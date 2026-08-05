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त्योहार पर यात्रियों को बड़ी सौगात: उत्तर रेलवे ने शुरू की नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल ट्रेन, यूपी और बिहार के लोगों को मिलेगी राहत

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से जुड़ी किसी भी विस्तृत जानकारी, समय-सारणी अथवा पूछताछ के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 डायल करें.

उत्तर रेलवे
उत्तर रेलवे (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 5, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली: आगामी रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और नागपंचमी जैसे प्रमुख त्योहारों व राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर यात्रियों की होने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने एक बड़ा व राहत देने वाला फैसला लिया है. रेलयात्रियों के सुगम एवं सुविधाजनक आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली से बिहार के सुपौल जंक्शन के बीच आरक्षित ग्रीष्मकालीन फेस्टिवल स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि विशेष ट्रेन सेवा का संचालन गाड़ी संख्या 04072 और 04071 के रूप में किया जाएगा. यह ट्रेन दिल्ली, उत्तर प्रदेश व बिहार—तीन प्रमुख राज्यों से होकर गुजरेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र व बिहार के कोसी एवं मिथिलांचल क्षेत्र के लाखों प्रवासियों व त्योहारों पर घर लौटने वाले लोगों को सीधी व बड़ी राहत मिलेगी.

ट्रेन संचालन की समय-सारणी व तिथियां:

• गाड़ी संख्या 04072 (नई दिल्ली - सुपौल जंक्शन): यह ट्रेन 06.08.2026 से 30.09.2026 तक संचालित की जाएगी. इस अवधि के दौरान ट्रेन कुल 56 फेरे लगाएगी. ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से रात 21:35 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम को 06:35 बजे अपनी अंतिम मंजिल सुपौल जंक्शन पहुंचेगी.

• गाड़ी संख्या 04071 (सुपौल जंक्शन - नई दिल्ली): वापसी दिशा में यह गाड़ी 08.08.2026 से 02.10.2026 तक चलेगी. यह ट्रेन भी कुल 56 फेरे पूरी करेगी. सुपौल जंक्शन से यह ट्रेन सुबह 07:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 3:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

इन राज्यों और शहरों से होकर गुजरेगी ट्रेन?

1. उत्तर प्रदेश: नई दिल्ली से चलने के बाद ये ट्रेन गाजियाबाद (GZB), अलीगढ़ जंक्शन (ALJN), टूंडला जंक्शन (TDL), इटावा जंक्शन (ETW), गोविंदपुरी/कानपुर (GOY), प्रयागराज जंक्शन (PRYJ), वाराणसी (BSB), औंरिहार जंक्शन (ARJ), गाजीपुर सिटी (GCT) और बलिया (BUI) रेलवे स्टेशन पर रुकेगी.

2. बिहार: सुरेमनपुर (SIP), छपरा (CPR), सोनपुर (SEE), हाजीपुर जंक्शन (HJP), शाहपुर पटोरी (SPP), बरौनी जंक्शन (BJU), बेगुसराय (BGS), खगड़िया जंक्शन (KGG), मानसी जंक्शन (MNE), सिमरी बख्तियारपुर (SBV), सहरसा जंक्शन (SHC) होते हुए सुपौल जंक्शन (SOU) पहुंचेगी.

त्योहारों के मौसम में किस राज्य के लोगों को मिलेगी राहत?

• बिहार के निवासियों के लिए बड़ी राहत: दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में काम करने वाले बिहार विशेषकर सहरसा, सुपौल, खगड़िया, बेगुसराय, बरौनी, छपरा व हाजीपुर के लोगों के लिए रक्षाबंधन पर बहनों के पास पहुंचने और 15 अगस्त की छुट्टियों में घर आने के लिए कन्फर्म टिकट पाना एक बड़ी चुनौती होता था. सुपौल तक सीधी ट्रेन शुरू होने से उत्तर बिहार व कोसी क्षेत्र के यात्रियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी.

• उत्तर प्रदेश के यात्रियों को सहूलियत: पश्चिमी यूपी गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, मध्य यूपी (गोविंदपुरी/कानपुर) और पूर्वांचल (प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया) के यात्रियों को भी त्योहारों के इस व्यस्त समय में अतिरिक्त सीटें मिल सकेंगी, जिससे नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या काफी हद तक कम होगी.

इस विशेष रेलगाड़ी में वातानुकूलित (AC), शयनयान (Sleeper) एवं साधारण (General) श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे, जिससे हर वर्ग के यात्री अपनी सुविधा अनुसार यात्रा कर सकेंगे. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से जुड़ी किसी भी विस्तृत जानकारी, समय-सारणी अथवा पूछताछ के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 डायल करें या अधिकृत रेलवे पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं.

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