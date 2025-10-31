ETV Bharat / bharat

राजस्थान में बड़ा एक्शन : जोधपुर से मौलवी सहित तीन लोग हिरासत में, परिजन बोले- निर्दोष हैं

इसके साथ ही दो और लोगों को भी डिटेन किया गया है. तीनों मौलवी हैं. इनमें से दो जोधपुर जिले से और एक जैसलमेर से है. इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति को पीपाड़ से हिरासत में लिया गया. मौके पर राजीव गांधी नगर थाने की पुलिस मौजूद रही, लेकिन पुलिस इस कार्रवाई के बारे में प्रतिक्रिया देने से इनकार किया.

जोधपुर: जोधपुर के चोखा क्षेत्र में एक मदरसा चलाने वाले और मूलतः पीपाड़ निवासी अयूब गफ्फार को जांच एजेंसियों ने शुक्रवार सुबह हिरासत में लिया है. परिजनों ने बताया कि अलसुबह ही 20 से ज्यादा लोग सादी वर्दी में पहुंचे थे, इनमें कुछ पुलिसकर्मी भी थे. कुछ लोगों ने घर की रात में ही रेकी की थी. दावा किया जा रहा कि इनका आतंकी संगठनों से कनेक्शन था. सुबह करीब चार बजे उनके घर से सोते हुए उठाकर ले जाया गया.

बेटा बोला- सोते हुए पिताजी को उठाकर ले गए : अयूब गफ्फार के बेटे मो याकूब ने बताया कि सुबह करीब साढ़े तीन बजे सादी वर्दी में करीब 22 लोग हमारे घर आए थे. इनमें कुछ पुलिसकर्मी भी थे. उन्होंने मेरे पिता को सोते हुए उठाया. कुछ दस्तावेज अपने साथ लिए और उनका कमरा सील करके गए हैं. उन्हें क्यों ले जाया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई. इस घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

पड़ोसियों ने बताया कि वह लगभग 15-20 वर्षों से बॉम्बे क्वार्टर्स कॉलोनी में रह रहे थे. उनके किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने का कोई अंदाजा नहीं था. वह मस्जिद में इबादत करते थे और एक मदरसा भी चलाते थे. उनके चाल-चलन से कभी नहीं लगा कि वह कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं.

रात से ही चल रही थी कार्रवाई: कार्रवाई से पहले रात भर संदिग्धों की पड़ताल की जा रही थी. अयूब के बेटे के अनुसार रात को भी कुछ लोग पूछताछ करने आए थे, और सुबह वे जल्दी ही घर में घुस गए. उन्होंने कमरे से कई दस्तावेज और मोबाइल फोन ले लिए और उनके कमरे को सील कर दिया.