ETV Bharat / bharat

"हर घर तिरंगा" के बाद नई पहल: IIT दिल्ली के सहयोग से इस्तेमाल हो चुके तिरंगों को रीसायकल कर अब बनेगी ये चीजें

पूर्व मेजर जनरल असीम कोहली व IIT दिल्ली का यह नवाचार देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल है. संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट

पूर्व मेजर जनरल असीम कोहली
पूर्व मेजर जनरल असीम कोहली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2026 at 4:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस हो या 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस, हर भारतीय नागरिक पूरे गर्व, स्वाभिमान और आन-बान-शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराता है. पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन के बाद से देश के कोने-कोने में करोड़ों घरों पर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है. लेकिन, इस भव्य राष्ट्रीय उत्सव व उल्लास के समापन के बाद एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील व व्यावहारिक सवाल देश के सामने खड़ा होता है. उत्सव के दौरान फहराए गए लाखों-करोड़ों तिरंगे जब समय के साथ पुराने, क्षतिग्रस्त या इस्तेमाल के अयोग्य हो जाते हैं, तो उनका सम्मानजनक, गरिमापूर्ण व पर्यावरण-अनुकूल निस्तारण कैसे किया जाए?

इसी प्रश्न का एक बेहद अनूठा, वैज्ञानिक समाधान लेकर आए हैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली. उनकी 'वर्दी व तिरंगे का सम्मान' पहल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi) के साथ मिलकर पुराने तिरंगों और आर्मी के जवानों की वर्दियों को रीसायकल और अपसायकल करने की एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी शुरुआत की है. इस अत्यंत महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा ने मेजर जनरल (रिटायर्ड) असीम कोहली से विशेष बातचीत की.

पूर्व मेजर जनरल असीम कोहली से खास बात (ETV Bharat)

तिरंगे के निस्तारण के वर्तमान नियम और 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002'

जब मेजर जनरल असीम कोहली से तिरंगे के निस्तारण के संबंध में मौजूदा सरकारी नियमों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि "भारत सरकार द्वारा जारी 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002' में ये प्रावधान निहित है कि जब कोई राष्ट्रीय ध्वज पुराना, फालतू या इस्तेमाल करने लायक न रहे, तो उसे किसी भी सम्मानीय ढंग से एकांत में पूर्णतः नष्ट कर दिया जाना चाहिए. हालांकि, इस संहिता में यह स्पष्ट रूप से स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इसे नष्ट करने की सटीक विधि क्या होनी चाहिए. इसके स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण लोगों ने अपने-अपने अनुमान लगाए. कुछ लोगों ने इसे पवित्र नदियों में प्रवाहित करना शुरू कर दिया, कुछ ने अग्नि में समर्पित किया, तो कुछ ने जमीन में दफना दिया. लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ये तरीके पूरी तरह कारगर व पर्यावरण-अनुकूल नहीं हैं."

IIT दिल्ली के साथ विश्व का पहला अनूठा तकनीकी नवाचार: इस जटिल पर्यावरणीय व संवेदनशील समस्या पर असीम कोहली आईआईटी दिल्ली के साथ वैज्ञानिक समाधान कर रहे हैं.

• अटल सेंटर फॉर रीसायकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी: आईआईटी दिल्ली ने इस पहल का स्वागत किया और अपने पानीपत स्थित अनुसंधान केंद्र 'अटल सेंटर फॉर रीसायकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी' में गहन शोध शुरू किया.

• रीसायकलिंग तकनीक का विकास: आईआईटी दिल्ली ने इस्तेमाल हो चुके तिरंगों व सैनिकों की पुरानी वर्दियों के धागों को रिसाइकल कर उच्च गुणवत्ता का नया कपड़ा तैयार करने की तकनीक विकसित की.

• दुनिया का पहला प्रयास: असीम कोहली के मूताबिक गूगल और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि पूरे विश्व में किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज को इस प्रकार पूर्ण सम्मान, गरिमा व वैज्ञानिक पुनर्चक्रण विधि से विदाई देने का यह दुनिया का पहला व इकलौता इनिशिएटिव है.

सैनिकों की वर्दी से तैयार किया गया बैग
सैनिकों की वर्दी से तैयार किया गया बैग (ETV Bharat)

भारतीय सेना की सीमाओं से हुई अभियान की शुरुआत

इस अभियान की कार्यप्रणाली व प्रगति के विषय में जानकारी देते हुए मेजर जनरल कोहली ने बताया कि वह स्वयं सैन्य पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले भारतीय सेना (Indian Army) से संपर्क किया. देश की कठिन सीमाओं व अग्रिम चौकियों पर नियमित रूप से फहराए जाने वाले ध्वज जब मौसम के कारण पुराने या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो सेना के सहयोग से उन्हें एकत्र कर पानीपत रीसायकलिंग प्लांट भेजा जाता है. उन्होंने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब तक हज़ारों झंडों को सफलतापूर्वक रीसायकल किया जा चुका है. इस मुहीम को 'फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया' का निरंतर समर्थन मिल रहा है. इसके अतिरिक्त कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ भी चर्चा अंतिम चरण में है, जिससे इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके.

रिटायर्ड आर्मी यूनिफॉर्म के प्रमुख उत्पाद
रिटायर्ड आर्मी यूनिफॉर्म के प्रमुख उत्पाद (ETV Bharat)

तिरंगे और वर्दी के धागों से बनेंगी भव्य जैकेट्स व अन्य प्रोडक्ट्स

पुराने तिरंगों और सैनिकों की वर्दियों के धागों से बनाए जाने वाले नए उत्पादों के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया.

1. नए और गुणवत्तापूर्ण तिरंगे: रीसायकल किए गए धागों में फैब्रिक की मजबूती बनाए रखने के लिए थोड़ा नया धागा मिलाकर दोबारा अत्यंत सुंदर व भव्य राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जा रहे हैं.

2. पॉकेट स्क्वायर: सैनिकों की वर्दी व तिरंगे के धागों के मिश्रण से छोटे पॉकेट स्क्वायर बनाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिक अपनी जेबों में पूरे स्वाभिमान व गर्व के साथ लगा सकें.

3. विशेष जैकेट्स का निर्माण: संस्था एक बड़े पैमाने पर विशेष जैकेट्स तैयार करने का प्रोजेक्ट चला रही है.

4. हैंडलूम कारीगरों को प्रोत्साहन: इस पूरी प्रक्रिया में भारत के पारंपरिक हथकरघा कारीगरों व बुनकरों को जोड़ा जा रहा है, जिससे इस राष्ट्रहित के कार्य से स्थानीय रोजगार व भारतीय हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिले.

पूर्व मेजर जनरल असीम कोहली
पूर्व मेजर जनरल असीम कोहली (ETV Bharat)

पूर्व मेजर जनरल असीम कोहली व IIT दिल्ली का यह नवाचार केवल एक रीसायकलिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल है. 'हर घर तिरंगा' के बाद पुरानी वर्दियों व झंडों से नए तिरंगे, जैकेट्स व पॉकेट स्क्वायर बनाकर इसे एक टिकाऊ रूप दिया गया है. 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' के अमर रचयिता श्याम लाल गुप्त 'पार्षद' के आदर्शों व ध्वज संहिता के नियमों का पालन करते हुए यह पहल राष्ट्रध्वज की गरिमा बनाए रखती है. 26 जनवरी तक RWA और बैंकों के माध्यम से बनने वाले कलेक्शन नेटवर्क से हर नागरिक इस अभियान का हिस्सा बनकर तिरंगे के सम्मान व पर्यावरण रक्षा में अपना योगदान दे सकेगा.

यह भी पढ़ें:

  1. दिल्ली के दिल 'कनॉट प्लेस' में आन-बान-शान से लहरा रहा देश का गौरव, जानिए 207 फीट ऊंचे विशाल तिरंगे की पूरी कहानी
  2. जानिए कौन है दिल्ली के ‘Flag Uncle’, एक दिन में डेढ़ लाख तिरंगे सिलने का बनाया रिकॉर्ड
  3. रिटायरमेंट नहीं, राष्ट्रसेवा का विस्तार: वर्दी व तिरंगे के सम्मान से रोजगार तक की प्रेरक पहल
  4. कौन तय करता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का रंग? हर कलर की होती हो अपनी खासियत
  5. WATCH: सेना की वर्दी में भूस्खलन पीड़ितों की मदद करने वायनाड पहुंचे सुपरस्टार मोहनलाल, लोगों से की ये अपील

TAGGED:

INDIAN NATIONAL FLAG
MAJOR GENERAL ASEEM KOHLI
USED ARMY UNIFORMS
हर घर तिरंगा
ARMY UNIFORMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.