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एम्स की बड़ी उपलब्धि, मां के गर्भ में ही बच्चे की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, डायरेक्टर डॉ. निखिल टंडन ने टीम को दी बधाई

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो देश में गर्भस्थ शिशुओं के इलाज की नई संभावनाएं खोल रही है और वो है मां के गर्भ में ही बच्चे की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी. एम्स के डॉक्टरों ने 25 सप्ताह के गर्भस्थ शिशु की गंभीर जन्मजात बीमारी, मायेलोमेनिंगोसील का ऑपरेशन किया है. भारत में पहली बार इस तरह की ओपन फिटल स्पाइन रिपेयर सर्जरी किए जाने का दावा किया गया है. इस उपलब्धि को लेकर सोमवार को चर्चा भी हुई और डॉक्टरों ने ऑपरेशन से जुड़ी बारीकियां साझा कीं.

दरअसल, यह ऑपरेशन बीते 12 नवंबर को एम्स के न्यूरोसाइंसेज सेंटर में किया गया था. करीब छह घंटे तक चली इस सर्जरी में बच्चे की रीढ़ के निचले हिस्से में मौजूद उस दोष को ठीक किया गया, जिसकी वजह से गर्भस्थ शिशु की रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास के मेम्ब्रेन बाहर की तरफ उभर आई थीं. इस बीमारी में बच्चे को जन्म के बाद लकवा, चलने-फिरने में परेशानी और दिमाग में पानी भरने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. आमतौर पर इसका ऑपरेशन बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है, लेकिन इस मामले में डॉक्टरों ने गर्भ में ही सर्जरी करने का फैसला लिया.