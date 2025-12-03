ETV Bharat / bharat

बीजापुर में एनकाउंटर मारा गया खूंखार नक्सली कमांडर मोडियामी वेल्ला, अबतक 12 नक्सली ढेर, डीआरजी के 3 जवान शहीद

सीएमऔर गृहमंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवानों को नमन किया. सरकार ने फिर दोहराया कि हम तय समय में नक्सलवाद का खात्मा करेंगे

12 Naxalites killed in Bijapur encounter
डीआरजी के 3 जवान शहीद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 9:03 PM IST

7 Min Read
बीजापुर: दंतेवाड़ा और बीजापुर के बार्डर एरिया में हुए मुठभेड़ में जवानों ने 12 माओवादियों को मार गिराया. नक्सलियों से लोहा लेते हुए डीआरजी के तीन जवान भी शहीद हो गए. मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बस्तर आईजी ने कहा कि अभी एनकाउंटर जारी है. जवान जब ऑपरेशन से लौटकर आएंगे तो पूरी डिटेल जानकारी सामने आ पाएगी. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि हमारे तीन जवान मुठभेड़ में शहीद हुए हैं. 2 घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है.

बीजापुर एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर

एनकाउंटर में मारे गए माओवादियों के शवों की पहचान होना बाकी है. बीजापुर पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ वाली जगह पर बड़े माओवादी नेताओं के जमा होने की खबर मिली थी. बस्तर आईजी ने बताया कि सुबह 9 बजे के करीब एनकाउंटर स्टार्ट हुआ जो अभी तक जारी है. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने भी कहा कि जवान जब मोर्चे से लौटकर आएंगे तो पता चल पाएगा कि माओवादियों को कितना नुकसान हुआ, कौन कौन हार्डकोर नक्सली मारा गया.

शहीद डीआरजी जवानों के नाम

  1. मोनू ऊर्फ मोहन बड़डी,शहीद प्रधान आरक्षक, डीआरजी बीजापुर. मोहन मद्देड़ थाना इलाके के रहने वाले थे.
  2. दुकारू गोंडे, शहीद आरक्षक, डीआरजी बीजापुर, दुकारू गोंडे नेलसनार थाना इलाके के रहने वाले थे.
  3. रमेश सोड़ी, शहीद जवान, डीआरजी बीजापुर. रमेश नेलसनार थाना इलाके के मूल निवासी थे.

मुठभेड़ में जख्मी हुए जवानों के नाम

  1. ASI जनार्दन कोर्राम
  2. आरक्षक सोमदेव यादव

DVCM मोडियामी वेल्ला मारा गया

पश्चिम बस्तर डिवीजन में चल रहे निर्णायक अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ ऐतिहासिक सफलता जवानों को मिली है. बीजापुर एसपी ने बताया कि इस ऑपरेशन में PLGA कंपनी नंबर 2 के कमांडर और कुख्यात शीर्षस्थ माओवादी नेता DVCM मोडियामी वेल्ला मारा गया है. वेल्ला पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था. नक्सली कमांडर वेल्ला पिछले 15 वर्षों से नक्सल संगठन में शामिल था. वेल्ला नक्सलियों के टॉप कमांड स्ट्रैटेजी टीम में भी शामिल था. वेल्ला का मूल निवास पुसनार क्षेत्र का रहने वाला था. वह लंबे समय से पश्चिम बस्तर डिवीजन का मुख्य संचालन दायित्व संभाल रहा था.

सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वेल्ला कई बड़ी माओवादी घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है.जिनमें सुरक्षा शिविरों पर हमले, एम्बुश प्लांटिंग, आईईडी विस्फोट, VVIP काफिलों पर हमले, हथियार लूट, ग्रामीणों को डरा-धमकाकर संगठन में भर्ती कराने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है. वेल्ला की मौत को नक्सल संगठन की संरचना के लिए बड़ी रणनीतिक चोट माना जा रहा है.इस मुठभेड़ में वेल्ला समेत कुल 12 माओवादी कैडरों के शव बरामद हुए हैं.

हथियारों का जखीरा मौके से मिला

मुठभेड़ स्थल से जो हथियार बरामद हुए हैं, उससे यह संकेत मिलता है कि माओवादी इस क्षेत्र में एक बड़े ऑपरेशन की योजना बना रहे थे. घटनास्थल से बरामद हथियारों में LMG मशीन गन,AK-47 रायफलें,एसएलआर, INSAS रायफलें,303 रायफलें, भारी मात्रा में कारतूस, डेटोनेटर, IED और युद्ध साहित्य शामिल हैं. बरामद हथियारों के स्तर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में माओवादी बड़े पैमाने पर हिंसक घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते नाकाम किया. संभावना जताई जा रही है कई जख्मी नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब रहे हैं.

मौके से मिले डिजिटल डिवाइस

मुठभेड़ स्थल से मिली सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संगठन के बड़े नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं पर और भी खुलासे होने की उम्मीद है.DVCM वेल्ला की मौत को विशेषज्ञ इस वर्ष की सबसे बड़ी नक्सल विरोधी सफलता मान रहे हैं. वेल्ला संगठन के लिए, भर्ती, प्रशिक्षण,हथियार प्रबंधन,रणनीति, फील्ड कमांडिंग सब कुछ संभालता था. उसकी मृत्यु से संगठन की रीढ़ कमजोर होना स्वाभाविक है.फोर्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, पर जवानों की सुरक्षा और ऑपरेशन के हित को ध्यान में रखते हुए फिलहाल और अधिक जानकारी साझा नहीं की जाएगी.

सीएम साय ने किया ट्वीट, जताया दुख

सीएम विष्णु देव साय ने ट्वीट कर लिखा, बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल-विरोधी अभियान में आज हमारे वीर सुरक्षाबलों ने 12 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है. क्षेत्र में लगातार सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है. इस मुठभेड़ में DRG बीजापुर के प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी, आरक्षक दुकारू गोंडे और आरक्षक रमेश सोड़ी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. मैं इन वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. ईश्वर से प्रार्थना है कि शोक-संतप्त परिजनों को यह असहनीय दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. मुठभेड़ में घायल अन्य दो जवान खतरे से बाहर हैं. उनके समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है. मैं उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

हमारे जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. हमारे जांबाजों की यह बहादुरी और सफल कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लाल आतंक का अंत अब बहुत निकट है. हमारी सरकार और हमारे सुरक्षाबल “माओवाद के पूर्ण खात्मे” के संकल्प पर दृढ़ता से अडिग है. जब तक बस्तर के अंतिम गांव तक शांति, सुरक्षा और विकास का प्रकाश नहीं पहुँच जाता, तब तक हमारा यह अभियान निरंतर जारी रहेगा: विष्णु देव साय, सीएम

गृहमंत्री विजय शर्मा ने किया नमन

दक्षिण-पश्चिम बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में हमारे जाबांज सुरक्षा बलों ने 12 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया. इस अभियान में DRG बीजापुर के प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी जी, आरक्षक दुकारू गोंडे जी और आरक्षक रमेश सोड़ी जी ने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. मैं इन वीर सपूतों को शत्–शत् नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिवारों को इस अत्यंत पीड़ादायक क्षति को सहन करने की शक्ति दें और वीरगति प्राप्त आत्माओं को अपने दिव्य चरणों में स्थान प्रदान करें.

हमारे वीर जवानों का बलिदान न केवल याद रखा जाएगा, बल्कि नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के हमारे संकल्प को और दृढ़ करेगा। आपके शौर्य, समर्पण को कोटि कोटि प्रणाम: विजय शर्मा, गृहमंत्री, छत्तीसगढ़

दंतेवाड़ा और बीजापुर के बार्डर एरिया में चल रहे मुठभेड़ में अबतक 12 नक्सली मारे गए हैं. हमारे तीन जवान भी शहीद हुए हैं. एनकाउंटर अभी भी जारी है. हमारे जवान बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं. एनकाउंटर खत्म होने पर मारे गए माओवादियों की पहचान का काम पूरा किया जाएगा. मोर्चे से जब जवान लौटकर आएंगे तो विस्तार से सारी जानकारी साझा की जाएगी: जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर

घटना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है. बस्तर आईजी और बीजापुर एसपी ने बताया कि मौके के लिए अतिरिक्त बल (रीइन्फोर्समेंट) क्षेत्र में भेजा गया है. पर्याप्त फोर्स भेज इलाके को कॉर्डन कर सघन सर्चिंग की जा रही है.

