मुंबई : रेल पटरियों के पास झुग्गियों में भीषण आग, बांद्रा-माहिम सेवा सस्पेंड
मुंबई में रेलवे लाइन से सटी झुग्गियों में आग लग जाने की वजह से बांद्रा-महिम सेवा को स्थगित कर दिया गया है.
Published : November 22, 2025 at 3:43 PM IST
मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के धारावी इलाके में हार्बर लाइन लोकल ट्रेन के पटरियों के समीप स्थित झुग्गी झोपड़ी में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई. इस वजह से प्रभावित इलाके पर ट्रेनों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया.
बताया जाता है कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है. करीब 60 फीट चौड़े रास्ते पर स्थित नवरंग परिसर के पास बनी झुग्गियों में दोपहर करीब 12.30 बजे आग लग गई. इस बारे में नगर निगर मे एक अफसर ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कम से कम चार दमकल की गाड़ियां और अन्य वाहन पहुंचे तथा आग बुझाने की शुरुआत की.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: A fire broke out near Mahim Station in Mumbai, causing significant damage to 8-10 homes. Fire engines and emergency services were quickly deployed to the scene to control the fire. So far, there are no reports of casualties. pic.twitter.com/F4ApZgny9Y— ANI (@ANI) November 22, 2025
वहीं दूसरी तरफ आग लगने की जानकारी मिलने के बाद रेलवे ने पटरियों के काफी करीब होने की वजह से हार्बर लाइन पर बांद्रा और माहिम के बीच लोकल ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया. हालांकि अभी आग लगने के कारणों तथा इससे हुए नुकसान का अभी तक पता नहीं चल सका है.
इस बारे में पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता के मुताबिक माहिम और बांद्रा के बीच पूर्वी दिशा में अप हार्बर लाइन से लगी झुग्गियों में आग लगने की घटना को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर ओवरहेड उपकरणों के लिए बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया.
हालात के नियंत्रण में आने तक हार्बर लाइन पर ट्रेन सेवाओं को व्यवस्थित किया गया है. प्रवक्ता ने कहा, ‘‘किसी भी यात्री या ट्रेन को कोई खतरा नहीं है क्योंकि उन्हें व्यवस्थित कर दिया गया है और वे घटनास्थल से दूर हैं.’’
