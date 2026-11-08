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दिल्ली के नजफगढ़ की गारमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 22 दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

नजफगढ़ की गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रविवार शाम एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग नांगली सकरावती स्थित श्मशान घाट वाला रोड पर लगी. फैक्ट्री से आग की लपटें उठती देख इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया.

दमकल विभाग के अनुसार, रविवार शाम करीब 4:21 बजे फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. शुरुआती स्तर पर दो वाटर टेंडर, दो वाटर बाउजर और एक क्यूआरवी को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंची टीमों ने आग की स्थिति का जायजा लिया. आग की गंभीरता को देखते हुए शाम करीब 4:40 बजे इसे मेक-4 श्रेणी में रखा गया. इसके बाद दमकल विभाग ने अतिरिक्त संसाधन और गाड़ियां मौके पर भेजीं.