नितिन नबीन को कमान, BJP में बड़े स्तर पर बदलाव होने की संभावना...चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं सामने

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (फाइल फोटो) ( ANI )

पार्टी में बड़े स्तर पर फेरबदल होने की संभावना नितिन नबीन बिहार से पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, जो पार्टी की रणनीति में पूर्वी भारत पर फोकस बढ़ाने का इशारा है. साथ ही नए अध्यक्ष के पूर्णकालिक होते ही पार्टी में हर स्तर पर बदलाव करने की तैयारी है, जिनमें से कई नाम एक बार फिर चौंकाने वाले हो सकते हैं.

45 वर्षीय नितिन नबीन अब तक के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं और माना जा रहा है कि वे जल्द ही जेपी नड्डा की जगह पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं. यह नियुक्ति पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव (जनरेशनल शिफ्ट) का संकेत देती है.

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हाल ही में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है. बिहार के कैबिनेट मंत्री और पांच बार के विधायक नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पदभार ग्रहण करते ही अलग अलग राज्यों का दौरा शुरू कर दिया है. इसके तहत वो चुनावी राज्य पुडुचेरी भी गए. उससे पहले उन्होंने चेन्नई का दौरा भी किया और अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो अपने प्रदेश बिहार का दौरा भी मंगलवार को करने वाले है.

पार्टी सूत्रों की माने तो नए अध्यक्ष के बाद संभावित बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकते है. नए अध्यक्ष की औपचारिक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी में बड़े स्तर पर फेरबदल होने की संभावना है. नए महासचिव (जनरल सेक्रेटरी), सचिव और विभिन्न मोर्चों (जैसे युवा, महिला, एससी-एसटी) के प्रभारी नियुक्त किए जा सकते हैं.

युवा नेतृत्व

पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर पर युवा नेताओं को मौका दिया है, जिससे कार्यकर्ताओं की औसत आयु 50 वर्ष से नीचे आई है. नबीन भी इसी ट्रेंड को आगे बढ़ा सकते हैं. नबीन की नियुक्ति से पार्टी में युवा चेहरों को अधिक जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है. इससे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया जा सकता है, जो मोदी-शाह की पसंद को मजबूत करेगा.

चुनावी तैयारी

अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हैं. नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी इन राज्यों में संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेगी. दक्षिण भारत और पूर्वी राज्यों में विस्तार की रणनीति तेज हो सकती है.

आरएसएस के साथ तालमेल

कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी की वजह भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद बताए जा रहे थे, लेकिन अब सहमति बनती नजर आ रही है. नए अध्यक्ष के आने से पार्टी और संघ के तालमेल में सुधार की उम्मीद है.

नितिन नबीन पटना की बांकीपुर सीट से लगातार जीतते आए हैं और बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं. उनके पिता भी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे. पार्टी कार्यकर्ताओं में इस नियुक्ति से उत्साह है, लेकिन अब सबकी नजरें इस पर हैं कि पूर्ण अध्यक्ष बनने के बाद वे पार्टी को नई दिशा कैसे देते हैं. यह बदलाव भाजपा 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी को देखते हुए कर रही है जिससे पहले भाजपा में आमूल चूल बदलाव देखे जा सकते हैं.

