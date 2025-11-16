ETV Bharat / bharat

सुकमा के भेज्जी में बड़ा एनकाउंटर, जनमिलिशिया कमांडर और कुख्यात स्नाइपर माड़वी देवा ढेर

सुकमा: भेज्जी और चिंतागुफा के सीमावर्ती जंगलों में शनिवार को शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. जिला रिज़र्व गार्ड (DRG) की कार्रवाई में अब तक 3 माओवादियों मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है. मारे गए माओवादियों में जनमिलिशिया कमांडर और कुख्यात स्नाइपर माड़वी देवा भी शामिल है. मुठभेड़ स्थल से .303 राइफल, BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है. मारे गए नक्सलियों की तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही थी.

कमांडर और कुख्यात स्नाइपर माड़वी देवा ढेर: दरअसल, भेज्जी पुलिस को खबर मिली थी इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली बैठक कर रहे हैं. विश्वसनीय सूचना मिलने पर DRG की टीमें 16 नवंबर की सुबह तुमालपाड़ के घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली. जैसे ही जवान बताए गए क्षेत्र में आगे बढ़े, माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. दोनों ओर से काफी देर तक रुक रुककर फायरिंग होती रही. गोलीबारी थमने के बाद इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया. सर्चिंग के दौरान मौके से 3 माओवादियों के शव बरामद किए गए. बरामद शवों में एक पुरुष नक्सली माड़वी देवा और 2 महिला नक्सलियों के शव शामिल हैं.

बस्तर में तय समय पर नक्सलवाद का खात्मा होगा. माओवादियों के पास अब हथियार डालने के अलावा कोई और चारा नहीं है. जवानों के हौसले के आगे माओवादियों की रणनीति फेल हो चुकी है. माओवादी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहे हैं. जवान जब एनाकउंटर के बाद वापस लौटेंगे तब पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी: सुंदरराज पी, बस्तर आईजी