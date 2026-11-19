आंध्र प्रदेश: प्रकाशम में गोदाम भीषण आग, करोड़ों के मछली पकड़ने के जाल खाक
डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने प्रभावित मछुआरों तुरंत जरूरी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए.
Published : November 19, 2026 at 11:26 AM IST
ओंगोल: आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के कोठापट्टनम मंडल के के. पल्लेपलेम गांव में मंगलवार देर रात हुई एक घटना में सैकड़ों मछुआरों के मछली पकड़ने के जाल आग में जलकर नष्ट हो गए. समुद्र किनारे गोदामों में रखे जालों में आधी रात के आसपास अचानक आग लग गई. आग लगते ही बड़ी संख्या में मछुआरे मौके पर पहुंचे.
लेकिन, आग की लपटें तेज हो गई थी, इसलिए जाल निकालना नामुमकिन था. आग पर काबू पाने के लिए ओंगोल, तंगुटुरु और अडांकी से चार फायर टेंडर बुलाए गए. सैकड़ों मछली पकड़ने के जाल पहले ही राख हो चुके थे. हाल ही में आए साइक्लोन 'अर्नब' और 'मुरासु' के बाद के. पल्लेपलेम गांव में लगभग 270 मछली पकड़ने वाली नावों को किनारे पर लाया गया था.
घटना की जानकारी मिलने पर ओंगोल के विधायक दामाचारला जनार्दन और पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) वी. हर्षवर्धन राजू हालात देखने के लिए के. पल्लेपलेम पहुंचे. उन्होंने मछुआरों को दिलासा दिया. अधिकारियों का अनुमान है कि इस घटना में लगभग 11 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है.
डिप्टी CM पवन कल्याण ने मछुआरों को तुरंत मदद देने के निर्देश दिए
डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने प्रकाशम जिले के के. पल्लेपलेम में हुई एक घटना पर चिंता जताई है, जहां मंगलवार देर रात मछुआरों के जाल आग लगने से जल गए थे. उन्होंने घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बुधवार को प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की.
पवन कल्याण ने कलेक्टर को ये निर्देश दिए- इस घटना की पूरी जांच करें. प्रभावित परिवारों को जरूरी चीजें दें, जो साइक्लोन के बाद मछली पकड़ने पर लगी रोक और उनके जालों के नष्ट होने की वजह से अभी बिना किसी रोजी-रोटी के रह गए हैं.
पक्का करें कि मुआवजा दिया जाए. 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना 2.0' स्कीम के तहत खोए हुए जालों को बदलने का इंतज़ाम करें.