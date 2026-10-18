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Operation Chakravyuh: पाक बॉर्डर के रास्ते लाई गई करीब 50 करोड़ की हेरोइन जब्त, दो महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार

गोलूवाला पुलिस थाना ( ETV Bharat )

हनुमानगढ़ : राजस्थान में हनुमानगढ़ एसपी की ओर से चलाए जा रहे अभियान 'चक्रव्यूह' के तहत गोलूवाला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एसपी बी. आदित्य के अनुसार पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते लाई गई करीब 11 किलो हेरोइन को गोलूवाला पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. कार्रवाई में दो महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सीमावर्ती इलाकों से लेकर तस्करी के पूरे नेटवर्क में हड़कंप मच गया है.

इस बड़ी कार्रवाई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो गंगानगर और हनुमानगढ़ पुलिस के संयुक्त मेगा ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया गया है. हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत डीएसपी मीनाक्षी की अगुवाई में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है.