दिल्ली के नजफगढ़ की गारमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 22 दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा
दिल्ली के नजफगढ़ स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग को बुझाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियों को तैनात किया गया.
Published : November 8, 2026 at 7:35 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रविवार शाम एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग नांगली सकरावती स्थित श्मशान घाट वाला रोड पर लगी. फैक्ट्री से आग की लपटें उठती देख इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया.
दमकल विभाग के अनुसार, रविवार शाम करीब 4:21 बजे फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. शुरुआती स्तर पर दो वाटर टेंडर, दो वाटर बाउजर और एक क्यूआरवी को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंची टीमों ने आग की स्थिति का जायजा लिया. आग की गंभीरता को देखते हुए शाम करीब 4:40 बजे इसे मेक-4 श्रेणी में रखा गया. इसके बाद दमकल विभाग ने अतिरिक्त संसाधन और गाड़ियां मौके पर भेजीं.
#WATCH | Delhi | A fire broke out in a garment factory at Najafgarh, Nangli Sakrawati, at 4:22 pm. A total of 25 Delhi Fire vehicles have been sent to the spot. Cooling operations are ongoing.— ANI (@ANI) November 8, 2026
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आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए गए. शाम करीब 5:25 बजे आग को मध्यम श्रेणी का घोषित किया गया. इस दौरान दमकल विभाग की कुल 22 यूनिट अभियान में लगाई गईं. इनमें आठ वाटर टेंडर, आठ वाटर बाउजर, दो मल्टीपरपज वाहन, एक हाइड्रोलिक टेंडर, एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम और अन्य सहायता वाहन शामिल थे.
दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर अभियान की निगरानी कर रहे थे. आग बुझाने के लिए अलग-अलग टीमों ने समन्वय के साथ काम किया. फैक्ट्री परिसर में आग फैलने की आशंका को देखते हुए दमकलकर्मियों ने उसे नियंत्रित करने पर जोर दिया.
#WATCH | Delhi | A fire broke out in a garment factory at Najafgarh, Nangli Sakrawati, at 4:22 pm. A total of 25 Delhi Fire vehicles have been sent to the spot. Cooling operations are ongoing. https://t.co/yioL6HAnRo pic.twitter.com/iQNMPT1Gjz— ANI (@ANI) November 8, 2026
फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से कितना नुकसान हुआ और फैक्ट्री में कोई व्यक्ति मौजूद था या नहीं, इसकी भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. घटना के बाद नुकसान का आकलन और आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी.
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