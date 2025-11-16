सुकमा के भेज्जी में बड़ा एनकाउंटर, जनमिलिशिया कमांडर और कुख्यात स्नाइपर माड़वी देवा ढेर
मारे गए तीनों हार्डकोर माओवादियों की पहचान कर ली गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2025 at 12:14 PM IST
सुकमा: भेज्जी और चिंतागुफा के सीमावर्ती जंगलों में शनिवार को शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. जिला रिज़र्व गार्ड (DRG) की कार्रवाई में अब तक 3 माओवादियों मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है. मारे गए माओवादियों में जनमिलिशिया कमांडर और कुख्यात स्नाइपर माड़वी देवा भी शामिल है. मुठभेड़ स्थल से .303 राइफल, BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है. मारे गए नक्सलियों की तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही थी.
कमांडर और कुख्यात स्नाइपर माड़वी देवा ढेर: दरअसल, भेज्जी पुलिस को खबर मिली थी इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली बैठक कर रहे हैं. विश्वसनीय सूचना मिलने पर DRG की टीमें 16 नवंबर की सुबह तुमालपाड़ के घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली. जैसे ही जवान बताए गए क्षेत्र में आगे बढ़े, माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. दोनों ओर से काफी देर तक रुक रुककर फायरिंग होती रही. गोलीबारी थमने के बाद इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया. सर्चिंग के दौरान मौके से 3 माओवादियों के शव बरामद किए गए. बरामद शवों में एक पुरुष नक्सली माड़वी देवा और 2 महिला नक्सलियों के शव शामिल हैं.
बस्तर में तय समय पर नक्सलवाद का खात्मा होगा. माओवादियों के पास अब हथियार डालने के अलावा कोई और चारा नहीं है. जवानों के हौसले के आगे माओवादियों की रणनीति फेल हो चुकी है. माओवादी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहे हैं. जवान जब एनाकउंटर के बाद वापस लौटेंगे तब पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी: सुंदरराज पी, बस्तर आईजी
इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इलाके में कोई और नक्सली बच तो नहीं गया: किरण चव्हान, पुलिस अधीक्षक, सुकमा
मारे गए माओवादियों के नाम और पहचान
- माड़वी देवा, जनमिलिशिया कमांडर, कुख्यात स्नाइपर और कोंटा एरिया कमेटी का सदस्य था. इस पर 5 लाख का इनाम घोषित था. यह कई निर्दोष ग्रामीणों की हत्या और जवानों पर हुए हमले में शामिल था.
- पोड़ियम गंगी, CNM कमांडर, कोंटा एरिया कमेटी की सदस्य थी. इस पर भी 5 लाख का इनाम शासन की ओर से घोषित था.
- सोड़ी गंगी, किस्टाराम एरिया कमेटी की सक्रिय सदस्य थी. इस पर 5 लाख का इनाम घोषित था.
मौके से मिला हथियार और गोला बारूद: एनकाउंटर वाली जगह से सुरक्षा बलों ने .303 राइफल, BGL लॉन्चर, बैग, पिट्ठू, नक्सली साहित्य और रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री बरामद की है. सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि कार्रवाई के बाद आसपास के पूरे इलाके में DRG, बस्तर फाइटर्स और CRPF की संयुक्त सर्चिंग जारी है, ताकि किसी भी फरार माओवादी के बच निकलने की संभावना को समाप्त किया जा सके.
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पट्टलिंगम ने कहा कि ''यह मुठभेड़ माओवाद के लिए एक और बड़ा झटका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बस्तर में माओवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और अब हिंसा छोड़कर मुख्यधारा व पुनर्वास नीति अपनाने के अलावा किसी भी कैडर के पास कोई विकल्प नहीं है. आईजी ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक 233 माओवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें टॉप लेवल के सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, DKSZC मेंबर्स और PLGA कैडर्स भी शामिल हैं.
2024 में हुए बड़े एनकाउंटर
- 22 नवंबर 2024: सुकमा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 10 माओवादियों को ढेर कर दिया. मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक कमांडर भी शामिल है. मारा गया कमांडर लंबे वक्त से नक्सलियों के लिए काम कर रहा था. पुलिस के मुताबिक कमांडर 60 से लेकर 80 जवानों की शहादत में शामिल था.
- 16 नवंबर 2024: बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 5 नक्सली ढेर हुए. मुठभेड़ नारायणपुर और कांकेर के बार्डर एरिया में हुआ. मुठभेड़ अबूझमाड़ के जंगलों में हुई. सुरक्षाबलों की टीम ज्वाइंट सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी.
- 04 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुठभेड़ में जवानों ने 38 नक्सलियों को अबूझमाड़ के जंगलों में ढेर कर दिया. एनकाउंटर नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के बार्डर एरिया में थुलथुली और नेंदूर गांव के बीच हुई. अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में माओवादियों को तगड़ा झटका जवानों ने दिया. एनकाउंटर को डीआरजी और एसटीएफ की टीम शामिल रही.
- 03 सितंबर 2024: दंतेवाड़ा में हुए एनकाउंटर में जवानों ने 9 माओवादियों को ढेर कर दिया. एनकाउंटर में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे.
- 02 जुलाई 2024: नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया.
- 15 जून 2024: अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 8 माओवादी मारे गए. ड्यूटी के दौरान 1 जवान की भी जान चली गई जबकी 2 जवान जख्मी हुए.
- 07 जुलाई 2024: फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में पीएलजीए के 6 माओवादी नारायणपुर में ढेर हुए. मारे गए माओवादियों पर कुल 38 लाख का इनाम शासन ने रखा था.
- 23 मई 2024: नक्सल प्रभावित नारायपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के बार्डर एरिया में हुई मुठभेड़ में 8 हार्डकोर नक्सली मारे गए.
- 10 मई 2024: बीजापुर में हुए एनकाउंटर में सुरक्षाकर्मियों ने 12 माओवादियों को मार गिराया. 12 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ के बाद मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया. मुठभेड़ गंगालूर थाना इलाके के पीडिया गांव के पास हुई.
- 30 अप्रैल 2024: नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाके में हुए मुठभेड़ में 9 हार्डकोर नक्सली मारे गए. मारे गए माओवादियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल रही. बस्तर आई सुंदरराज पी के मुताबिक एनकाउंटर सुबह 6 बजे अबूझमाड़ के टेकमेटा और काकुर गांव के जंगलों में हुई. जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वो इलाका नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है.
- 16 अप्रैल 2024: कांकेर में जिला पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया. मारे गए माओवादियों में कई इनामी नक्सली शामिल थे.
- 02 अप्रैल 2024: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बीजापुर में फोर्स ने 13 माओवादियों को ढेर कर दिया. एनकाउंटर बीजापुर के लेंड्रा गांव के जंगल में हुई.
- 27 मार्च 2024: बीजापुर में 2 महिला नक्सली समेत 6 माओवादियों को जवानों ने ढेर कर दिया. बस्तर आई जी के मुताबिक एनकाउंटर बासागुड़ा थाना इलाके के चिकुरभट्टी और पुसबका गांव के जंगलों में हुई.
- 27.02.2024: बीजापुर में जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सली IED प्लांट कर रहे थे. मौके पर पहुंचे जवानों ने 4 माओवादियों को मार गिराया.
- 03.02.2024: नक्सल प्रभावित नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 माओवादियों को मार गिराया.
गंगालूर के लेंड्रा जंगल में ढेर हुए 10 हार्डकोर नक्सली, जानिए अबतक के 8 बड़े एनकाउंटर - ten biggest encounters in bastar
नक्सलियों के रेड कॉरिडोर में जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक, लाल आतंक का चेहरा पड़ा पीला, जानिए अब तक के बड़े एनकाउंटर - BIG NAXAL OPERATIONS
छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े एनकाउंटर के बाद बौखलाए नक्सली, बस्तर में की तीन ग्रामीणों की हत्या - Naxalites killed Bastar villagers