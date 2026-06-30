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ओडिशा के भुवनेश्वर में एक मार्केट बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख

ओडिशा के भुवनेश्वर में एक मार्केट बिल्डिंग में आज सुबह भीषण आग लग गई जिसमें 15 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई.

Odisha fire
ओडिशा के भुवनेश्वर में एक मार्केट बिल्डिंग में आग लगने से कई दुकानें जलकर राख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 11:40 AM IST

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भुवनेश्वर: भुवनेश्वर यूनिट-II मार्केट बिल्डिंग में आज सुबह भीषण आग लग गई. आग में 15 से ज्यादा दुकानें पूरी तरह जल गई. आग में लाखों रुपये के कपड़े जलकर राख हो गए. आग बीएमसी मल्टी-स्टोरी कार पार्क के पास लगी थी. फायर डिपार्टमेंट के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई.

रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह करीब 6:30 बजे भुवनेश्वर यूनिट-II मार्केट बिल्डिंग की दुकानों से धुआं निकलता देखा गया. इसके बाद आग लग गई. सूचना मिलने के बाद फायर डिपार्टमेंट की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आग तेजी से फैली. भुवनेश्वर में भारी बारिश के बावजूद आग के भड़कने की वजह से दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हुई.

Major fire broke out at Unit-2 Market Building in Bhubaneswar
ओडिशा के भुवनेश्वर में एक मार्केट बिल्डिंग में लगी आग को बुझाते दमकलकर्मी (ETV Bharat)

मार्केट में कई दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं. आग में लाखों रुपये के कपड़े और दूसरे कीमती सामान जलने की आशंका है. फायर अधिकारियों ने बताया कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया लेकिन अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

Odisha fire
आग पर काबू पाते दमकलकर्मी (ETV Bharat)

भुवनेश्वर फायर स्टेशन के असिस्टेंट फायर ऑफिसर मनोरंजन राउत ने कहा, 'हमें सुबह करीब 6:55 बजे भुवनेश्वर यूनिट-II मार्केट बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दो टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई. हालात को देखते हुए दो और फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया. 30 से ज़्यादा फायर स्टाफ को लगाया गया. आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी. आग बुझाने का काम पूरा हो गया है.' इस बीच, सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके को घेर लिया गया. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

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