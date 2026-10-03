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मानेसर जमीन घोटाला मामला: TDI ग्रुप के खिलाफ ED का एक्शन, दर्जनों प्रोजेक्ट रिकॉर्ड, कई लग्जरी गाड़ियां जब्त

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मोहाली और दिल्ली में तीन दिन तक सर्च अभियान चलाया और करोड़ों के दस्तावेज और लग्जरी गाड़ियां जब्त कीं.

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मानेसर जमीन घोटाला मामला मामले में ईडी का एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 2:28 PM IST

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चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चंडीगढ़ जोन-1 कार्यालय ने टीडीआई ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रविंदर तनेजा के कई ठिकानों पर छापेमारी की. यह सर्च ऑपरेशन गुरुग्राम में हाई-प्रोफाइल मानेसर जमीन घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में किया गया है.

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई शुरू की. ईडी की जांच के मुताबिक टीडीआई समूह पर आरोप है कि जिस समय यह कथित अपराध हुआ था उसने अतुल बंसल और उनकी फर्म एबीडब्ल्यूआईएल (ABWIL) के नेतृत्व वाली कंपनियों के एक ग्रुप के साथ गैर-कानूनी लेन-देन किया था.

सस्ती जमीन खरीदना और महंगी बेचना
ईडी की जांच में पता चला है कि 2007 में प्राइवेट बिल्डरों और बिचौलियों ने मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों में राज्य सरकार की 400 एकड़ से ज्यादा जमीन हड़प ली थी. यह जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिफाई की गई थी. किसानों के इस डर का फायदा उठाते हुए कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) जमीन अधिग्रहण कर लेगा, इन बिचौलियों ने उनसे बहुत कम दामों पर जमीन खरीद ली.

इसके बाद मिलीभगत से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को खत्म होने दिया गया और अधिग्रहण का अवॉर्ड रद्द कर दिया गया. बाद में बिचौलियों ने इसी जमीन को आसमान छूती कीमतों पर बेच दिया और भारी मुनाफा कमाया. रविंदर तनेजा के नेतृत्व वाले टीडीआई ग्रुप को इस पूरी योजना में एक मुख्य बिचौलिए की भूमिका निभाने वाला पाया गया है.

पूरी योजना शेल कंपनियों के जरिए चलाई गई
आरोप है कि 2005 और 2007 के बीच जब इन तीन गांवों में जमीन खरीदने का काम चल रहा था उस दौरान टीडीआई ग्रुप ने मुनाफा कमाने के लिए तीन खास कंपनियों का इस्तेमाल किया. ईडी अधिकारियों के मुताबिक, टीडीआई ग्रुप ने इंडो एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एनसीआर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, और दिव्य ज्योति एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल किया." इन कंपनियों के जरिए किसानों से लगभग 33 एकड़ जमीन खरीदी गई और बाद में अतुल बंसल ग्रुप को भारी मुनाफे पर बेच दी गई. यह लेन-देन सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है.

तलाशी के दौरान जरूरी सामान जब्त किया गया
नई दिल्ली और एसएएस नगर (मोहाली) में टीडीआई की जगहों पर सर्च ऑपरेशन तीन दिनों से ज्यादा चला. इस दौरान ईडी को टीडीआई ग्रुप के दूसरे परियोजनाओं में अलग-अलग गड़बड़ियों और गैर-कानूनी कामों से जुड़े रिकॉर्ड मिले. जांच एजेंसी ने साइट से दर्जनों प्रोजेक्ट रिकॉर्ड, ज़रूरी फाइलें, डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और सर्वर जब्त किए. इसके अलावा ईडी ने कई लग्जरी गाड़ियां भी अपने कब्जे में ली हैं, जिन्हें 'जुर्म से कमाए गए पैसे' के तौर पर पहचाना गया है.

आगे की जांच और कार्रवाई जारी है
ईडी सूत्रों के मुताबिक टीडीआई ग्रुप की कंपनियों के सभी जब्त किए गए दस्तावेजों, संदिग्ध संपत्ति और वित्तीय लेन-देन की पूरी जांच की जा रही है. एजेंसी ने साफ किया है कि जब्त किए गए रिकॉर्ड्स की जांच अभी चल रही है और मामला आगे की जांच पर निर्भर करेगा. आने वाले दिनों में ईडी इस स्कैम से जुड़े कई दूसरे जाने-माने लोगों और सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सकता है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मच सकती है.

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मानेसर नौरंगपुर और लखनौला की जमीन
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