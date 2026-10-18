Operation Chakravyuh: पाक बॉर्डर के रास्ते लाई गई करीब 50 करोड़ की हेरोइन जब्त, दो महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार
शुरुआती जांच में सामने आया है कि नशे की यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य माध्यमों से बॉर्डर के पास ड्रॉप की गई थी.
Published : October 18, 2026 at 3:05 PM IST
हनुमानगढ़ : राजस्थान में हनुमानगढ़ एसपी की ओर से चलाए जा रहे अभियान 'चक्रव्यूह' के तहत गोलूवाला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एसपी बी. आदित्य के अनुसार पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते लाई गई करीब 11 किलो हेरोइन को गोलूवाला पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. कार्रवाई में दो महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सीमावर्ती इलाकों से लेकर तस्करी के पूरे नेटवर्क में हड़कंप मच गया है.
इस बड़ी कार्रवाई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो गंगानगर और हनुमानगढ़ पुलिस के संयुक्त मेगा ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया गया है. हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत डीएसपी मीनाक्षी की अगुवाई में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है.
शुरुआती जांच में सामने आया है कि नशे की यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य माध्यमों से बॉर्डर के पास ड्रॉप की गई थी. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की टीमें तस्करों के नेटवर्क को पूरी तरह खंगालने में जुटी हुई हैं.
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आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है. इस कार्रवाई से बॉर्डर पर नशे के बड़े खेल के बेनकाब होने की संभावना है. मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है. एसपी बी. आदित्य ने नशा तस्करों और अपराधियों को साफ संदेश दिया है कि 'नशा तस्करी और अपराध छोड़ दो वरना जिला छोड़ दो'. एसपी आदित्य ने कहा कि आगे भी नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.