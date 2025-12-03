Gujarat: भावनगर के समीप कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 15-20 लोगों को बचाया गया
गुजरात के भावनगर में समीप कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लगी आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई. अग्निशमन कर्मियों ने कई मरीजों की जान बचाई
Published : December 3, 2025 at 3:05 PM IST
भावनगर (गुजरात): भावनगर शहर के समीप कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद नवजात बच्चों समेत 15 से ज्यादा लोगों को बचाया गया. आग इतनी तेज थी कि 5 से ज्यादा फायर इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि इस बिल्डिंग में तीन से चार अस्पताल हैं.
शहर के कालुभा रोड पर समीप कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि यह कॉम्प्लेक्स के ऊपरी फ्लोर पर बने अस्पताल तक पहुंच गई. बाद में फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की.
#WATCH | Bhavnagar, Gujarat | Massive fire breaks out at Dev Pathology Lab in the Kala Nala area of Bhavnagar city. Locals quickly got into action and began rescuing and evacuating the children and elderly. Fire teams on the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/qptGGkLCz3— ANI (@ANI) December 3, 2025
अग्निशमन अधिकारी प्रद्युम्न सिंह जडेजा ने बताया कि आग बेसमेंट में लगी और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. हमने स्ट्रेचर और सीढ़ी के जरिये लोगों को बचाया. हमने अब तक 15-20 लोगों को बचाया है. कोई हताहत नहीं हुआ है. आग बुझाने और कूलिंग की प्रक्रिया चल रही है. यहां 50 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी और 6 फायर ब्रिगेड तैनात हैं."
समीप कॉम्पलेक्स के नाइस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती 5 बच्चों को फायर डिपार्टमेंट ने खिड़की से लोडर उठाकर बच्चों को बचाया. पांच से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की. बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. हालांकि, फायर डिपार्टमेंट के समय पर पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया.
