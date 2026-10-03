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मानेसर जमीन घोटाला मामला: TDI ग्रुप के खिलाफ ED का एक्शन, दर्जनों प्रोजेक्ट रिकॉर्ड, कई लग्जरी गाड़ियां जब्त

मानेसर जमीन घोटाला मामला मामले में ईडी का एक्शन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चंडीगढ़ जोन-1 कार्यालय ने टीडीआई ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रविंदर तनेजा के कई ठिकानों पर छापेमारी की. यह सर्च ऑपरेशन गुरुग्राम में हाई-प्रोफाइल मानेसर जमीन घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में किया गया है.

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई शुरू की. ईडी की जांच के मुताबिक टीडीआई समूह पर आरोप है कि जिस समय यह कथित अपराध हुआ था उसने अतुल बंसल और उनकी फर्म एबीडब्ल्यूआईएल (ABWIL) के नेतृत्व वाली कंपनियों के एक ग्रुप के साथ गैर-कानूनी लेन-देन किया था. सस्ती जमीन खरीदना और महंगी बेचना

ईडी की जांच में पता चला है कि 2007 में प्राइवेट बिल्डरों और बिचौलियों ने मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों में राज्य सरकार की 400 एकड़ से ज्यादा जमीन हड़प ली थी. यह जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिफाई की गई थी. किसानों के इस डर का फायदा उठाते हुए कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) जमीन अधिग्रहण कर लेगा, इन बिचौलियों ने उनसे बहुत कम दामों पर जमीन खरीद ली. इसके बाद मिलीभगत से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को खत्म होने दिया गया और अधिग्रहण का अवॉर्ड रद्द कर दिया गया. बाद में बिचौलियों ने इसी जमीन को आसमान छूती कीमतों पर बेच दिया और भारी मुनाफा कमाया. रविंदर तनेजा के नेतृत्व वाले टीडीआई ग्रुप को इस पूरी योजना में एक मुख्य बिचौलिए की भूमिका निभाने वाला पाया गया है.