Gujarat: भावनगर के समीप कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 15-20 लोगों को बचाया गया

भावनगर (गुजरात): भावनगर शहर के समीप कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद नवजात बच्चों समेत 15 से ज्यादा लोगों को बचाया गया. आग इतनी तेज थी कि 5 से ज्यादा फायर इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि इस बिल्डिंग में तीन से चार अस्पताल हैं. शहर के कालुभा रोड पर समीप कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि यह कॉम्प्लेक्स के ऊपरी फ्लोर पर बने अस्पताल तक पहुंच गई. बाद में फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की.