ने इस पहल का स्वागत किया और अपने पानीपत स्थित अनुसंधान केंद्र 'अटल सेंटर फॉर रीसायकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी' में गहन शोध शुरू किया.

• रीसायकलिंग तकनीक का विकास: आईआईटी दिल्ली ने इस्तेमाल हो चुके तिरंगों व सैनिकों की पुरानी वर्दियों के धागों को रिसाइकल कर उच्च गुणवत्ता का नया कपड़ा तैयार करने की तकनीक विकसित की.

• दुनिया का पहला प्रयास: असीम कोहली के मूताबिक गूगल और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि पूरे विश्व में किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज को इस प्रकार पूर्ण सम्मान, गरिमा व वैज्ञानिक पुनर्चक्रण विधि से विदाई देने का यह दुनिया का पहला व इकलौता इनिशिएटिव है.