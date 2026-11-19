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आंध्र प्रदेश: प्रकाशम में गोदाम भीषण आग, करोड़ों के मछली पकड़ने के जाल खाक

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में गोदाम लगी भीषण आग, करोड़ों के मछली पकड़ने के जाल खाक ( ETV Bharat )

ओंगोल: आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के कोठापट्टनम मंडल के के. पल्लेपलेम गांव में मंगलवार देर रात हुई एक घटना में सैकड़ों मछुआरों के मछली पकड़ने के जाल आग में जलकर नष्ट हो गए. समुद्र किनारे गोदामों में रखे जालों में आधी रात के आसपास अचानक आग लग गई. आग लगते ही बड़ी संख्या में मछुआरे मौके पर पहुंचे.

लेकिन, आग की लपटें तेज हो गई थी, इसलिए जाल निकालना नामुमकिन था. आग पर काबू पाने के लिए ओंगोल, तंगुटुरु और अडांकी से चार फायर टेंडर बुलाए गए. सैकड़ों मछली पकड़ने के जाल पहले ही राख हो चुके थे. हाल ही में आए साइक्लोन 'अर्नब' और 'मुरासु' के बाद के. पल्लेपलेम गांव में लगभग 270 मछली पकड़ने वाली नावों को किनारे पर लाया गया था.