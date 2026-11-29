दिल्ली के विश्वास नगर में ई-रिक्शा पार्किंग में भीषण आग, चार लोगों की मौत, दो झुलसे
शाहदरा जिले के विश्वास नगर की गली नंबर 11 में घर में लगी आग, चार लोगों की मौत और दो अन्य लोग झुलस गए
Published : November 29, 2026 at 7:22 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में रविवार तड़के एक मकान में बनी ई-रिक्शा पार्किंग में भीषण आग लग गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग करीब 10 प्रतिशत तक झुलस गए. घटना गली नंबर-11, यूनिटी मॉल के पास की है. दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक रविवार सुबह करीब 4:13 बजे आग लगने की सूचना मिली. मौके पर दमकल की गाड़ियां और क्यूआरवी टीम पहुंची.
दमकलकर्मियों ने मकान की मेजेनाइन मंजिल से छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. सभी को कैट्स एंबुलेंस व पुलिस की मदद से हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो का उपचार जारी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 60 वर्ग गज के क्षेत्र में बने इस भवन में ग्राउंड फ्लोर, मेजेनाइनव तीन अन्य मंजिलें थीं. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि जांच के बाद ही सही कारणों का पता चलेगा.
#WATCH | Delhi | Shahdara DCP Rajendra Prasad Meena says, "A call regarding a fire was received at the police station. Upon reaching the scene—specifically in Lane No. 11, Vishwas Nagar—it was confirmed that a fire incident had occurred. Four people have died at the site, while… pic.twitter.com/a3fPKmVBqo— ANI (@ANI) November 29, 2026
Delhi: Four people died and two others sustained burn injuries after a fire broke out at a house in Gali Number 11, Vishwas Nagar, under the Farsh Bazar police station area of Shahdara district. A rickshaw charging station was operating on the ground floor of the building. Four… pic.twitter.com/srihr6d0PZ— IANS (@ians_india) November 29, 2026
आग इतनी गंभीर थी कि घर के अंदर मौजूद चार लोगों की जान चली गई। हादसे में दो अन्य लोग भी इसकी चपेट में आए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। शुरुआती जांच में आग ई-रिक्शा के चार्जिंग पॉइंट से शुरू होने की आशंका जताई गई है