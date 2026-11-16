एम्स की बड़ी उपलब्धि, मां के गर्भ में ही बच्चे की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, डायरेक्टर डॉ. निखिल टंडन ने टीम को दी बधाई
एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि सर्जरी के जरिए एम्स ने देश में फिटल सर्जरी की आधुनिक सुविधा और विशेषज्ञता की नई क्षमता प्रदर्शित की.
Published : November 16, 2026 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एम्स ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो देश में गर्भस्थ शिशुओं के इलाज की नई संभावनाएं खोल रही है और वो है मां के गर्भ में ही बच्चे की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी. एम्स के डॉक्टरों ने 25 सप्ताह के गर्भस्थ शिशु की गंभीर जन्मजात बीमारी, मायेलोमेनिंगोसील का ऑपरेशन किया है. भारत में पहली बार इस तरह की ओपन फिटल स्पाइन रिपेयर सर्जरी किए जाने का दावा किया गया है. इस उपलब्धि को लेकर सोमवार को चर्चा भी हुई और डॉक्टरों ने ऑपरेशन से जुड़ी बारीकियां साझा कीं.
दरअसल, यह ऑपरेशन बीते 12 नवंबर को एम्स के न्यूरोसाइंसेज सेंटर में किया गया था. करीब छह घंटे तक चली इस सर्जरी में बच्चे की रीढ़ के निचले हिस्से में मौजूद उस दोष को ठीक किया गया, जिसकी वजह से गर्भस्थ शिशु की रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास के मेम्ब्रेन बाहर की तरफ उभर आई थीं. इस बीमारी में बच्चे को जन्म के बाद लकवा, चलने-फिरने में परेशानी और दिमाग में पानी भरने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. आमतौर पर इसका ऑपरेशन बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है, लेकिन इस मामले में डॉक्टरों ने गर्भ में ही सर्जरी करने का फैसला लिया.
इस ऑपरेशन की तैयारी में पांच सप्ताह से ज्यादा का समय लगा. बच्चे की विस्तृत जांच, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, माता-पिता की काउंसलिंग, एनेस्थीसिया की तैयारी और सर्जरी का अभ्यास किया गया. इस जटिल प्रक्रिया में 30 से ज्यादा डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने हिस्सा लिया. न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. दीपक गुप्ता ने सर्जिकल टीम का नेतृत्व किया. प्रोफेसर डॉ. नीना मल्होत्रा और डॉ. के. अपर्णा शर्मा ने मैटरनल फिटल मेडिसिन और ऑब्स्टेट्रिक्स की जिम्मेदारी संभाली. एनेस्थीसिया और न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम में डॉ. विमी रेवाड़ी, डॉ. मिहिर पांडिया, डॉ. रश्मि रामचंद्रन और डॉ. ज्ञानेंद्र पाल सिंह शामिल रहे. इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी टीम से डॉ. शशांक चौहान, रेडियोडायग्नोसिस टीम से डॉ. स्मिता मनचंदा और नवजात शिशु देखभाल टीम से डॉ. रमेश अग्रवाल और डॉ. दीपिका कैन्थ ने भी अहम भूमिका निभाई.
एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. निखिल टंडन के नेतृत्व में संस्थान की इस उपलब्धि को चिकित्सा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस सर्जरी के जरिए एम्स ने देश में फिटल सर्जरी की आधुनिक सुविधा और विशेषज्ञता की नई क्षमता प्रदर्शित की है. इस ऑपरेशन की एक और खास बात यह है कि परिवार को इसके लिए कोई खर्च नहीं उठाना पड़ा. भारत सरकार की जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी जेएसएसके योजना के तहत पूरी प्रक्रिया मुफ्त की गई. हालांकि डॉक्टरों ने यह भी स्पष्ट किया है कि गर्भ में की गई सर्जरी बीमारी का पूर्ण इलाज नहीं है. इससे कुछ मामलों में बच्चे की नसों को आगे होने वाले नुकसान को सीमित करने और बेहतर न्यूरोलॉजिकल परिणाम हासिल करने में मदद मिल सकती है. मां और बच्चे दोनों को आगे भी लगातार मेडिकल निगरानी की जरूरत होगी.
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डॉक्टरों ने फॉलिक एसिड के महत्व पर भी जोर दिया, क्योंकि गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में इसकी पर्याप्त मात्रा न्यूरल ट्यूब से जुड़े जन्मजात दोषों का खतरा कम करने में अहम भूमिका निभाती है. कुल मिलाकर एम्स की यह उपलब्धि सिर्फ छह घंटे की सर्जरी नहीं, बल्कि वर्षों की तैयारी, आधुनिक तकनीक और अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है. अब उम्मीद है कि देश में जरूरतमंद और उपयुक्त मामलों में गर्भस्थ शिशुओं के इलाज की ऐसी सुविधाओं का रास्ता और मजबूत होगा.
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