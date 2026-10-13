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भारत-पाक बॉर्डर पर बड़ी साजिश का खुलासा! भारी मात्रा में गोला-बारूद के साथ दो युवक दबोचे गए, 650 कारतूस और RDX की आशंका

BSF और ANTF का बड़ा एक्शन ( फोटो ईटीवी भारत श्रीगंगानगर )

श्रीगंगानगर : राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार से होने वाली एक बेहद खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया है. भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रावला मंडी के 12 KND क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (BSF) और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने मिलकर एक बड़ा साझा ऑपरेशन चलाया. इस गुप्त और सटीक अभियान के दौरान ड्रोन के जरिए गिराई गई हथियारों, गोला-बारूद और संदिग्ध विस्फोटक की एक बड़ी खेप बरामद की गई है. मौके से पंजाब के दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे खुफिया एजेंसियां बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही है.