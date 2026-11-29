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दिल्ली के विश्वास नगर में ई-रिक्शा पार्किंग में भीषण आग, चार लोगों की मौत, दो झुलसे

दिल्ली के विश्वास नगर में ई-रिक्शा पार्किंग में भीषण आग ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में रविवार तड़के एक मकान में बनी ई-रिक्शा पार्किंग में भीषण आग लग गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग करीब 10 प्रतिशत तक झुलस गए. घटना गली नंबर-11, यूनिटी मॉल के पास की है. दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक रविवार सुबह करीब 4:13 बजे आग लगने की सूचना मिली. मौके पर दमकल की गाड़ियां और क्यूआरवी टीम पहुंची.

दमकलकर्मियों ने मकान की मेजेनाइन मंजिल से छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. सभी को कैट्स एंबुलेंस व पुलिस की मदद से हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो का उपचार जारी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 60 वर्ग गज के क्षेत्र में बने इस भवन में ग्राउंड फ्लोर, मेजेनाइनव तीन अन्य मंजिलें थीं. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि जांच के बाद ही सही कारणों का पता चलेगा.