मुंबई : रेल पटरियों के पास झुग्गियों में भीषण आग, बांद्रा-माहिम सेवा सस्पेंड

रेल पटरियों के पास झुग्गियों में भीषण आग ( ANI )

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के धारावी इलाके में हार्बर लाइन लोकल ट्रेन के पटरियों के समीप स्थित झुग्गी झोपड़ी में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई. इस वजह से प्रभावित इलाके पर ट्रेनों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया. बताया जाता है कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है. करीब 60 फीट चौड़े रास्ते पर स्थित नवरंग परिसर के पास बनी झुग्गियों में दोपहर करीब 12.30 बजे आग लग गई. इस बारे में नगर निगर मे एक अफसर ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कम से कम चार दमकल की गाड़ियां और अन्य वाहन पहुंचे तथा आग बुझाने की शुरुआत की.