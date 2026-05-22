मणिपुर: हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद; ऑपरेशन के दौरान UNLF (P) के चार कैडर गिरफ्तार
सिक्योरिटी फोर्स ने उनके पास से एक इंसास (INSAS LMG), तीन INSAS LMG मैगजीन और चौदह जिंदा राउंड बरामद किए.
Published : May 22, 2026 at 11:55 AM IST
तेजपुर: मणिपुर में गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी और विद्रोही गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस की जानकारी के मुताबिक जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स ने लामसांग पुलिस स्टेशन के तहत लामडेंग इलाके में कई ऑपरेशन के दौरान एडवांस्ड हथियारों, विस्फोटकों और युद्ध जैसे सामानों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया.
लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद की बिक्री के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर, मणिपुर पुलिस ने 20 मई को लामसांग पुलिस स्टेशन के तहत लामडेंग में एक खास ऑपरेशन शुरू किया. ऑपरेशन के दौरान, UNLF (P) के दो एक्टिव कैडर पकड़े गए. जिनकी पहचान मयांग इंफाल कोकचाई के हेइशनाम थॉमस सिंह (29) और लामसांग हेइबोंगपोकपी मायल लेइकाई के आरामबाम टॉमटॉम सिंह (29) के तौर पर हुई.
सिक्योरिटी फोर्स ने उनके पास से एक इंसास (INSAS LMG), तीन INSAS LMG मैगजीन और चौदह जिंदा राउंड बरामद किए. अधिकारियों ने बताया कि जब ऑपरेशन के दौरान कैडर के साथियों ने सुरक्षाकर्मियों पर गोलियां चला दीं, जिससे थोड़ी देर के लिए गोलीबारी हुई. इसके बाद, फायरिंग की घटना में शामिल दो और कैडर– निंगथौजम राकेश सिंह और चिंगखम महेश सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
शुरुआती पूछताछ में, गिरफ्तार किए गए कैडर ने कथित तौर पर कबूल किया कि वे UNLF (P) के खुद को लांस कॉर्पोरल बताने वाले नाओरेम बिजॉय उर्फ माचा के कहने पर जब्त हथियार बेचने आए थे. उन्होंने पहले भी लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद की गैर-कानूनी बिक्री में शामिल होने की बात मानी है.
पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर, मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स और CRPF ने मिलकर लामडेंग में मौजूद एक गैर-कानूनी UNLF (P) कैंप पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया. ऑपरेशन के दौरान, सुरक्षा बलों ने AK-सीरीज राइफल, M-सीरीज राइफल, पिस्तौल और दूसरे हथियारों समेत 29 हथियार बरामद किए. 21 मई को एक और बड़ी रिकवरी में, जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स ने 38 और हथियार और भारी जंग जैसे सामान जब्त किए, जिसमें स्नाइपर राइफल, मोर्टार, RPG-7 लॉन्चर, एंटी-ड्रोन जैमर, एक्सप्लोसिव और भारी मात्रा में गोला-बारूद शामिल है.
बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद में शामिल हैं:
- 27 AK-सीरीज़ राइफल
- 4 पिस्टल (9 mm)
- 3 M21 राइफल
- 1 M4 राइफल
- 4 M16 राइफल
- 1 स्नाइपर राइफल
- 1 कार्बाइन
- 2 मोर्टार
- 1 RPG-7 लॉन्चर
सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस ऑपरेशन को राज्य में गैर-कानूनी हथियारों के सर्कुलेशन और विद्रोही गतिविधियों को रोकने में एक बड़ी सफलता बताया. लोगों से अपील की गई है कि वे लूटे गए या गैर-कानूनी रूप से रखे गए हथियारों के बारे में कोई भी जानकारी तुरंत पास के पुलिस स्टेशन को दें. अधिकारियों ने कहा कि इलाके में शांति, सुरक्षा और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है.
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