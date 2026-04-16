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दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, टैक्सींग के दौरान दो विमानों में टक्कर, सभी यात्री सुरक्षित

दरअसल, यह घटना टर्मिनल 1 के पास हुई जब अकासा एयर का विमान पुशबैक के बाद खड़ी थी और स्पाइसजेट का विमान जो लेह से आया था. स्पाइसजेट एयरलाइन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि 16 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका B737-700 विमान जब टैक्सी कर रहा था तब वह दूसरी एयरलाइन के एक विमान से टकरा गया. टक्कर के चलते स्पाइसजेट विमान क्षतिग्रस्त हो गया है. एहतियातन स्पाइसजेट के इस विमान को दिल्ली में ही ग्राउंड कर दिया गया है. आगे की जांच की जा रही है.

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर बुधवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया, जब टैक्सींग के दौरान दो विमानों के बीच टक्कर हो गई. इस घटना में स्पाइसजेट के बोइंग B737-700 विमान का दाहिना विंगलेट क्षतिग्रस्त हो गया. जबकि, दूसरी एयरलाइन अकाशा के विमान के बाएं हिस्से के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को नुकसान पहुंचा. गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी यात्री या क्रू घायल नहीं हुआ है.

वहीं, इस दुर्घना में प्रभावित दूसरी एयरलाइन अकासा एयर ने भी बयान जारी किया है. अकासा एयर के प्रवक्ता के अनुसार, उनका विमान (QP1406) दिल्ली से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाला था. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, अकासा एयर का विमान उस समय पूरी तरह स्थिर (स्टेशनरी) स्थिति में था, तभी दूसरी एयरलाइन का विमान टकरा गया. इस घटना के तुरंत बाद सुरक्षा के मद्देनजर अकासा एयर के विमान को वापस बे (पार्किंग एरिया) में ले जाया गया.

एयरलाइन ने बताया कि सभी यात्रियों व क्रू मेंबर्स को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया. राहत की बात ये है कि घटना में कोई भी घायल नहीं है. अकासा एयर ने ये भी कहा कि उनकी ग्राउंड टीम यात्रियों को जल्द से जल्द हैदराबाद भेजने के लिए वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करने में जुटी हुई है, जिससे यात्रियों को कम से कम असुविधा हो.

वहीं, दूसरी तरफ इस घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. एयरपोर्ट अथॉरिटी व संबंधित एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि टैक्सींग के दौरान यह चूक कैसे हुई. हालांकि, प्रारंभिक तौर पर इसे एक ग्राउंड हैंडलिंग या समन्वय की कमी का मामला माना जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर व्यस्त हवाई अड्डों पर विमान संचालन के दौरान सतर्कता व समन्वय की जरूरत का संकेत दिया है.

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