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ओडिशा के भुवनेश्वर में एक मार्केट बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख

ओडिशा के भुवनेश्वर में एक मार्केट बिल्डिंग में आग लगने से कई दुकानें जलकर राख ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: भुवनेश्वर यूनिट-II मार्केट बिल्डिंग में आज सुबह भीषण आग लग गई. आग में 15 से ज्यादा दुकानें पूरी तरह जल गई. आग में लाखों रुपये के कपड़े जलकर राख हो गए. आग बीएमसी मल्टी-स्टोरी कार पार्क के पास लगी थी. फायर डिपार्टमेंट के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई. रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह करीब 6:30 बजे भुवनेश्वर यूनिट-II मार्केट बिल्डिंग की दुकानों से धुआं निकलता देखा गया. इसके बाद आग लग गई. सूचना मिलने के बाद फायर डिपार्टमेंट की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आग तेजी से फैली. भुवनेश्वर में भारी बारिश के बावजूद आग के भड़कने की वजह से दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हुई.