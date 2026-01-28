ETV Bharat / bharat

शंकराचार्य और UGC मुद्दे पर बरेली में हंगामा, निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार और शासन पर उठाए सवाल

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "यूजीसी का नया नियम छात्रों को जातियों में बांट देगा. इससे शिक्षण संस्थानों में कलह बढ़ेगी. अगर इसे नहीं रोका गया, तो देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है."

पुलिस द्वारा ले जाए जाने से पहले अलंकार अग्निहोत्री ने गेट के अंदर से मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला.

समर्थकों का कहना था कि अलंकार अग्निहोत्री उनके 'नायक' हैं और वे उन्हें जाने नहीं देंगे. करीब 10 मिनट तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा और अधिकारी को लेकर रवाना हुई.

बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे, जब पुलिस की तीन गाड़ियां अलंकार अग्निहोत्री को लेने उनके आवास पर पहुंचीं, तो वहां पहले से ही करीब 400 समर्थक जमा हो गए थे. जैसे ही गाड़ियों का काफिला बाहर निकला, भावुक समर्थक वाहनों के सामने लेट गए और 'नाइंसाफी' के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. कुछ लोग जोश में आकर पुलिस की कारों पर भी चढ़ गए.

मंगलवार शाम से ही 'हाउस अरेस्ट' रखे गए अधिकारी को जब पुलिस जबरन अपने साथ ले जाने लगी, तो उनके समर्थकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी धक्का-मुक्की हुई और स्थिति तनावपूर्ण बनी रही.

बरेली: यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के विरोध में इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को लेकर बरेली में बुधवार को जबरदस्त ड्रामा हुआ.

उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके समर्थन में पूरे प्रदेश के संगठन एकजुट हो रहे हैं और आने वाले समय में वे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

प्रशासन की सफाई, कहा- घर भेजा जा रहा है

इस पूरे मामले पर एडीएम सौरभ दुबे ने संक्षिप्त बयान देते हुए कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट को प्रशासन की देखरेख में उनके पैतृक आवास ले जाया जा रहा है. हालांकि, जिस तरह से उन्हें भारी पुलिस बल के बीच बरेली से बाहर ले जाया गया, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात रखा गया है.

इससे पहले यूजीसी के नए नियमों और ब्राह्मण बटुकों पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी व निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का मामला अब और गरमा गया था.

मंगलवार रात से ही प्रशासनिक हलकों में मचे हड़कंप के बीच अलंकार अग्निहोत्री ने खुद को एडीएम कंपाउंड में 'हाउस अरेस्ट' किए जाने का दावा किया था. उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एडीएम परिसर को एक मिनी जेल में तब्दील कर दिया गया है.

सोशल मीडिया पर 'रिट' दाखिल करने की अपील

निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए अपना संदेश जारी किया था. उन्होंने लिखा, "मैं एडीएम कंपाउंड में हाउस अरेस्ट हूं और केवल फोन के माध्यम से ही संवाद संभव है. यदि मैं अनरिचेबल हो जाऊं, तो लोग संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट दाखिल करें."

उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि परिसर में जैमर्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क से काटा जा सके. उन्होंने अपील की कि उनके गायब होने की स्थिति में पीएमओ, गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सूचित किया जाए.

शासन की पैनी नजर, जांच के घेरे में 'संपर्क'

वहीं अग्निहोत्री के इस बागी रुख ने शासन को सतर्क कर दिया है. प्रशासन अब उन लोगों की जानकारी जुटा रहा है, जो हाल के दिनों में उनके निरंतर संपर्क में रहे. यह भी जांच की जा रही है कि क्या किसी के प्रभाव या बहकावे में आकर उन्होंने यह कदम उठाया है. शासन स्तर से स्थानीय अधिकारियों को मामले का शीघ्र समाधान निकालने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप

मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में अग्निहोत्री ने कहा कि कहीं भी जाने और खाने-पीने की स्वतंत्रता उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन उन्हें बंधक बना लिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह भंग हो चुकी है.

