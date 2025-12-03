ETV Bharat / bharat

Gujarat: भावनगर के समीप कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 15-20 लोगों को बचाया गया

गुजरात के भावनगर में समीप कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लगी आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई. अग्निशमन कर्मियों ने कई मरीजों की जान बचाई

major fire erupted at Sameep Complex in Bhavnagar Gujarat which houses multiple hospitals
भावनगर के समीप कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 15-20 लोगों को बचाया गया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 3:05 PM IST

भावनगर (गुजरात): भावनगर शहर के समीप कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद नवजात बच्चों समेत 15 से ज्यादा लोगों को बचाया गया. आग इतनी तेज थी कि 5 से ज्यादा फायर इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि इस बिल्डिंग में तीन से चार अस्पताल हैं.

शहर के कालुभा रोड पर समीप कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि यह कॉम्प्लेक्स के ऊपरी फ्लोर पर बने अस्पताल तक पहुंच गई. बाद में फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की.

अग्निशमन अधिकारी प्रद्युम्न सिंह जडेजा ने बताया कि आग बेसमेंट में लगी और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. हमने स्ट्रेचर और सीढ़ी के जरिये लोगों को बचाया. हमने अब तक 15-20 लोगों को बचाया है. कोई हताहत नहीं हुआ है. आग बुझाने और कूलिंग की प्रक्रिया चल रही है. यहां 50 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी और 6 फायर ब्रिगेड तैनात हैं."

भावनगर के समीप कॉम्प्लेक्स में लगी आग
भावनगर के समीप कॉम्प्लेक्स में लगी आग (ETV Bharat)

समीप कॉम्पलेक्स के नाइस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती 5 बच्चों को फायर डिपार्टमेंट ने खिड़की से लोडर उठाकर बच्चों को बचाया. पांच से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की. बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. हालांकि, फायर डिपार्टमेंट के समय पर पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया.

