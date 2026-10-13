भारत-पाक बॉर्डर पर बड़ी साजिश का खुलासा! भारी मात्रा में गोला-बारूद के साथ दो युवक दबोचे गए, 650 कारतूस और RDX की आशंका
श्रीगंगानगर में भारत-पाक सीमा पर BSF और ANTF ने ड्रोन से गिराए गए दो पिस्टल, 650 कारतूस और विस्फोटक बरामद किया है.
Published : October 13, 2026 at 10:45 AM IST
श्रीगंगानगर : राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार से होने वाली एक बेहद खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया है. भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रावला मंडी के 12 KND क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (BSF) और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने मिलकर एक बड़ा साझा ऑपरेशन चलाया. इस गुप्त और सटीक अभियान के दौरान ड्रोन के जरिए गिराई गई हथियारों, गोला-बारूद और संदिग्ध विस्फोटक की एक बड़ी खेप बरामद की गई है. मौके से पंजाब के दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे खुफिया एजेंसियां बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही है.
इस पूरे घटनाक्रम पर ANTF के महानिरीक्षक (IG) विकास कुमार ने स्पष्ट किया कि ड्रोन की मदद से राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में हथियारों और गोला-बारूद की इतनी बड़ी खेप पहुंचाना बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि सीमा पार से इस सामग्री को किस हैंडलर ने भेजा और भारत के भीतर इसे किन हाथों तक पहुंचाया जाना था, यह इस जांच का सबसे अहम पहलू है. आईजी विकास कुमार के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और समय पर की गई इस कार्रवाई से एक संभावित बड़े खतरे को समय रहते टाल दिया गया है. फिलहाल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां हर एक तकनीकी और मानवीय पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही हैं.
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जानकारी के अनुसार, रावला क्षेत्र के 12 KND में संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाया. तलाशी के दौरान हथियारों और अन्य संदिग्ध सामग्री की बरामदगी की बात सामने आई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, खेप में दो पिस्टल, चार मैगजीन और करीब 650 कारतूस शामिल हैं. इसके अतिरिक्त चार जोड़ी बैटरियां और दो रिमोट भी मिलने की सूचना है. विस्फोटक सामग्री में RDX होने की आशंका के बीच सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं. बरामद सामग्री के इस्तेमाल और इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.
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पंजाब के दो युवकों से पूछताछ, नेटवर्क खंगाल रहीं एजेंसियां : इस मामले में सबसे अहम कड़ी पंजाब के दो गिरफ्तार युवकों की है. सीमा पार से ड्रोन जब भी खेप गिराता है, तो उसे उठाने के लिए स्थानीय स्तर पर या पड़ोसी राज्यों से 'रिसीवर' तैनात किए जाते हैं. पकड़े गए दोनों युवक पंजाब के रहने वाले हैं और वे इस खेप को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने के लिए सीमावर्ती इलाके में पहुंचे थे. सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन दोनों युवकों को यह लोकेशन किसने दी थी? हथियारों और 650 कारतूसों की यह पूरी खेप राजस्थान से पंजाब ले जाई जानी थी या देश के किसी अन्य संवेदनशील शहर में पहुंचाई जानी थी?
सीमा पर हाई अलर्ट, तलाशी अभियान तेज : इस घटना के सामने आने के बाद श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और रावला मंडी से लगती पूरी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. BSF ने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और बॉर्डर से सटे गांवों में ग्रामीणों को किसी भी संदिग्ध आवाज, ड्रोन की हलचल या अनजान व्यक्ति के दिखने पर तुरंत सूचित करने को कहा गया है.
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