ETV Bharat / bharat

मणिपुर: हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद; ऑपरेशन के दौरान UNLF (P) के चार कैडर गिरफ्तार

तेजपुर: मणिपुर में गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी और विद्रोही गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस की जानकारी के मुताबिक जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स ने लामसांग पुलिस स्टेशन के तहत लामडेंग इलाके में कई ऑपरेशन के दौरान एडवांस्ड हथियारों, विस्फोटकों और युद्ध जैसे सामानों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया.

लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद की बिक्री के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर, मणिपुर पुलिस ने 20 मई को लामसांग पुलिस स्टेशन के तहत लामडेंग में एक खास ऑपरेशन शुरू किया. ऑपरेशन के दौरान, UNLF (P) के दो एक्टिव कैडर पकड़े गए. जिनकी पहचान मयांग इंफाल कोकचाई के हेइशनाम थॉमस सिंह (29) और लामसांग हेइबोंगपोकपी मायल लेइकाई के आरामबाम टॉमटॉम सिंह (29) के तौर पर हुई.

सिक्योरिटी फोर्स ने उनके पास से एक इंसास (INSAS LMG), तीन INSAS LMG मैगजीन और चौदह जिंदा राउंड बरामद किए. अधिकारियों ने बताया कि जब ऑपरेशन के दौरान कैडर के साथियों ने सुरक्षाकर्मियों पर गोलियां चला दीं, जिससे थोड़ी देर के लिए गोलीबारी हुई. इसके बाद, फायरिंग की घटना में शामिल दो और कैडर– निंगथौजम राकेश सिंह और चिंगखम महेश सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

मणिपुर: हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद (ETV Bharat)

शुरुआती पूछताछ में, गिरफ्तार किए गए कैडर ने कथित तौर पर कबूल किया कि वे UNLF (P) के खुद को लांस कॉर्पोरल बताने वाले नाओरेम बिजॉय उर्फ ​​माचा के कहने पर जब्त हथियार बेचने आए थे. उन्होंने पहले भी लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद की गैर-कानूनी बिक्री में शामिल होने की बात मानी है.